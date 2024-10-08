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Когда нужно поменять почву в горшках, сообщили эксперты

08.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слой почвы в горшках с комнатными растениями необходимо периодически менять, иначе земля окажет негативное влияние на цветы. Стали известны признаки, по которым можно понять, что почву в горшках пора заменить.

Специалисты отметили, что землю нужно менять один раз в два года. Однако данную процедуру можно проводить раньше, если это необходимо. Текстура почвы и внешний вид растения указывают на это. Верхний слой должен быть мягким и рыхлым. Если он покрыт твердой коркой, то к корням растений не поступают влага и питательные вещества.

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Внешний вид цветов является самым главным показателем, что почву следует заменить. Растения не должны выглядеть слабыми, «вялыми» и безжизненными. Кроме того, если после полива вся вода стекла в блюдце, то нужно пересадить цветы в другой горшок. Люди, которые заметили, что из отверстий для дренажа видна корневая система, незамедлительно должны поместить растение в новый горшок, сообщает портал «БелНовости».

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Растения не должны выглядеть слабыми, «вялыми» и безжизненными.
 
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