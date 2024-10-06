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Особые условия для каждого соцветия. Красная книга Беларуси пополнится новыми растениями
06.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Красная книга Беларуси пополнится новыми видами исчезающих растений. Некоторые остались в единичном экземпляре и сохранились только в коллекции Центрального ботанического сада. Там открыли уникальную экспозицию, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.
Под присмотром Александра Мялика более 130 видов исчезающих растений, это треть краснокнижной флоры Беларуси. Для каждого соцветия здесь подобраны специальные условия. Однако дикая природа живет по своим правилам.
Коллекцию собирали несколько поколений ботаников. Это годы экспедиций и работы в лабораториях. Сегодня секция редких видов открыта для посещения. Больше всего интерес вызывают единственные в своем роде сохранившиеся растения.
«Грустновато, конечно, смотреть, что редким растениям приходит конец», – рассказала посетительница выставки Галина Кузнецова.
Некоторые растения, например, Зверобой четырехкрылый удалось вернуть в естественную среду обитания. И это большая победа науки. Хуже всех в современном мире луговым растениям. Как шутят ученые, единственная возможность их спасти- обязать каждого белоруса переехать в деревню, завести корову и пойти в поле бороться с кустарниками ручной косой.
Исчезнувшими считаются те виды, которых никто не обнаруживал более 40 лет. Но по законам природы на их место приходят новые, не менее интересные.
В будущем году ученые Ботанического сада Беларуси создадут так называемый «сейф Судного дня». Там законсервируют семена всех исчезающих видов.
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Некоторые остались в единичном экземпляре и сохранились только в коллекции Центрального ботанического сада.
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