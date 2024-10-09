«Я выиграл суд на $ 250 млн, но суть не в суммах, а в том, что разваливалось дело жизни». Известный адвокат — о карьере, кейсах и необычном хобби

Источник материала: ProBusiness





Роман Шпаковский — адвокат, специализируется на налоговых вопросах (начиная консультациями по структуре бизнеса и заканчивая налоговыми уголовными делами, которые появляются когда такой консультации кто-то вовремя не получил). Помимо этого, у Романа необычное хобби — автоспорт. Регулярно он принимает участие в соревнованиях и показывает хорошие результаты. Роман рассказал «Про бизнес» о том, зачем ему это и как гонки помогают быть продуктивнее.

«Людей с таким дипломом в Беларуси всего двое»

— Основной моей специализацией было международное налоговое право и международные вопросы налогообложения, но уже долгое время я также занимаюсь национальными налогами. Я получил международный сертификат ADIT (Продвинутый диплом в международном налогообложении Advanced Diploma in International Taxation), который выдается в Великобритании Королевским институтом налогообложения. На обучение у меня ушло 3 года, тратил примерно 2−3 часа ежедневно. Людей с таким дипломом в Беларуси всего двое.





В самом начале в течение 5 лет я работал юристом в национальной юридической фирме «Брагинец и партнеры», затем в международной фирме Sorainen. После этого ушел работать юристом во вновь созданный офис юридической фирмы Varul, который через несколько лет возглавил и провел через непростые времена в течении 8 лет. За это время мы успели присоединиться к шведской фирме Magnusson, из которой потом ушли вместе с прибалтийскими офисами, образовав Vilgerts, а через несколько лет отделились и стали национальной юридической фирмой Legaltax. В этот период фирма закрепилась на рынке и была отмечена международными рейтингами, а в 2019 году я был включен в топ-10 юристов в коммерческом праве и M&A наряду с грандами белорусского юридического рынка. В 2020 году я получил лицензию адвоката и ушел из фирмы, поскольку в силу лицензионных требований нельзя было совмещать оба вида деятельности. Но и сейчас, если в компании возникают какие-то вопросы по налогам, то они обращаются ко мне, а я рекомендую их своим клиентам.





«Налоговый инспектор с пафосом, конечно, нам предложил принести все документы»

В моей практике было очень много интересных случаев. Сейчас на ум приходит дело, связанное с коммерческой недвижимостью и налоговым вычетом за нее. Клиент продавал коммерческую недвижимость в Минске. Он ее получил от иностранной компании в качестве компенсации за понесенные расходы, которые были связаны в основном с его командировками, поездками, проживанием и питанием. Мы захотели получить налоговый вычет при продаже недвижимости, т.е. заплатить налог не со всей стоимости, а учесть эти расходы. Налоговая очень удивилась нащему желанию и предложила принести документы. У клиента оказался достаточно подготовленный и хороший штат специалистов, который действительно все года собирал эти бумажки — у нас было где-то 30 здоровенных архивных папок, заполненных чеками, начиная от стейк-ресторанов, заканчивая всем остальным. Налоговый инспектор с пафосом, конечно, нам предложил это все принести. Закончилось тем, что я принес только одну папку, сказал, что у меня еще 25 таких, на что в налоговой сказали, что этого будет достаточно. Я на 95% был уверен, что у нас ничего не выйдет, но в итоге все получилось.





Что касается налоговой судебной практики, победа в ней очень редко (почти никогда) не выглядит как отмененное решение налоговой. Она приходит в виде изменений в акт проверки, а иногда в виде переквалификации дела с уголовного на административное или с 3-й на 2-ю часть 243-й статьи уголовного кодекса.

Самым крупным делом в моей практике был процесс вокруг суммы порядка $ 250 млн. Тогда один инвестиционный проект, скажем так, пошел не по плану. В целом разницы между моими ощущениями в суде, когда речь идет о такой сумме и сумме в $ 10 тысяч, нет. Разница есть, когда видишь и чувствуешь, что у человека дело жизни разваливается, которое он 10 лет строил. И другой вопрос, когда это дело корпораций, где худшее, что может случиться, — это увольнение какого-нибудь сотрудника.





