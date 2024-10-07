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Лукашенко направился с визитом в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ

07.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко направился с визитом в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ.

На повестке – вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, а также торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.

В программе рабочего визита Александра Лукашенко неформальное общение с лидерами стран Содружества, сообщила пресс-служба президента Беларуси.



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На повестке – вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, а также торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.
 
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