Тренажеры для механизаторов: как студенты аграрного колледжа Беларуси осваивают сложную технику?

«Преподавателю проще, а учащиеся получают более глубокие навыки. После работы на тренажере они уже лучше осваивают технику», – рассказал преподаватель специальных дисциплин, педагог дополнительного образования Ганцевичского государственного аграрного колледжа Николай Макатревич.

В колледже даже провели исследование, и у группы машинистов, прошедшей подготовку на тренажерах, успеваемость была выше на целый балл. К тому же эти знания пригодятся в обычной жизни, ведь в перечне не только спецтехника.

Для того, чтобы понять принцип управления автомобилем, много времени не нужно. Даже ученики, у которых нет водительских прав, теперь с легкостью найдут ручник и отличат педаль сцепления от газа. Инструктор тоже не требуется – для удобства здесь все подписано.

Инициативу оценило и государство – 17 студентов колледжа получили звание лучших рационализаторов системы профобразования, а преподавателя наградили премией спецфонда президента Беларуси. Это повышает престиж учебного заведения.

«Мы стараемся максимально стимулировать, в том числе привлекать на различные городские общественные мероприятия, популяризировать на выставках, конкурсах и оказывать содействие со стороны местной власти для участия как учащихся, так и преподавателей в этой работе», – отметил председатель Ганцевичского районного исполнительного комитета Виктор Рафалович.

Заказчики кадров тоже способствуют обучению. На базе колледжа имеются машины, тракторы и погрузчики отечественных производителей. На них студенты получают опыт работы уже с реальной техникой.