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«Важно создать условия для самореализации пожилых людей»: тему старения населения обсудили в парламенте Беларуси
09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Старение людей – не только мировая проблема, но и возможности. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам Ирина Костевич.
В Беларуси действует национальная стратегия активного долголетия. Одно из основных направлений – здоровье людей: профилактика заболеваний и популяризация здорового образа жизни.
В Беларуси проживает более полутора миллиона человек старше 65 лет. Из них больше миллиона – люди до 80. Современный белорусский пенсионер – активный. Более 21% из них продолжают трудиться.
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«Важно создать условия для самореализации пожилых людей»: тему старения населения обсудили в парламенте Беларуси
В республике действует национальная стратегия активного долголетия. Одно из основных направлений – здоровье людей: профилактика заболеваний и популяризация...
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