Сейчас есть сферы, где люди чаще всего работают в серую и которые чаще всего становятся фигурантами таких дел, — это традиционно стройка и ремонты, мелкие точки общепита и салоны красоты (за которые последнее время как раз серьезно взялись). Со случаями попыток «отмыва» денег я ни разу не сталкивался — то ли у нас страна маленькая, и таких денег просто нет, то ли отмывать никому ничего не надо, то ли культура, как бы это не странно звучало, не сформировалась.

«Надо просто начать. Если много думать, можно остаться на месте»

Серьезно автоспортом я начал заниматься относительно недавно — в начале прошлого года. До этого у меня был хотхэтч Peugeot 208 GTI, на котором я выезжал на трек, тренировался, ездил на обучение. Но в прошлом году в конце одного из таких курсов в школе Овчинникова, мэтр сказал, что скоро начинается новый сезон соревнований и я могу там принять участие. И тут я поплыл, в очень срочном порядке все подготовил, купил экипировку, за неделю получил лицензию Белорусской автомобильной федерации и попал на первый этап чемпионата Беларуси по тайм-аттак в Бресте. После этого ни одного этапа чемпионата я не пропустил. К слову, на подиум одного из этапов чемпионата мне удалось попасть только в конце этого года, где в этапе я занял 3-е место. В соревнованиях я участвую на своей Mazda MX-5 2019 года, с достаточно сильными доработками, многие из которых я стараюсь делать своими руками.





























Ответить на вопрос, почему я выбрал такое хобби, сложно. Есть поговорка про альпинистов: «Почему люди лазят в горы? — Ну, они же там стоят». Вот и здесь то же самое. У меня уже была относительно спортивная машина, какая-то подготовка, и я решил попробовать. Надо просто начать, а потом в голове все равно станет все по-другому. А если много вначале думать, можно остаться на месте.

В Беларуси профессионального автоспорта очень мало. Есть дрифт, где, появляются уже спонсорские контракты, профессиональные пилоты и т.д., но это совсем другая дисциплина. Там деньги потихоньку появляются. В тайм-аттак все ездят «за свои». Если говорить о моем становлении как профессионального спортсмена, то для меня автоспорт все-таки хобби, а основной вид деятельности — адвокатская практика, которая удовлетворяет меня как с интеллектуальной точки зрения, так и с финансовой.





«Я единственный адвокат в нашей гоночной тусовке»

Есть мнение, что хобби должно развивать функции или особенности личности, которые менее развиты или меньше используются. И профессионально мы, как правило, используем свои сильные стороны, потому что мы что-то делаем хорошо и нам готовы за это платить. Также автоспорт для меня — это и отдых. За рулем ни о чем другом не думаешь. Потому что если начнешь думать о чем-то другом, обратная связь прилетит мгновенно, как, допустим, было у меня в начале сезона, когда на первом же этапе в Бресте я потерял концентрацию и попал в достаточно серьезную аварию.





В плане нетворкинга автоспорт мне пока не помог. Мне кажется, условный гольф, в который меня постоянно пытаются затащить, значительно полезнее в этом плане. Хотя казалось бы, что автоспорт должен помогать, потому что он достаточно дорогой, и соответственно существует имущественный ценз. К тому же, насколько я знаю, я единственный адвокат в нашей гоночной тусовке.

Из-за того, что людей не так много участвует в наших соревнованиях, атмосфера очень дружелюбная. Ситуация, при которой сидят несколько соперников и дают друг другу советы или разбирают ошибки, стараются помочь — не редкость. Не так давно я наконец-то выехал на домашнем треке в Стайках из 1 минуты — это негласно считается важным достижением и показателем как подготовки машины, так и пилота, мне звонили из других городов и поздравляли: настолько здесь все тесно связаны друг с другом.

Уже жду следующего сезона, где как минимум планирую стать на подиум чемпионата, а как максимум — стать Чемпионом Беларуси в своем классе.



