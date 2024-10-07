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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где состоится саммит СНГ
07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Дружеский тон встрече в аэропорту без лишних протокольных формальностей президент Беларуси задал сразу у трапа.
Президент кратко обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и послом Беларуси в России Александром Рогожником. По его словам, сейчас идет работа над совместными проектами по импортозамещению.
Деловые связи двух стран развиваются активно. В прошлом году товарооборот достиг 53 миллиардов долларов.
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Президент Беларуси кратко обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и послом Беларуси в России Александром...
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