«В Минске много конкурентов, но нас это не останавливает». Узнали, зачем три девушки создали новый квиз на переполненном рынке и как они собираются здесь выжить

Источник материала: ProBusiness



Слева — Екатерина Бабей, в центре — Анастасия Шипица, справа — Виктория Сергейчик.

Культура квизов стала довольно популярной в Беларуси. В одном только Минске насчитывается около десятка интеллектуально-развлекательных проектов — как локальных, так и созданных по международным франшизам. Квиз — это формат командного досуга, где люди соревнуются в знаниях, эрудиции и логике на различные темы. А еще это популярная активность среди компаний: тимбилдинг для сотрудников, новогодний или летний корпоратив — легко. «Про бизнес» встретился с командой начинающего квиз-проекта «Чили Квиз Минск» — Анастасией Шипица, Екатериной Бабей, Викторией Сергейчик — чтобы узнать, с какими вызовами они сталкиваются и как умудряются успешно развиваться, когда на рынке уже работают влиятельные «акулы» индустрии.

«А что будет плохого, если появится еще наш квиз?»

Анастасия Шипица:

— Все началось с нашего совместного проекта — маркетингового агентства «Spicy Agency», в котором мы делаем упор на контент и креатив, помогая брендам развиваться в социальных сетях. Более 2,5 лет наше агентство также организует и проводит мероприятия для компаний и физических лиц: тимбилдинги, хакатоны, конференции. Также нас заинтересовала сфера квизов. Конечно, мы знали, что в одном только Минске работает немало подобных проектов, но это не остановило команду. Наше агентство сотрудничало с IT-школой, которая занимается курсами, и там в штате работали наши будущие коллеги по «Чили Квиз Минск» — Яна и Катя. Мы совместно делали квизы для учеников и персонала школы. А еще ранее работали с ними в одной IT-школе (были в штате в маркетинговом отделе). Вот так и познакомились. В какой-то момент мы подумали, что пора делать собственный квиз. Сформировалась команда из пяти человек, которая начала историю «Чили Квиз Минск» в июне 2024 года. Проект еще молодой, но c успешными результатами: например, нас два раза приглашали выступить с квизами в Ботаническом саду на фестивале «My Way Fest» и на осеннем фестивале «Кино-Weekend» под открытым небом «Romantic Collection».





Виктория Сергейчик:

— Пилотный квиз мы проводили для студентов 2-го курса БНТУ. Изначально нас позвали прочесть лекцию по теме маркетинга (по образованию все в команде маркетологи). А еще решили дополнить встречу активностью — тематическим квизом по маркетингу. К тому же было полезно получить обратную связь, прежде чем выпустить продукт в массы. Отзывы были положительные. Мы решили действовать.





Екатерина Бабей:

— На наши квизы приходит играть разная аудитория: от студентов до людей в зрелом возрасте. Чаще всего узнают об играх из социальных сетей (TikTok), афиши, которую размещает у себя заведение, где мы проводим квиз, работает сарафанное радио. Также помогают партнеры и микроблогеры, с которыми работаем в агентстве. Есть результаты и от таргетированной рекламы.





Виктория Сергейчик:

— Название проекта придумывали все вместе, исходили из ассоциаций. Мы сами яркие, с особой перчинкой. Квиз — это творение «Spicy Agency», поэтому хотели, чтобы была какая-то параллель. Spicy переводится как острый. Перец чили, например, тоже острый. Дальше уже поиграли со словами и получили кричалку, добавив англоязычное chill (в переводе с английского «расслабляться», «расслабленный»): «Чили на чиле!».

Анастасия Шипица:

— Сегодня команда проекта состоит из 5 человек: я — ведущая квизов, Екатерина — координатор мероприятий (занимается организационными вопросами, а также следит, чтобы участники во время игры не «гуглили»), Виктория занимается видеоконтентом, а также помогает Екатерине. Также на играх работают две помощницы (волонтеры), которые собирают у игроков бланки, и фотограф.





