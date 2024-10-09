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Акцию «Марафон единства» готовится принять белорусский город Молодечно
09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский город Молодечно готовится принять
О старте акции объявил президент Александр Лукашенко во время празднования Дня народного единства 17 сентября. Для блогеров и гостей региона организуют экскурсии на предприятия, конкурсы, выставки и концерты. Одним из главных событий марафона станет масштабный квест от Белорусского союза молодежи. Его участникам предложат ответить на вопросы о Беларуси – национальной кухне и языке, истории и достижениях страны.
Форум стартует уже в эти выходные. Кроме Молодечно, он охватит еще 12 городов во всех регионах страны.
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Организаторы обещают совместить культурную и развлекательную программу и рассказать гостям о единстве Беларуси.
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