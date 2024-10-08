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Лукашенко рассказал, что сделал Путину на день рождения «особенный» подарок

08.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал, что сделал Путину на день рождения «особенный» подарок
 Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Лукашенко преподнес Владимиру Путину на день рождения особенный подарок. Об этом белорусский лидер рассказал журналистам перед началом саммита СНГ в Кремле.

«Очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы. Думаю, это вы у Владимира Владимировича спросите. Он оригинальный и особенный. Я не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, которые хорошо относятся не только к России, но и лично к президенту России. Думаю, он вам может показать. Вам понравится», – заверил президент Беларуси.

7 октября Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Белорусский лидер подчеркнул, что в республике высоко ценят последовательную твердую позицию российского президента и его «принципиальный настрой на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений».



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Белорусский лидер сообщил о презенте журналистам перед началом саммита СНГ в Кремле.
 
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