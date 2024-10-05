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Фильм МТРК «Мир» получил специальную награду на фестивале документального кино «Евразия.doc» в Минске
05.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске торжественно завершился международный фестиваль документального кино
Эта запись впервые представлена широкой публике. Воспоминания Лидии Станиславюк 15 лет хранились в личном архиве сценариста. Главная героиня фильма застала оккупацию Минска в 11 лет. Она четко запомнила бомбежки, голод и режим немецких захватчиков. Своей историей вдохновила авторов на создание картины.
Фотографии главной героини попали в руки режиссера в плачевном состоянии. Восстановить и оживить их помог искусственный интеллект. Для создания образа прибегли к постановочным съемкам. Костюм и аксессуары актрисы – прямо как в 40-х.
И старания не остались без внимания. Фильм получил специальную награду от минского городского исполнительного комитета и диплом финалиста.
Отметили и других участников. Вручили десятки почетных грамот. В этом году впервые учредили приз зрительских симпатий. Зрители голосовали прямо в залах после просмотра кинолент. Выше всего оценили работу режиссера из Армении Арсена Аракеляна «Мы видим музыку».
Жюри в этом году международное. Победителя выбирали из 32 картин-финалистов. А всего на конкурс прислали более 300 работ.
География фестиваля расширилась. Участвовали режиссеры из Китая и Ирана. Кроме стран СНГ, работу представил и автор из Латвии.
Гран-при фестиваля «Евразия.doc» в этом году получил фильм иранского режиссера Осиванда Амирхосейна «Футболист».
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Фильм МТРК «Мир» получил специальную награду на фестивале документального кино «Евразия.doc» в Минске
На фестивале представили кино о жизни в столице во время немецкой оккупации и освобождении города. Авторы собрали уникальные воспоминания свидетелей тех событий.
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