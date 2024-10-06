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Особые условия для каждого соцветия. Красная книга Беларуси пополнится новыми растениями

06.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Особые условия для каждого соцветия. Красная книга Беларуси пополнится новыми растениями
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Красная книга Беларуси пополнится новыми видами исчезающих растений. Некоторые остались в единичном экземпляре и сохранились только в коллекции Центрального ботанического сада. Там открыли уникальную экспозицию, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Под присмотром Александра Мялика более 130 видов исчезающих растений, это треть краснокнижной флоры Беларуси. Для каждого соцветия здесь подобраны специальные условия. Однако дикая природа живет по своим правилам.

«26 видов у нас уже исчезло. В принципе, это небольшой показатель, если учитывать, что всего у нас дикорастущих аборигенных видов около полутора тысяч. Но мы же должны понимать, что любой вид ценен в природе. Если говорить простым языком, это как кирпичик в доме – если уберешь один, начнут вываливаться другие», – рассказал заведующий сектором сохранения и восстановления растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Беларуси Александр Мялик.

Коллекцию собирали несколько поколений ботаников. Это годы экспедиций и работы в лабораториях. Сегодня секция редких видов открыта для посещения. Больше всего интерес вызывают единственные в своем роде сохранившиеся растения.

«Неожиданно оказалось узнать, что некоторые растения у нас нигде не встречаются в природе, но здесь мы можем на них посмотреть. Это очень приятно», – рассказала посетительница выставки Кристина Белюсь.

«Грустновато, конечно, смотреть, что редким растениям приходит конец», – рассказала посетительница выставки Галина Кузнецова.

Некоторые растения, например, Зверобой четырехкрылый удалось вернуть в естественную среду обитания. И это большая победа науки. Хуже всех в современном мире луговым растениям. Как шутят ученые, единственная возможность их спасти- обязать каждого белоруса переехать в деревню, завести корову и пойти в поле бороться с кустарниками ручной косой.

«Последние десятилетия были специальные проекты по восстановлению болот, и мы с каждым годом находим виды, которые были вот-вот на грани исчезновения, но благодаря вовремя принятым мерам они начали нормально себя чувствовать и расселяться. Например, пару недель назад сотрудниками нашего института найдено редчайшее болотное растение Камнеломка болотная», – рассказал заведующий Лабораторией флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Сергей Савчук.

Исчезнувшими считаются те виды, которых никто не обнаруживал более 40 лет. Но по законам природы на их место приходят новые, не менее интересные.

В будущем году ученые Ботанического сада Беларуси создадут так называемый «сейф Судного дня». Там законсервируют семена всех исчезающих видов.



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Некоторые остались в единичном экземпляре и сохранились только в коллекции Центрального ботанического сада.
 
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