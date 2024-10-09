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Все в шоколаде: фабрики Беларуси начали сбор сладких подарков к Новому году

09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все в шоколаде: фабрики Беларуси начали сбор сладких подарков к Новому году
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шоколадные фабрики Беларуси уже готовятся к Новому году. Местные кондитеры предлагают новинки с оригинальным вкусом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Новогодние боксы собирают здесь в несколько десятков рук. Нужно четко знать, сколько и каких конфет положить. В день с такой линии выходят тысячи праздничных наборов.

«Подарочки по 300-500 граммов можно собрать за смену в количестве 10-11 тысяч. Есть килограммовые подарочки – их собирать сложнее, поэтому выходит по четыре-пять тысяч за смену», – объяснила начальник сезонного участка подарков кондитерской фабрики Жанна Бобкова.

От конфет с орехами до батончиков с вафлями или повидлом – сладости в разнообразном ассортименте отправляются в новогодние коробки сразу с конвейеров. В этом году наборы дополняют вкусными новинками.

«У нас появилась новая скомбинированная конфета. Ее начали производить только летом этого года, но она уже завоевала популярность. Конфета эта импортозамещающая. Она уже используется и в новогодних подарках, и просто продается на развес в магазинах», – рассказал начальник конфетно-шоколадного цеха кондитерской фабрики Александр Саморевич.

Всего в этом году на полках магазинов появятся 70 видов подарочных наборов – от маленьких коробок или мешочков до целого чемодана с конфетами. Дизайнеры начали работать над оформлением еще в феврале. Главным героем подарков стала змея – символ грядущего года.

«Мы думали, как нам показать символ года, и поняли, что идеальным вариантом будет подушка. Это практично и красиво. У нас представлен новый набор – конфеты с секретом. Он уже есть в продаже. Такого мы еще никогда не выпускали. Особенность этого набора в том, что вы не знаете, какую именно конфету попробуете», – заявила маркетолог кондитерской фабрики Дарья Орлова-Литвинова.

Фабрика произведет более 1,5 миллиона новогодних подарков. Кроме собственной продукции, в них попадут и сладости с других заводов: печенье, зефир и мармелад.

«Достаточно широкий ассортимент кондитерских изделий и новогодних подарков представлен за пределами страны. На сегодняшний момент мы работаем с 25 странами. Практически каждая страна выбирает для себя какой-то наш ассортимент и реализовывает его в преддверии Нового года», – подчеркнула заместитель генерального директора по коммерческим вопросам кондитерской фабрики Виктория Малойло.

Белорусские наборы также появятся на полках магазинов в других странах СНГ. В некоторые из них добавят купоны на развлечения, сувениры или игрушки.



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На предприятии боксы собирают в несколько десятков рук. Нужно четко знать, сколько и каких конфет положить. В день с такой линии выходят тысячи праздничных наборов.
 
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