Особые условия для каждого соцветия. Красная книга Беларуси пополнится новыми растениями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Красная книга Беларуси пополнится новыми видами исчезающих растений. Некоторые остались в единичном экземпляре и сохранились только в коллекции Центрального ботанического сада. Там открыли уникальную экспозицию, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Под присмотром Александра Мялика более 130 видов исчезающих растений, это треть краснокнижной флоры Беларуси. Для каждого соцветия здесь подобраны специальные условия. Однако дикая природа живет по своим правилам.

«26 видов у нас уже исчезло. В принципе, это небольшой показатель, если учитывать, что всего у нас дикорастущих аборигенных видов около полутора тысяч. Но мы же должны понимать, что любой вид ценен в природе. Если говорить простым языком, это как кирпичик в доме – если уберешь один, начнут вываливаться другие», – рассказал заведующий сектором сохранения и восстановления растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси Александр Мялик.

Коллекцию собирали несколько поколений ботаников. Это годы экспедиций и работы в лабораториях. Сегодня секция редких видов открыта для посещения. Больше всего интерес вызывают единственные в своем роде сохранившиеся растения.

«Неожиданно оказалось узнать, что некоторые растения у нас нигде не встречаются в природе, но здесь мы можем на них посмотреть. Это очень приятно», – рассказала посетительница выставки Кристина Белюсь.

«Грустновато, конечно, смотреть, что редким растениям приходит конец», – рассказала посетительница выставки Галина Кузнецова.

Некоторые растения, например, Зверобой четырехкрылый удалось вернуть в естественную среду обитания. И это большая победа науки. Хуже всех в современном мире луговым растениям. Как шутят ученые, единственная возможность их спасти- обязать каждого белоруса переехать в деревню, завести корову и пойти в поле бороться с кустарниками ручной косой.