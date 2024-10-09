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Все в шоколаде: фабрики Беларуси начали сбор сладких подарков к Новому году
09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новогодние боксы собирают здесь в несколько десятков рук. Нужно четко знать, сколько и каких конфет положить. В день с такой линии выходят тысячи праздничных наборов.
От конфет с орехами до батончиков с вафлями или повидлом – сладости в разнообразном ассортименте отправляются в новогодние коробки сразу с конвейеров. В этом году наборы дополняют вкусными новинками.
Всего в этом году на полках магазинов появятся 70 видов подарочных наборов – от маленьких коробок или мешочков до целого чемодана с конфетами. Дизайнеры начали работать над оформлением еще в феврале. Главным героем подарков стала змея – символ грядущего года.
Фабрика произведет более 1,5 миллиона новогодних подарков. Кроме собственной продукции, в них попадут и сладости с других заводов: печенье, зефир и мармелад.
Белорусские наборы также появятся на полках магазинов в других странах СНГ. В некоторые из них добавят купоны на развлечения, сувениры или игрушки.
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На предприятии боксы собирают в несколько десятков рук. Нужно четко знать, сколько и каких конфет положить. В день с такой линии выходят тысячи праздничных наборов.
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