Лукашенко рассказал, что сделал Путину на день рождения «особенный» подарок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко преподнес Владимиру Путину на день рождения особенный подарок. Об этом белорусский лидер рассказал журналистам перед началом саммита СНГ в Кремле.

«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы. Думаю, это вы у Владимира Владимировича спросите. Он оригинальный и особенный. Я не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России. Думаю, он вам может показать. Вам понравится», – заверил президент Беларуси.