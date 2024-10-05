«Я приехал сюда отдохнуть душой»: Лукашенко похвалил работников образцового сельхозпредприятия

«Вот это золото. Не так просто эти семена получить. Это золото. Это клевер. Вот это наше все», – оценил увиденное Лукашенко.

Ежегодно производство увеличивается на 10%. На предприятие приходят и молодые специалисты. Обучать их начинают здесь же, в местной школе в специальных классах. Президент лично познакомился с будущими аграриями. Такой комплексный подход к делу Александр Лукашенко оценил.

«Это высочайший уровень, мировой. 20 лет у вас не был. Вы многое сделали за это время. Спасибо вам огромное. Я приехал сюда отдохнуть душой», – отметил президент.

И объявить о решении: в Беларуси появится новая программа развития Полесья . Прошлую программу по возрождению южных регионов приняли давно. Но ее выполнение затянулось. При этом почвы здесь плодородные, и местного урожая хватило бы на всю страну.

«Я, конечно, крайне недоволен тем, что сделали. Надо принять решения, сконцентрировать средства. Ну и посмотреть, что вы вложите, а что мы из центра поможем. Но Полесье надо возрождать. Не надо распылять средства денежные. Надо концентрировать на основных направлениях», – подчеркнул Лукашенко.

А примером станут такие предприятия, как в Парохонске. И эта работа не только для юга Беларуси. В порядок нужно приводить всю страну, заявил президент. У чиновников на это есть пять лет.

«Думайте, что делать с Витебской областью. Могилевской кнут надо. Полесье, Пинск возьмем и до Мозыря. Надо сделать как у него. Сделаете за пять лет, вы герои. Но надо сделать, как в Парохонске. Задачи понятны? Понятны. По юго-востоку мы еще определимся», – дал указание глава государства.

Предстоит не только создать новые предприятия и модернизировать старые. Но и поднимать культуру земледелия. Особое внимание белорусский лидер поручил уделить мелиорации и борьбе с засухой. Она стала новой угрозой для урожая.

Также Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси усилят поддержку строительства жилья на селе.