Екатерина Бабей:

— На данный момент не планируем расширять штат команды. Мы все взаимозаменяемые, если кто-то уходит на больничный или в отпуск. К тому же, возникает вопрос мотивации — будет ли гореть делом так, как мы, человек со стороны? Мы прошли «огонь, воду и медные трубы», отдаем много ресурсов в проект. Хотелось бы такой же лояльности, но есть ли такой человек на внешнем рынке — это большой вопрос. Опыт в ивент-индустрии и широкий нетворкинг помогли минимизировать затраты на проект еще на этапе запуска.

Екатерина Бабей:

— Чтобы стартовать в квизах, первое, что нужно было найти, — место для проведения. И здесь случилась история, когда хорошее знакомство перетекло в рабочие отношения. Мы сотрудничаем с ребятами, которые предоставили свое заведение для квизов на взаимовыгодных условиях. Входной билет на квиз стоит 20 BYN, где 10 из них — заказ на баре заведения. Получается, что партнеры получают трафик людей и чек на определенную сумму, а мы — постоянную площадку для проведения.

Анастасия Шипица:

— Пока все квизы не выходят в минус или в ноль, все в плюсе. Для запуска проекта понадобилось меньше 1000 BYN. Самая большая статья расходов — это таргетинговая реклама в социальных сетях, которая обходится нам от $ 30 до 100. Я думаю, что небольшие затраты связаны с нашей сильной стороной — развивать и поддерживать деловой нетворкинг. Благодаря контактам, нашей коммуникабельности и открытости, мы нашли партнеров на более выгодных условиях. В статьи расходов также вошли: гонорары команде (конечно, это небольшие деньги, но труд каждого в команде должен оплачиваться), услуги фотографа, распечатки бланков для ответов на вопросы и карточек с названиями команд, ручки.

















Екатерина Бабей:

— Мы выделяем бюджет из «Spicy Agency» (нам не нужно копить деньги, чтобы провести квиз) и тратим столько на проведение игры, сколько потребуется. Например, печатная продукция иногда занимает больше, иногда меньше средств, так же и с таргетинговой рекламой. Потом из выручки квиза отнимаем наши затраты — печатная продукция, таргет, какие-то дополнительные закупки, фотограф, а остаток денег делим между собой.

Виктория Сергейчик:

— Мы выходцы из маркетинга, но с большим опытом организации мероприятий в компаниях, поэтому больших сложностей и затрат не почувствовали, так как знали внутреннюю кухню запусков новых проектов. Аудитория активно подписывается на проект в соцсетях, лайкает контент, но на квиз не всегда доходит, и с этим предстоит поработать.

Екатерина Бабей:

— Мы настолько удачно стартовали с проектом, что сами не ожидали: собрали большое количество команд для первого квиза (в первом квизе участвовало 13 команд из 80 участников). У нас было 2 недели, чтобы о «Чили Квиз Минск» узнали люди. Все получилось — собрали полный зал на первую игру. Появились постоянные участники, которые приходят играть повторно.

И если на старте сложностей не испытали, то сейчас они уже появляются.





Анастасия Шипица:

— Основная сложность, с которой мы сталкиваемся, — сбор аудитории. Мы запустились летом, а это период отпусков, каникул, поэтому собрать людей было сложнее. Изначально планировали проводить несколько квизов в месяц, но пока получается только один. К сожалению, однажды пришлось и вовсе отменить игру, так как не собрали достаточное количество команд. Но мы предложили аудитории альтернативу — прийти на фестиваль в Ботаническом саду, чтобы сыграть в квиз и получить дополнительные подарки от партнеров.

Екатерина Бабей:

— Нам пока не удалось собрать такое количество людей, как на первый квиз. Возможно, в первый раз нас поддержало большее число друзей и партнеров, сделали хорошее промо. Были версии, что мы выбирали неподходящие дни для проведения (делали и в четверги), так как заметили, что во вторник и четверг много ставят кружков, курсов и т.п. Пробуем проводить в среду, но пока сильной разницы не видим. Например, была ситуация, когда одна команда приехала в другое место, целые команды заболели. Получилось на 15 человек меньше, чем планировали.

