|
Погода в СНГ: почти на всей территории Казахстана риск пожаров, в Беларуси тепло и солнечно
09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве погода вернулась в климатические рамки октября. На градусниках осенние плюс 7. В пятницу в российской столице вновь потеплеет, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Почти на всей территории Казахстана риск пожаров. В Карагандинской области горят 45 тысяч гектаров степи. Спасатели и военные пока не могут справиться со стихией. Осложняет ситуацию резкий ветер. А горные курорты Алматинской области начали готовить к зиме. Механики проводят техобслуживание трасс и канатной дороги. Профилактические работы надо успеть провести до первого снега.
Кыргызстан
Армения
В Армении задержалось лето. На юге страны, в Сюникской области, жара под 30. В Ереване плюс 27 и ни капли дождя. Из-за избытка тепла в стране продлили сезон экскурсий на воздушных шарах и вертолетах. Желающих полюбоваться окрестностями столицы республики все больше. Также среди туристов популярны полеты над горами и северной столицей Армении городом Гюмри.
Беларусь
В Беларуси «бабье лето». Теплее всего на юго-западе страны – плюс 22. С неба не упадет ни капли. Солнечно и в Минске – плюс 18 градусов. Комфортная погода не только для прогулок, но и работы в поле. Аграрии страны намолотили уже больше девяти миллионов тонн зерна, с учетом рапса. Улучшились и условия для роста озимых культур: недавние дожди наполнили почву влагой, а температура чуть выше климатической нормы октября поспособствует появлению и развитию новых всходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)