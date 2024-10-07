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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения: Сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества

07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus


Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Белорусский лидер подчеркнул, что в республике высоко ценят последовательную твердую позицию Путина и его «принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений».

«Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, отвечающие современным вызовам и обеспечивающие расширение многоплановых связей между нашими странами», – заявил Лукашенко.



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Белорусский лидер подчеркнул, что в республике высоко ценят последовательную твердую позицию Путина и его «принципиальный настрой на дальнейшее развитие...
 
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