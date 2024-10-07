Суперакция на размещение рекламы на Про бизнес до 31 октября - не пропустите!

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07.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Свежее предложение от команды «Про бизнес» — для поиска клиентов и роста продаж в вашей компании.
При заказе рекламного материала в формате
Спецпроект — креативный материал с текстом, фото или видео, который максимально интересно, нативно и полезно для аудитории рассказывает про вашу компанию или бренд, продукт или услугу на нашем портале и в соцсетях.
При создании спецпроекта наша команда редакторов и маркетологов использует нативный подход: только полезный, актуальный и интересный контент в разнообразных форматах (репортажи, кейсы, интервью, интерактивные тесты, обзоры, блоги и т.д.). Спецпроект позволяет решить практически любую задачу бизнеса: от поиска сотрудников и формирования HR-бренда, до продвижения продукта или услуги в B2C и B2B.
Станьте ближе к вашей аудитории с помощью «Про бизнес»!
Все подробности вы можете получить у нашего менеджера Юлии по номеру
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Свежее предложение от команды «Про бизнес» - для поиска клиентов и роста продаж в вашей компании.
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