Виктория Сергейчик:

— Я еще слышала, что не хватает квизов в выходные дни, поэтому мы будем прорабатывать эту идею. Наступила осень, люди активизировались после отпусков, тем не менее, на сентябрьскую игру было не такое число регистраций как хотели бы. «Чили Квиз Минск» — молодой проект, мы делаем первые шаги, поэтому не так много людей слышали о нем, по сравнению с конкурентами. Мы пока не составляем наперед расписание квизов, как это делают наши коллеги, потому что еще нет большой постоянной и лояльной аудитории. Возможно, кого-то смущает цена за игру — 20 BYN (это выше, чем у конкурентов). Мы объясняли не раз, что 10 BYN из общей суммы идут в счет того, что участники могут заказать напиток на баре или закуску. Видимо, нужно время, чтобы люди привыкли к такой форме билета на игру. Мы сейчас на этапе активного исследования своей аудитории, поэтому работаем над позиционированием и брендом, чтобы люди все больше узнавали о нас.





Екатерина Бабей:

— Привлечение аудитории — это пока самая большая сложность для нас. Конечно, в моменте могут возникать технические или организационные вопросы, но опыт в ивент-индустрии помогает со всем справляться.

Анастасия Шипица:

— Возможно, мы не слишком много вкладываем еще времени и ресурсов в проект, поскольку основная занятость приходится на «Spicy Agency». Квиз — это стартап, который пока не совсем уверенно стоит на ногах, так как многое изучаем, пробуем и исследуем. Думаю, что квиз станет серьезным бизнес-проектом в перспективе: несмотря на молодость проекта, у нас сложилось УТП, выделяющееся на фоне конкурентов

Екатерина Бабей:

— Когда мы входили в сферу квизов, конечно, сразу изучили конкурентов, но не могли представить, что в одном только Минске их так много. Тогда сразу же начали искать свое УТП. Вот, чем «Чили Квиз Минск» выделяется:

Удобная локация в центре города.

Входной билет = развлечение + еда. В стоимость билета входит не только сама игра в квиз, но сумма в 10 BYN, на которую можно приобрести напитки или закуски в заведении.

Широкая партнерская программа. Анастасия занимается поиском партнеров, которые предоставляют подарки для команд за первое, второе и третье места, а также проигравшей команде. Призы мы вручаем каждому участнику команды, вошедшей в ТОП-3, т.е. не нужно думать, как «распилить» подарки между собой. В других квизах такого нет.

Персонализированный подход к участникам игры. В начале квиза мы представляем участникам команду организаторов и даем аудитории понять, что к нам можно подойти в перерыве, чтобы пообщаться и оставить свои отзывы, предложения или замечания, по сути, каждый участник квиза имеет доступ к СEO. По отзывам людей, в других квизах игроки зачастую не знают, кто является создателем игры, пишет вопросы. Мы же убираем дистанцию, чтобы быть на одной волне с игроками.

Наши призы — это не бутылка шампанского и диплом, а хорошие материальные вещи. Например, сертификат на 75 BYN в стоматологию на гигиеническую чистку, стикерпак от партнеров, сертификат со скидкой на танцы, сертификат со скидкой на приобретение сумки или портупеи и многое другое. Мы тщательно подходим к поиску партнеров и стараемся к каждому квизу сформировать новые подарки для команд. Работа с партнерами — это всегда взаимовыгодное сотрудничество: они нам дают скидки, подарки для участников, а мы их активно пиарим у себя в социальных сетях, на квизах, формируя потенциальных лидов. Многие из партнеров находят нас в Instagram, кто-то действующий клиент по маркетинговому агентству.





