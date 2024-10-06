Неожиданное возвращение ИП в Минск и сложности в переговорах с арендодателями: новости бизнеса за 30 сентября — 6 октября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Все, что нужно знать о дроблении бизнеса, секреты удаленного менеджмента и секреты удержания людей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Как должен проходить диалог между арендатором и арендодателем? Мы уверены, что в формате корректной дискуссии. На конференции «Коммерческая недвижимость: возможности года» произошел диалог между «вечными» антагонистами, в котором обсудили ставки аренды, договоры и изменения в рекламном законодательстве. Среди участников дискуссии и арендодатели, и арендаторы, и даже те, кто совмещает в себе две роли. «Про бизнес» записал главные тезисы дискуссии .

В Минске спустя 3 года возобновили регистрацию ИП , а еще мы разобрали плюсы и минусы перехода ИП в частные унитарные предприятия.

Полезное для бизнеса

Собрали 10 мифов о дроблении бизнеса и мировые новости для предпринимателей за сентябрь 2024 года.

Читайте , какие люди работают в одной компании по 20+ лет.

А здесь секреты, как управлять командой в удаленном формате?

Компании, которые умеют грамотно взаимодействовать со своей аудиторией, не только повышают уровень доверия, но и значительно укрепляют свои позиции на рынке. «Про бизнес» попросил директора по маркетингу компании SMS Traffic Глеба Ястребкова описать лучшие практики и инновационные подходы к информированию клиентов, которые помогут бизнесу не только удерживать существующих пользователей, но и привлекать новых.

Истории бизнеса

Предприниматели Григорий и Дарья Лукичёвы живут в Москве и занимаются семейным бизнесом — производством и продажей одежды с криптовалютным принтом. Этому бизнесу уже 3 года. Предприниматели начинали с производства и продажи свечей, однако санкции не позволили развивать этот бизнес, и пара открыла новый — производство одежды с тематическими принтами. Это произошло после того, как дедушка Дарьи познакомил пару с криптовалютой: так появился бренд с криптовалютной тематикой «Криптошмот». Григорий и Дарья рассказали о своем пути.