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Пенсии и налоговые ставки: госбюджет на 2025 год обсудили в парламенте Беларуси
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам депутаты рассмотрели
На совещании обсудили и рост налогов в следующем году. Повысится вычет на акцизы на алкогольные и табачные изделия. Некоторые налоговое льготы пересмотрели, отменили неэффективные. В законе есть и новшества.
В заседании участвовали парламентарии, руководители министерств по налогам и сборам, труда и социальной защиты, финансов и Фонда социальной защиты населения.
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Также обсудили и формирование бюджета Фонда социальной защиты населения. Он будет с профицитом в более 500 миллионов белорусских рублей.
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