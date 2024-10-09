Лукашенко на награждении орденом Андрея Первозванного: Россия для Беларуси всегда была и будет больше, чем соседнее государство

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин наградил Александра Лукашенко главным орденом России – Святого Андрея Первозванного . Торжественная церемония прошла в Кремле, передает политический обозреватель «МИР 24» Максим Красоткин.

Торжественным событием завершилась поездка Александра Лукашенко в Россию. Он пробыл в Москве три дня, что довольно продолжительно для рабочего визита. Но белорусскому лидеру всегда рады в российской столице. Высшую государственную награду – орден Андрея Первозванного – президенту республики Владимир Путин вручил в Андреевском зале Кремля.

«Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за Ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», – заявил Владимир Путин.

Орден Андрея Первозванного учредил еще Петр I в конце XVII века. Он представляет собой косой крест из серебра с позолотой с изображением на нем распятого апостола. На ленте написан девиз: за веру и верность. Орденом награждают за особые заслуги перед Россией.

«Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство. У нас одни исторические корни. У нас одни традиции. У нас одни ценности, которые переплетены бесконечным числом обычных человеческих отношений. И вообще мы – белорусы, украинцы, россияне – произрастаем от одного корня, наше древо и происходит от одного корня», – отметил Александр Лукашенко.