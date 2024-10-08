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Когда нужно поменять почву в горшках, сообщили эксперты
08.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Слой почвы в горшках с комнатными растениями необходимо периодически менять, иначе земля окажет негативное влияние на цветы. Стали известны признаки, по которым можно понять, что почву в горшках пора заменить.
Специалисты отметили, что землю нужно менять один раз в два года. Однако данную процедуру можно проводить раньше, если это необходимо. Текстура почвы и внешний вид растения указывают на это. Верхний слой должен быть мягким и рыхлым. Если он покрыт твердой коркой, то к корням растений не поступают влага и питательные вещества.
Ранее стало известно,
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