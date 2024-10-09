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Тренажеры для механизаторов: как студенты аграрного колледжа Беларуси осваивают сложную технику?

09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тренажеры для механизаторов: как студенты аграрного колледжа Беларуси осваивают сложную технику?
 Фото: МТРК «Мир»

В одном из аграрных колледжей Беларуси преподаватели и студенты создали уникальные тренажеры для механизаторов. Они помогают обучающимся освоить сложную технику, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В этом учебном заведении мини-трактор используется как учебное пособие. Детали под его капотом идентичны тем, что находятся в настоящей технике – от узлов двигателя и аккумулятора до выключателей массы и генератора. Учиться на нем можно как с преподавателем, так и самостоятельно – таблица подскажет правильный ответ.

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Также в колледже есть экскаватор, который помогает будущим механизаторам до автоматизма отточить управление рычагами. Эти и другие тренажеры студенты-изобретатели вместе с педагогом Николем Макатревичем создали своими руками и уже внедрили в процесс обучения.

«Преподавателю проще, а учащиеся получают более глубокие навыки. После работы на тренажере они уже лучше осваивают технику», – рассказал преподаватель специальных дисциплин, педагог дополнительного образования Ганцевичского государственного аграрного колледжа Николай Макатревич.

В колледже даже провели исследование, и у группы машинистов, прошедшей подготовку на тренажерах, успеваемость была выше на целый балл. К тому же эти знания пригодятся в обычной жизни, ведь в перечне не только спецтехника.

Для того, чтобы понять принцип управления автомобилем, много времени не нужно. Даже ученики, у которых нет водительских прав, теперь с легкостью найдут ручник и отличат педаль сцепления от газа. Инструктор тоже не требуется – для удобства здесь все подписано.

Инициативу оценило и государство – 17 студентов колледжа получили звание лучших рационализаторов системы профобразования, а преподавателя наградили премией спецфонда президента Беларуси. Это повышает престиж учебного заведения.

«Мы стараемся максимально стимулировать, в том числе привлекать на различные городские общественные мероприятия, популяризировать на выставках, конкурсах и оказывать содействие со стороны местной власти для участия как учащихся, так и преподавателей в этой работе», – отметил председатель Ганцевичского районного исполнительного комитета Виктор Рафалович.

Заказчики кадров тоже способствуют обучению. На базе колледжа имеются машины, тракторы и погрузчики отечественных производителей. На них студенты получают опыт работы уже с реальной техникой.



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В этом учебном заведении мини-трактор используется как учебное пособие. Детали под его капотом идентичны тем, что находятся в настоящей технике.
 
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