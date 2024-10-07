Суперакция на размещение рекламы на Про бизнес до 31 октября - не пропустите!

Источник материала: ProBusiness





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1. Размещение материала Заказчика в рубрике «Новости компании». Вместо 720 BYN вы платите 0 BYN. Разместить материал можно до 31.12.2024 2. Размещение материала Заказчика в рубрике «Новости компании» + размещение в соц. сетях (FB, Instagram (сторис и лента), телеграм со скидкой 50% — вместо 2520 BYN вы платите 1260 BYN. Воспользоваться бонусом можно до 31.12.2024 3. Размещение поста Клиента в 2-х соц сетях (фб, инстаграм (лента и сторис) по цене одной. Вместо 1440 BYN вы платите 720 BYN. Воспользоваться бонусом можно до 31.12.2024

Спецпроект — креативный материал с текстом, фото или видео, который максимально интересно, нативно и полезно для аудитории рассказывает про вашу компанию или бренд, продукт или услугу на нашем портале и в соцсетях.

































































При создании спецпроекта наша команда редакторов и маркетологов использует нативный подход: только полезный, актуальный и интересный контент в разнообразных форматах (репортажи, кейсы, интервью, интерактивные тесты, обзоры, блоги и т.д.). Спецпроект позволяет решить практически любую задачу бизнеса: от поиска сотрудников и формирования HR-бренда, до продвижения продукта или услуги в B2C и B2B.



⇒ Что такое спецпроекты и как они работают: подробнее о наших рекламных возможностях читайте здесь

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