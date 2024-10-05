Фильм МТРК «Мир» получил специальную награду на фестивале документального кино «Евразия.doc» в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске торжественно завершился международный фестиваль документального кино «Евразия.doc». Лучшие картины отметили наградами. Приз нашел и авторов представительства МТРК «Мир» в Беларуси. На фестивале представили кино о жизни в столице во время немецкой оккупации и освобождении города. Авторы собрали уникальные воспоминания свидетелей тех событий, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Эта запись впервые представлена широкой публике. Воспоминания Лидии Станиславюк 15 лет хранились в личном архиве сценариста. Главная героиня фильма застала оккупацию Минска в 11 лет. Она четко запомнила бомбежки, голод и режим немецких захватчиков. Своей историей вдохновила авторов на создание картины.

«Еще много лет назад я начала собирать архив, это воспоминания ветеранов, очевидцев, свидетелей оккупации, я просто собирала его для себя. Я понимала, что вот он свидетель, вот он. Да, этого человека уже нет в живых, но есть запись, есть голос, и это человек, маленькая девочка, к тому же дочь начальника партчасти Дома правительства, которая, в принципе, и жила рядом, в центре, она видела, что происходит в Минске», – отметила автор сценария фильма «Минск 1944. Освобождение», редактор студии телевидения представительства телерадиокомпании «Мир» в Минске Ольга Алипова.

Фотографии главной героини попали в руки режиссера в плачевном состоянии. Восстановить и оживить их помог искусственный интеллект. Для создания образа прибегли к постановочным съемкам. Костюм и аксессуары актрисы – прямо как в 40-х.

«Это такая сложная задача для меня была, потому что хотелось показать через человека эти события. То, что переживали люди, которые были в оккупационном Минске. Мы приняли такое решение, что эти постановки будут слегка косвенными, мы не показывали лица героини в этих постановочных планах», – рассказала режиссер фильма «Минск 1944. Освобождение», режиссер студии телевидения представительства телерадиокомпании «Мир» в Минске Оксана Лашкевич.

И старания не остались без внимания. Фильм получил специальную награду от минского городского исполнительного комитета и диплом финалиста.

Отметили и других участников. Вручили десятки почетных грамот. В этом году впервые учредили приз зрительских симпатий. Зрители голосовали прямо в залах после просмотра кинолент. Выше всего оценили работу режиссера из Армении Арсена Аракеляна «Мы видим музыку».

«Фильм снят в Курске, там уникальное училище-интернат, основанное в 1945 году, оно основано специально для ослепших ветеранов, вы представляете, в 1945 году люди думали, что вот пришли ветераны и им нужно как-то вливаться в общество, и с тех пор оно работает до сих пор», – рассказал режиссер фильма Мы видим музыку» (Армения) Арсен Аракелян.

Жюри в этом году международное. Победителя выбирали из 32 картин-финалистов. А всего на конкурс прислали более 300 работ.

«Всех зрителей потенциальных призываю найти время и посмотреть все-таки значительную часть фильмов, которые вошли все-таки в финальный этот вот лист, они того заслуживают, это действительно интересно и полезно», – отметил председатель жюри фестиваля Виталий Третьяков.

«Документалистика, она очень востребована сегодня именно потому, что это один из правдивых инструментов, которые не требуют художественной обработки, потому что ты просто видишь то, что реально происходило», – министр информации Беларуси Марат Марков.

География фестиваля расширилась. Участвовали режиссеры из Китая и Ирана. Кроме стран СНГ, работу представил и автор из Латвии.

Гран-при фестиваля «Евразия.doc» в этом году получил фильм иранского режиссера Осиванда Амирхосейна «Футболист».