Анастасия Шипица:

— В перерывах собираем обратную связь у участников: что понравилось, а что стоит улучшить. Все предложения стараемся реализовать на последующих играх. Команда отказались от шаблонных анкет, потому что они не дают полной информации и хорошо, если 20% участников их заполнит. Живой контакт в моменте и эмоции — лучшая обратная связь для организаторов. Многие отзывы Виктория записывает на видео, чтобы подписчики квиза в соцсетях могли узнать, что думают игроки о нем.

Екатерина Бабей:

— Мы пару раз подсматривали за квизами-конкурентами, когда волонтерили на мероприятиях еще до запуска «Чили Квиз Минск». Было любопытно посмотреть, как и что делают другие. Наши коллеги Яна и Екатерина активно интересуются темой квизов, ходили на них регулярно и изучают больше профили конкурентов, чтобы понимать, на что делать акценты в составлении вопросов. Однако, как у других квизов представлена организационная и креативная часть, атмосфера, нас не интересует. У «Чили Квиз Минск» сложился индивидуальный стиль, который развиваем, не оглядываясь ни на кого.





Виктория Сергейчик:

— Дополню, что на старте мы еще немного смотрели профили конкурентов в социальных сетях с точки зрения визуала: как оформлены посты и сторис. И даже тут выделяемся — обычно в аккаунтах квизы публикуют анонсы и результаты игр, фото команд. Мы размещаем не только анонсы, но и развлекательные Reels и видео, больше знакомим аудиторию с командой проекта.

Анастасия Шипица:

— Иногда в команде могут возникать споры об организации квизов. Коллеги, которые составляют вопросы, больше ориентированы на проведение квиза в классическом формате. Я же говорю, что из каждой игры мы должны устраивать шоу. Это должна быть не только интеллектуальная игра, но и место, где можно расслабиться и получить позитивные эмоции. Если возникают спорные ситуации, то мы собираем общую встречу, обсуждаем вопросы и приходим к компромиссу.

Екатерина Бабей:

— В такие моменты в команде работает пословица — «Истина рождается в спорах». У нас амбициозные планы на будущее — как минимум сделать «Чили Квиз Минск» востребованной активностью у компаний.





Виктория Сергейчик:

— Самая главная цель — выход на корпоративный формат в более масштабном объеме. Квиз — это отличная активность на летний или зимний корпоратив, или для проведения тимбилдинга. Нас не пугает работа с большим количеством человек, так как волонтерство на разных мероприятиях и работа в ивент-индустрии дали хороший опыт. Мы участвовали в организации различных активностей и на 100+ человек, поэтому готовы работать не только с камерными мероприятиями в компаниях.

Анастасия Шипица:

— В части городских квизов хотели бы проводить их три раза в месяц: классический и тематический — кино и музыка. Также важно сформировать 50% постоянной лояльной аудитории. У нас нет цели собрать как можно больше людей, все же есть лимиты на площадке. Если соберем 100 человек на квиз — идеально, 80 — хорошо, 50 — нормально.

Екатерина Бабей:

— Когда наш квиз выйдет на более масштабный уровень, то в перспективе хотели бы нанять команду, которая возьмет на себя операционные задачи, а мы бы отвечали за стратегию развития.

Личные лайфхаки для начинающих предпринимателей и стартапов

Анастасия Шипица:

— Мне нравится фраза — «Где жим-жим, туда бежим». Нужно двигаться к поставленной цели, к тому, что драйвит, не зацикливаясь на том, что говорят о вас другие (это, скорее, про негатив). Оцените свои ресурсы, которые помогут в реализации дела, кто поддержит на старте. У вас в руках может быть больше возможностей, чем вы думаете.

Екатерина Бабей:

— Ошибаться нормально. Я приветствую любое движение в проекте, даже назад, если нужно сменить стратегию, поменять решение. Только так возможно получать результаты и опыт. Когда сидишь на месте, это приводит к стагнации и угасанию, как проекта, так и предпринимателя. Даже факапы помогают извлечь уроки, чтобы не повторить неудачи в будущем.

Виктория Сергейчик: