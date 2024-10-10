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Вручение госнаград состоялось в Минске: медалей и благодарностей удостоены около 80 человек

10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вручение госнаград состоялось в Минске: медалей и благодарностей удостоены около 80 человек
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси государственных наград по поручению президента Александра Лукашенко удостоили около 80 человек. Медали и благодарности за вклад в развитие страны вручил премьер-министр Роман Головченко, передает «МИР 24».

На торжественной церемонии во Дворце Республики представители различных сфер: служащие налоговых органов, промышленники, аграрии. Глава правительства подчеркнул: сельское хозяйство всегда было и остается одним из приоритетов госполитики. Особо отметили и тех, кто приложил руку к строительству, запуску и успешной эксплуатации белоруской атомной станции. Для них – медали «За трудовые заслуги».

«Не располагая большими запасами углеводородов, Беларусь когда-то сделала ставку на развитие атомной энергетики. Решение о масштабной стройке было принято главой государства в 2008 году. И все мы знаем, насколько непростым было это решение. Проект был заложен в концепцию энергетической безопасности нашей страны, что позволило существенно повысить эту самую энергетическую безопасность государства», – заявил Роман Головченко.

На государственном уровне отблагодарили также работников лесных хозяйств и спасателей. Рабочие задачи им чаще всего дает природа. Одни восстанавливают лесные массивы после ураганов и пожаров, другие ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций.

«Самая основная задача мастера леса – это воспроизводство лесов, уход за посадками, уход за лесными культурами. 41 год работаю в лесном хозяйстве. Это дает стимул к работе трудиться еще лучше», – отметил мастер леса Первомайского лесничества Лидского лесхоза Иван Сакович.

«Спасибо главе государства, что он это видит. Спасибо стране, что она это замечает, что наша незаметная работа дает нашим гражданам, нашей стране безопасность, которую она заслуживает», – подчеркнул заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Долголевец.

Многих отметили и медалью Франциска Скорины. Эта награда символизирует достижения в области науки, образования и культуры.



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Награды за вклад в развитие страны вручил премьер-министр Роман Головченко.
 
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