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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения: Сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества
07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко
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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения: Сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества
Белорусский лидер подчеркнул, что в республике высоко ценят последовательную твердую позицию Путина и его «принципиальный настрой на дальнейшее развитие...
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