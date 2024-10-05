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«Я приехал сюда отдохнуть душой»: Лукашенко похвалил работников образцового сельхозпредприятия
05.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил вернуться к программе развития южных регионов Беларуси. Об этом шла речь во время рабочей поездки главы государства в Брестскую область. Президенту показали образцовое сельхозпредприятие, по примеру которого должны развиваться другие, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Эти гранулы из травы – настоящий деликатес для коров, сбалансированный и питательный. В них протеина, минералов, витаминов и каротина больше, чем в зерне и других кормах. А себестоимость низкая. Производство на этом предприятии в Парохонске запустили три года назад. И вложения уже почти окупились.
Делают такое блюдо из собственной травы. В местном хозяйстве – мастера семеноводства. Выращивают здесь даже сою, для Беларуси это экзотика. А еще Золушку, Удальца, Звезду, Тайну – так поэтично назвали новые сорта трав.
«Вот это золото. Не так просто эти семена получить. Это золото. Это клевер. Вот это наше все», – оценил увиденное Лукашенко.
Ежегодно производство увеличивается на 10%. На предприятие приходят и молодые специалисты. Обучать их начинают здесь же, в местной школе в специальных классах. Президент лично познакомился с будущими аграриями. Такой комплексный подход к делу Александр Лукашенко оценил.
«Это высочайший уровень, мировой. 20 лет у вас не был. Вы многое сделали за это время. Спасибо вам огромное. Я приехал сюда отдохнуть душой», – отметил президент.
И объявить о решении: в Беларуси появится
А примером станут такие предприятия, как в Парохонске. И эта работа не только для юга Беларуси. В порядок нужно приводить всю страну, заявил президент. У чиновников на это есть пять лет.
Предстоит не только создать новые предприятия и модернизировать старые. Но и поднимать культуру земледелия. Особое внимание белорусский лидер поручил уделить мелиорации и борьбе с засухой. Она стала новой угрозой для урожая.
Также Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси усилят поддержку строительства жилья на селе.
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Президенту республики показали сельскохозяйственное предприятие, по примеру которого должны развиваться другие.
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