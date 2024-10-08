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Погода в СНГ: в Беларуси «бархатный сезон», в Кыргызстане «бабье лето»

08.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва оказалась на пороге резкого похолодания. В среду температура упадет до плюс 7. 8 октября в российской столице весь день будет лить дождь, на градусниках – не выше плюс 15. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси бархатный сезон. На западе страны плюс 18. Это на несколько градусов выше климатической нормы октября. На большей части территории страны осадки взяли паузу. Комфортная погода для прогулок. В стране все популярнее экологические маршруты. Особым спросом пользуются белорусские болота. Увидеть их приезжают туристы из России. Например, в республиканский заказник «Ельня» на севере страны, одно из крупнейших в Европе верховых болот.

Кыргызстан

В Кыргызстане «бабье лето». В Бишкеке солнечно и без осадков. Комфортные плюс 22. Такая же погода и в Чуйской области. Здесь начинают созревать поздние сорта голубики. Эту ягоду местные фермеры стали выращивать недавно. Климат республики культуре подошел. На рынке цена на голубику от полутора тысяч сомов за килограмм. Примерно столько же и в рублях.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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