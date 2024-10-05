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Питонов редкого окраса конфисковали на границе Беларуси и передали Минскому зоопарку

05.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Питонов редкого окраса конфисковали на границе Беларуси и передали Минскому зоопарку
 Фото: МТРК «Мир»

Питоны, конфискованные на границе Беларуси и Польши, обживаются в Минском зоопарке. Там приняли контрабандных 19 змей редкого окраса, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Аппетит есть, а это показатель хорошего самочувствия змеи. К новому дому уже адаптировались, но, по правилам, все же проведут на карантине 21 день.

«Карантин предполагает постоянное наблюдение ветеринарного врача, контроль, отдельное обслуживание отдельным человеком. Посуда отдельная и так далее. Чтобы если вдруг они являются переносчиками какого-то заболевания, они не могли распространить это на других животных зоопарка», – объяснила начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

Питоны очень любят тепло и влажность. Поэтому после путешествия змеи отогревались в боксах. В них двойной температурный контроль: внутри и снаружи.

«Должна быть до 32 градусов, но минимальная 27. Если будет меньше, змея остывает, у нее нарушается пищеварение, процессы замедляются», – рассказала ведущий зоотехник Минского зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская.

Окрас отличает новоселов от других обитателей террариумов Минского зоопарка. Здесь в основном разводят змей природных тонов. А вот среди питонов-эмигрантов есть альбиносы и змеи с имитацией леопардовых пятен.

«Эти сочетания коричневого, оранжевого и белого очень проблематично получить. Именно этот окрас считается одним из самых дорогих», – отметила Алевтина Тимашкова-Красовская.

Специалисты Минского зоопарка оценивают стоимость одного питона с необычным окрасом в сумму около 3 тысяч белорусских рублей. Это больше 86 тысяч российских.

Этим питонам сейчас около месяца. Вырастут они до полутора метров. Они считаются особями небольшого размера, не ядовиты и не агрессивны. Поэтому для содержания в домашних условиях чаще заводят именно их.



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Специалисты оценивают стоимость одного питона с необычным окрасом почти в 90 тысяч российских рублей.
 
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