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Неожиданное возвращение ИП в Минск и сложности в переговорах с арендодателями: новости бизнеса за 30 сентября — 6 октября 2024 года

06.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Все, что нужно знать о дроблении бизнеса, секреты удаленного менеджмента и секреты удержания людей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Как должен проходить диалог между арендатором и арендодателем? Мы уверены, что в формате корректной дискуссии. На конференции «Коммерческая недвижимость: возможности года» произошел диалог между «вечными» антагонистами, в котором обсудили ставки аренды, договоры и изменения в рекламном законодательстве. Среди участников дискуссии и арендодатели, и арендаторы, и даже те, кто совмещает в себе две роли. «Про бизнес» записал главные тезисы дискуссии.

В Минске спустя 3 года возобновили регистрацию ИП, а еще мы разобрали плюсы и минусы перехода ИП в частные унитарные предприятия.

Полезное для бизнеса

Собрали 10 мифов о дроблении бизнеса и мировые новости для предпринимателей за сентябрь 2024 года.

Читайте, какие люди работают в одной компании по 20+ лет.

А здесь секреты, как управлять командой в удаленном формате?

Компании, которые умеют грамотно взаимодействовать со своей аудиторией, не только повышают уровень доверия, но и значительно укрепляют свои позиции на рынке. «Про бизнес» попросил директора по маркетингу компании SMS Traffic Глеба Ястребкова описать лучшие практики и инновационные подходы к информированию клиентов, которые помогут бизнесу не только удерживать существующих пользователей, но и привлекать новых.

Истории бизнеса

Предприниматели Григорий и Дарья Лукичёвы живут в Москве и занимаются семейным бизнесом — производством и продажей одежды с криптовалютным принтом. Этому бизнесу уже 3 года. Предприниматели начинали с производства и продажи свечей, однако санкции не позволили развивать этот бизнес, и пара открыла новый — производство одежды с тематическими принтами. Это произошло после того, как дедушка Дарьи познакомил пару с криптовалютой: так появился бренд с криптовалютной тематикой «Криптошмот». Григорий и Дарья рассказали о своем пути.

Культура квизов стала довольно популярной в Беларуси. В одном только Минске насчитывается около десятка интеллектуально-развлекательных проектов — как локальных, так и созданных по международным франшизам. Квиз — это формат командного досуга, где люди соревнуются в знаниях, эрудиции и логике на различные темы. А еще это популярная активность среди компаний: тимбилдинг для сотрудников, новогодний или летний корпоратив — легко. «Про бизнес» встретился с командой начинающего квиз-проекта «Чили Квиз Минск» — Анастасией Шипица, Екатериной Бабей, Викторией Сергейчик — чтобы узнать, с какими вызовами они сталкиваются и как умудряются успешно развиваться, когда на рынке уже работают влиятельные «акулы» индустрии.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Все, что нужно знать о дроблении бизнеса, секреты удаленного менеджмента и секреты удержания людей. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
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