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Погода в СНГ: почти на всей территории Казахстана риск пожаров, в Беларуси тепло и солнечно

09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве погода вернулась в климатические рамки октября. На градусниках осенние плюс 7. В пятницу в российской столице вновь потеплеет, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Почти на всей территории Казахстана риск пожаров. В Карагандинской области горят 45 тысяч гектаров степи. Спасатели и военные пока не могут справиться со стихией. Осложняет ситуацию резкий ветер. А горные курорты Алматинской области начали готовить к зиме. Механики проводят техобслуживание трасс и канатной дороги. Профилактические работы надо успеть провести до первого снега.

Кыргызстан

Лето не хочет покидать Кыргызстан. В Бишкеке плюс 25. С неба не упадет ни капли. Сухо и тепло и на юге республики. В Ошской области фермеры завершают сбор риса. Знаменитый сорт – Узгенский – ценят за полезные и вкусовые качества. За последние 30 лет посевные площади культуры выросли в пять раз.

Армения

В Армении задержалось лето. На юге страны, в Сюникской области, жара под 30. В Ереване плюс 27 и ни капли дождя. Из-за избытка тепла в стране продлили сезон экскурсий на воздушных шарах и вертолетах. Желающих полюбоваться окрестностями столицы республики все больше. Также среди туристов популярны полеты над горами и северной столицей Армении городом Гюмри.

Беларусь

В Беларуси «бабье лето». Теплее всего на юго-западе страны – плюс 22. С неба не упадет ни капли. Солнечно и в Минске – плюс 18 градусов. Комфортная погода не только для прогулок, но и работы в поле. Аграрии страны намолотили уже больше девяти миллионов тонн зерна, с учетом рапса. Улучшились и условия для роста озимых культур: недавние дожди наполнили почву влагой, а температура чуть выше климатической нормы октября поспособствует появлению и развитию новых всходов.



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Теги: Минск
 
 
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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