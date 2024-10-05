Питонов редкого окраса конфисковали на границе Беларуси и передали Минскому зоопарку

Питоны очень любят тепло и влажность. Поэтому после путешествия змеи отогревались в боксах. В них двойной температурный контроль: внутри и снаружи.

«Должна быть до 32 градусов, но минимальная 27. Если будет меньше, змея остывает, у нее нарушается пищеварение, процессы замедляются», – рассказала ведущий зоотехник Минского зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская.

Окрас отличает новоселов от других обитателей террариумов Минского зоопарка. Здесь в основном разводят змей природных тонов. А вот среди питонов-эмигрантов есть альбиносы и змеи с имитацией леопардовых пятен.

«Эти сочетания коричневого, оранжевого и белого очень проблематично получить. Именно этот окрас считается одним из самых дорогих», – отметила Алевтина Тимашкова-Красовская.

Специалисты Минского зоопарка оценивают стоимость одного питона с необычным окрасом в сумму около 3 тысяч белорусских рублей. Это больше 86 тысяч российских.

Этим питонам сейчас около месяца. Вырастут они до полутора метров. Они считаются особями небольшого размера, не ядовиты и не агрессивны. Поэтому для содержания в домашних условиях чаще заводят именно их.