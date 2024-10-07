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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где состоится саммит СНГ

07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где состоится саммит СНГ
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом, он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Дружеский тон встрече в аэропорту без лишних протокольных формальностей президент Беларуси задал сразу у трапа.

Президент кратко обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и послом Беларуси в России Александром Рогожником. По его словам, сейчас идет работа над совместными проектами по импортозамещению.

«Это 27 проектов на сумму 105 миллиардов. И сейчас прорабатываем еще дополнительный пул проектов, которые будут с российской стороной рассмотрены с тем, чтобы эту сумму кредита увеличить как минимум до 200 миллиардов», – рассказал Александр Рогожник.

Деловые связи двух стран развиваются активно. В прошлом году товарооборот достиг 53 миллиардов долларов.



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Президент Беларуси кратко обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым и послом Беларуси в России Александром...
 
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