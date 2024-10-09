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Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин вручил Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония вручения прошла в Андреевском зале Кремля, сообщает «МИР 24».

Орден Святого апостола Андрея Первозванного – высшая награда России. Первоначально был учрежден в конце XVII века Петром I. Представляет собой косой крест из серебра с позолотой с изображением на нем фигуры распятого апостола. На ленте написан девиз «За веру и верность». Орденом за исключительные заслуги перед Россией награждают видных государственных и общественных деятелей, военачальников, представителей науки, культуры, искусства.

Александр Лукашенко – пятый глава государства, отмеченный высшей наградой России. Первым среди иностранных лидеров ее удостоили первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Орден Андрея Первозванного он получил в 1998 году. Спустя пять лет этой же наградой отметили главу Азербайджана. Гейдар Алиев получил ее на свое 80-летие. В 2017-м орден Святого апостола Андрея Первозванного вручили Си Цзиньпину в знак особых отношений России и Китая. Через два года высшую российскую награду присвоили премьер-министру Индии. Однако вручить ее Нарендре Моди лично удалось лишь этим летом.



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Торжественная церемония вручения прошла в Андреевском зале Кремля.
 
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