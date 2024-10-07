ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суперакция на размещение рекламы на Про бизнес до 31 октября - не пропустите!

07.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Свежее предложение от команды «Про бизнес» — для поиска клиентов и роста продаж в вашей компании.

Закажите создание и размещение спецпроекта на probusiness.io до 31 октября 2024 и получите один из трех бонусов на выбор.

При заказе рекламного материала в формате «спецпроект», мы даем дополнительную возможность выбрать один из рекламных инструментов:

1. Размещение материала Заказчика в рубрике «Новости компании». Вместо 720 BYN вы платите 0 BYN. Разместить материал можно до 31.12.2024

2. Размещение материала Заказчика в рубрике «Новости компании» + размещение в соц. сетях (FB, Instagram (сторис и лента), телеграм со скидкой 50% —  вместо 2520 BYN вы платите 1260 BYN. Воспользоваться бонусом можно до 31.12.2024

3. Размещение поста Клиента в 2-х соц сетях (фб, инстаграм (лента и сторис) по цене одной. Вместо 1440 BYN вы платите 720 BYN. Воспользоваться бонусом можно до 31.12.2024

Спецпроект — креативный материал с текстом, фото или видео, который максимально интересно, нативно и полезно для аудитории рассказывает про вашу компанию или бренд, продукт или услугу на нашем портале и в соцсетях.
































При создании спецпроекта наша команда редакторов и маркетологов использует нативный подход: только полезный, актуальный и интересный контент в разнообразных форматах (репортажи, кейсы, интервью, интерактивные тесты, обзоры, блоги и т.д.). Спецпроект позволяет решить практически любую задачу бизнеса: от поиска сотрудников и формирования HR-бренда, до продвижения продукта или услуги в B2C и B2B.

⇒ Что такое спецпроекты и как они работают: подробнее о наших рекламных возможностях читайте здесь

«Про бизнес» — крупнейший в Беларуси онлайн-портал, который сфокусирован на теме развития и роста бизнеса. Более 10 лет нас читают 450 000+ руководителей и собственников, предпринимателей и экспертов рынка (ежемесячная аудитория). 

Станьте ближе к вашей аудитории с помощью «Про бизнес»! 

Все подробности вы можете получить у нашего менеджера Юлии по номеру + 375 29 709 90 80 (есть Telegram, Viber) или напишите на почту jl@probusiness.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежее предложение от команды «Про бизнес» - для поиска клиентов и роста продаж в вашей компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Референдум по АЭС в Казахстане: как проходит голосование в странах Содружества?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика