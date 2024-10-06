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Лукашенко на празднике «Дожинки» в Брестской области наградил лучших аграриев
06.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В тяжелые для Беларуси времена именно крестьяне спасли страну. Об этом заявил Александр Лукашенко на празднике «Дожинки» в Брестской области, сообщает «МИР 24».
Так в республике традиционно отмечают итоги уборочной кампании. Фестиваль, которому уже почти 30 лет, зародился именно
Лучшим аграриям Александр Лукашенко вручил государственные награды. Ордена, медали и почетные звания получили трактористы, агрономы, руководители предприятий.
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Ордена, медали и почетные звания получили трактористы, агрономы, руководители предприятий.
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