Пенсии и налоговые ставки: госбюджет на 2025 год обсудили в парламенте Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам депутаты рассмотрели проекты госбюджета на следующий год . Также обсудили и формирование бюджета Фонда социальной защиты населения. Он будет с профицитом в более 500 миллионов белорусских рублей. Он влияет на размер материальной помощи и других соцвыплат. В 2025 году ожидается повышение трудовых пенсий.

«То, насколько мы сможем помогать нашим многодетным семьям, возрастным людям, оказывая им адресную, материальную поддержку и повышая трудовые пенсии, зависит от того, как будет работать экономика», – рассказала заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Бартош.

На совещании обсудили и рост налогов в следующем году. Повысится вычет на акцизы на алкогольные и табачные изделия. Некоторые налоговое льготы пересмотрели, отменили неэффективные. В законе есть и новшества.

«На сегодняшний момент у нас унифицирована единая льгота по налогу на недвижимость, земельному и транспортному налогам для лиц, проходящих военную службу либо альтернативную», – отметила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Национального собрания Беларуси Наталья Кулешова.

В заседании участвовали парламентарии, руководители министерств по налогам и сборам, труда и социальной защиты, финансов и Фонда социальной защиты населения.