Референдум по АЭС в Казахстане: как проходит голосование в странах Содружества?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Казахстане 6 октября проходит референдум по строительству АЭС. Определяют будущее атомной энергетики казахстанцы не только на родине, но и за ее пределами. Для этого открыты 74 участка. О том, как проходит голосование в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

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Беларусь

Избирательные участки в Беларуси работают с семи утра. Всего в стране их два. Один находится в Минске в здании посольства, второй – в Бресте при консульстве Республики Казахстан. В списках избирателей более 200 человек.

В Беларуси живет около 500 казахстанцев. Проголосовать могут и те, кто не стоит на консульском учете, главное – при себе иметь действующий паспорт гражданина Республики Казахстан. Многие заранее уточняли информацию о референдуме, поскольку считают долгом оставить свой голос.

«Наши граждане, которые проживают в Беларуси, понимают, что сегодня очень важный день. День важный не только, потому что сегодня речь идет о выборе пути для развития казахстанской энергетики, но и потому, что это очень важный политический акт, который говорит о заинтересованности и участии активном граждан в прямом управлении государством», – считает чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.

«Строительство атомной электростанции в Казахстане – это очень важный шаг, это большие риски и одновременно большие возможности. Поэтому для меня это кажется /в каком-то смысле переломным моментом в истории нашей страны, поэтому сегодня я здесь», – подчеркнул избиратель Алишер Ляшев.

В бюллетене всего один вопрос, а сделать свой выбор можно до 20:00.

Таджикистан



В Таджикистане для голосования открыт один участок – в Душанбе в посольстве Казахстана. Работать он начал в 7:00 и закроется в 20:00. Потом начнется подсчет. Голосуют граждане Казахстана, а это в основном студенты, работники совместных компаний и туристы.



Всей командой пришли спортсмены, которые прибыли на Чемпионат мира по дзюдо. Они специально выделили время между тренировками, чтобы отдать свой голос. Но, референдум по строительству АЭС, все считают важным.

«32 спортсмена проголосовали, каждый свое мнение подчеркнул. Конечно, этот референдум важен для нас, потому что мы болеем за будущее Казахстана и каждый отдал свой голос», – рассказал старший тренер Казахстана Ермек Имамбеков.

«Это мой гражданский долг. это очень важное решение, важный шаг для Казахстана и я уверен, что каждый должен прийти, проголосовать. Если мы хотим, что-то изменить, надо начать с себя. И в первую очередь брать в руки свою жизнь, свое решение и этим самым делать свою страну лучше», – рассказал предприниматель Ботагоз Касабек.