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Неожиданное возвращение ИП в Минск и сложности в переговорах с арендодателями: новости бизнеса за 30 сентября — 6 октября 2024 года
06.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Все, что нужно знать о дроблении бизнеса, секреты удаленного менеджмента и секреты удержания людей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Как должен проходить диалог между арендатором и арендодателем? Мы уверены, что в формате корректной дискуссии. На конференции «Коммерческая недвижимость: возможности года» произошел диалог между «вечными» антагонистами, в котором обсудили ставки аренды, договоры и изменения в рекламном законодательстве. Среди участников дискуссии и арендодатели, и арендаторы, и даже те, кто совмещает в себе две роли. «Про бизнес»
В Минске спустя 3 года
Полезное для бизнеса
Собрали
Компании, которые умеют грамотно взаимодействовать со своей аудиторией, не только повышают уровень доверия, но и значительно укрепляют свои позиции на рынке. «Про бизнес»
Истории бизнеса
Предприниматели Григорий и Дарья Лукичёвы живут в Москве и занимаются семейным бизнесом — производством и продажей одежды с криптовалютным принтом. Этому бизнесу уже 3 года. Предприниматели начинали с производства и продажи свечей, однако санкции не позволили развивать этот бизнес, и пара открыла новый — производство одежды с тематическими принтами. Это произошло после того, как дедушка Дарьи познакомил пару с криптовалютой: так появился бренд с криптовалютной тематикой «Криптошмот». Григорий и Дарья
Культура квизов стала довольно популярной в Беларуси. В одном только Минске насчитывается около десятка интеллектуально-развлекательных проектов — как локальных, так и созданных по международным франшизам. Квиз — это формат командного досуга, где люди соревнуются в знаниях, эрудиции и логике на различные темы. А еще это популярная активность среди компаний: тимбилдинг для сотрудников, новогодний или летний корпоратив — легко. «Про бизнес»
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Неожиданное возвращение ИП в Минск и сложности в переговорах с арендодателями: новости бизнеса за 30 сентября — 6 октября 2024 года
Все, что нужно знать о дроблении бизнеса, секреты удаленного менеджмента и секреты удержания людей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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