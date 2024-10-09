Лукашенко на награждении орденом Андрея Первозванного: Россия для Беларуси всегда была и будет больше, чем соседнее государство

Торжественным событием завершилась поездка Александра Лукашенко в Россию. Он пробыл в Москве три дня, что довольно продолжительно для рабочего визита. Но белорусскому лидеру всегда рады в российской столице. Высшую государственную награду – орден Андрея Первозванного – президенту республики Владимир Путин вручил в Андреевском зале Кремля.
«Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за Ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», – заявил Владимир Путин.
Орден Андрея Первозванного учредил еще Петр I в конце XVII века. Он представляет собой косой крест из серебра с позолотой с изображением на нем распятого апостола. На ленте написан девиз: за веру и верность. Орденом награждают за особые заслуги перед Россией.
«Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни. У нас одни традиции. У нас одни ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще мы – белорусы, украинцы, россияне – произрастаем от одного корня, наше древо и происходит от одного корня», – отметил Александр Лукашенко.
До этого лидеры двух государств провели переговоры, где отметили, что товарооборот между странами растет, составляет уже 46,5 миллиардов долларов. Цифры в валюте США это только для понимания. Так расчеты ведутся давно в основном в рублях, российских и белорусских. Россия инвестировала в экономику республики 4,5 миллиарда. В двух странах открываются совместные предприятия по сборке сельхозтехники, химические производства, много чего еще. В перспективе сотрудничество в области авиастроения и электроники.
«С советских времен Беларусь назвали сборочным цехом Советского Союза. Благодаря вашим усилиям эти преимущества в области экономики, промышленного производства за Беларусью сохранились, поэтому у нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и другим направлениям», – заявил Владимир Путин.
«Вы правильно заметили – мы сделали ставку после распада Советского Союза на сохранение и развитие того, что было. Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям, производим товары. Они в основном находят спрос в Российской Федерации», – отметил Александр Лукашенко.
Сама деловая часть продлилась недолго. Как отметил Александр Лукашенко, при личном присутствии президентов нужно рассмотреть всего два-три вопроса и двигаться дальше строить отношения.
Александр Лукашенко – пятый глава государства, отмеченный высшей наградой России. Первым среди иностранных лидеров ее удостоили первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Орден Андрея Первозванного он получил в 1998 году. Спустя пять лет этой же наградой отметили главу Азербайджана. Гейдар Алиев получил ее на свое 80-летие. В 2017-м орден Святого апостола Андрея Первозванного вручили Си Цзиньпину в знак особых отношений России и Китая. Через два года высшую российскую награду присвоили премьер-министру Индии. Однако вручить ее Нарендре Моди лично удалось лишь этим летом.