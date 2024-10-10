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Пенсии и налоговые ставки: госбюджет на 2025 год обсудили в парламенте Беларуси

10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пенсии и налоговые ставки: госбюджет на 2025 год обсудили в парламенте Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам депутаты рассмотрели проекты госбюджета на следующий год. Также обсудили и формирование бюджета Фонда социальной защиты населения. Он будет с профицитом в более 500 миллионов белорусских рублей. Он влияет на размер материальной помощи и других соцвыплат. В 2025 году ожидается повышение трудовых пенсий.

«То, насколько мы сможем помогать нашим многодетным семьям, возрастным людям, оказывая им адресную, материальную поддержку и повышая трудовые пенсии, зависит от того, как будет работать экономика», – рассказала заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Бартош.

На совещании обсудили и рост налогов в следующем году. Повысится вычет на акцизы на алкогольные и табачные изделия. Некоторые налоговое льготы пересмотрели, отменили неэффективные. В законе есть и новшества.

«На сегодняшний момент у нас унифицирована единая льгота по налогу на недвижимость, земельному и транспортному налогам для лиц, проходящих военную службу либо альтернативную», – отметила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Национального собрания Беларуси Наталья Кулешова.

В заседании участвовали парламентарии, руководители министерств по налогам и сборам, труда и социальной защиты, финансов и Фонда социальной защиты населения.



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Теги: Минск
 
 
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Также обсудили и формирование бюджета Фонда социальной защиты населения. Он будет с профицитом в более 500 миллионов белорусских рублей.
 
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