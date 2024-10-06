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Референдум по АЭС в Казахстане: как проходит голосование в странах Содружества?
06.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Казахстане 6 октября проходит
Беларусь
Избирательные участки в Беларуси работают с семи утра. Всего в стране их два. Один находится в Минске в здании посольства, второй – в Бресте при консульстве Республики Казахстан. В списках избирателей более 200 человек.
В Беларуси живет около 500 казахстанцев. Проголосовать могут и те, кто не стоит на консульском учете, главное – при себе иметь действующий паспорт гражданина Республики Казахстан. Многие заранее уточняли информацию о референдуме, поскольку считают долгом оставить свой голос.
В бюллетене всего один вопрос, а сделать свой выбор можно до 20:00.
Таджикистан
«Это мой гражданский долг. это очень важное решение, важный шаг для Казахстана и я уверен, что каждый должен прийти, проголосовать. Если мы хотим, что-то изменить, надо начать с себя. И в первую очередь брать в руки свою жизнь, свое решение и этим самым делать свою страну лучше», – рассказал предприниматель Ботагоз Касабек.
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Определяют будущее атомной энергетики казахстанцы не только на родине, но и за ее пределами. Для этого открыты 74 участка.
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