Акцию «Марафон единства» готовится принять белорусский город Молодечно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский город Молодечно готовится принять республиканскую акцию «Марафон единства» . Организаторы обещают совместить культурную и развлекательную программу и рассказать гостям о единстве страны.

«Этот марафон также призван объединить людей разных поколений – как это и происходит на марафонах – вокруг общей цели единства», – заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Александр Лукьянов.

О старте акции объявил президент Александр Лукашенко во время празднования Дня народного единства 17 сентября. Для блогеров и гостей региона организуют экскурсии на предприятия, конкурсы, выставки и концерты. Одним из главных событий марафона станет масштабный квест от Белорусского союза молодежи. Его участникам предложат ответить на вопросы о Беларуси – национальной кухне и языке, истории и достижениях страны.

Форум стартует уже в эти выходные. Кроме Молодечно, он охватит еще 12 городов во всех регионах страны.