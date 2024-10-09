Погода в СНГ: почти на всей территории Казахстана риск пожаров, в Беларуси тепло и солнечно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве погода вернулась в климатические рамки октября. На градусниках осенние плюс 7. В пятницу в российской столице вновь потеплеет, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Почти на всей территории Казахстана риск пожаров. В Карагандинской области горят 45 тысяч гектаров степи. Спасатели и военные пока не могут справиться со стихией. Осложняет ситуацию резкий ветер. А горные курорты Алматинской области начали готовить к зиме. Механики проводят техобслуживание трасс и канатной дороги. Профилактические работы надо успеть провести до первого снега.

Кыргызстан