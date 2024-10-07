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Лукашенко направился с визитом в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ
07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ.
В программе рабочего визита Александра Лукашенко неформальное общение с лидерами стран Содружества, сообщила пресс-служба президента Беларуси.
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