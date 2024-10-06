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Лукашенко на празднике «Дожинки» в Брестской области наградил лучших аграриев

06.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко на празднике «Дожинки» в Брестской области наградил лучших аграриев
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В тяжелые для Беларуси времена именно крестьяне спасли страну. Об этом заявил Александр Лукашенко на празднике «Дожинки» в Брестской области, сообщает «МИР 24».

Так в республике традиционно отмечают итоги уборочной кампании. Фестиваль, которому уже почти 30 лет, зародился именно в Полесском регионе. Страна была в глубоком кризисе, а население на грани нищеты. Аграрии тогда собрали достойный урожай и обеспечили людей продуктами питания. Сегодня их труд вносит не менее весомый вклад в экономику.

«Жизнь доказала, что мы абсолютно правильно выбрали стратегию определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики. Основной приоритет. Я приехал сюда и планирую побывать во всех областях, чтобы поклониться вам, дорогие труженики села. В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лучшим аграриям Александр Лукашенко вручил государственные награды. Ордена, медали и почетные звания получили трактористы, агрономы, руководители предприятий.



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Ордена, медали и почетные звания получили трактористы, агрономы, руководители предприятий.
 
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