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Лукашенко рассказал, что сделал Путину на день рождения «особенный» подарок
08.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко преподнес Владимиру Путину на день рождения особенный подарок. Об этом белорусский лидер рассказал журналистам перед началом саммита СНГ в Кремле.
7 октября
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Белорусский лидер сообщил о презенте журналистам перед началом саммита СНГ в Кремле.
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