Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где состоится саммит СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Дружеский тон встрече в аэропорту без лишних протокольных формальностей президент Беларуси задал сразу у трапа.

Президент кратко обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и послом Беларуси в России Александром Рогожником. По его словам, сейчас идет работа над совместными проектами по импортозамещению.

«Это 27 проектов на сумму 105 миллиардов. И сейчас прорабатываем еще дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены с тем, чтобы эту сумму кредита увеличить как минимум до 200 миллиардов», – рассказал Александр Рогожник.

Деловые связи двух стран развиваются активно. В прошлом году товарооборот достиг 53 миллиардов долларов.