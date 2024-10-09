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«Важно создать условия для самореализации пожилых людей»: тему старения населения обсудили в парламенте Беларуси

09.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Важно создать условия для самореализации пожилых людей»: тему старения населения обсудили в парламенте Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Старение людей – не только мировая проблема, но и возможности. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам Ирина Костевич.

«Государственная политика сегодня перестроилась не с точки зрения социальной защиты человека (хотя она и получает дальнейшее развитие). Сегодня тренд на стимулирование возможностей и развитие потенциала самого человека», – отметила Ирина Костевич.

В Беларуси действует национальная стратегия активного долголетия. Одно из основных направлений – здоровье людей: профилактика заболеваний и популяризация здорового образа жизни.

«Группа маломобильных людей, которые потеряли свои силы и требуют поддержки, – это, наверное, точка приложения, которая в настоящее время требует большого акцента», – заявила главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Жилевич.

В Беларуси проживает более полутора миллиона человек старше 65 лет. Из них больше миллиона – люди до 80. Современный белорусский пенсионер – активный. Более 21% из них продолжают трудиться.



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В республике действует национальная стратегия активного долголетия. Одно из основных направлений – здоровье людей: профилактика заболеваний и популяризация...
 
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