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Вручение госнаград состоялось в Минске: медалей и благодарностей удостоены около 80 человек
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси государственных наград по поручению президента Александра Лукашенко удостоили около 80 человек. Медали и благодарности за вклад в развитие страны вручил премьер-министр Роман Головченко, передает «МИР 24».
На торжественной церемонии во Дворце Республики представители различных сфер: служащие налоговых органов, промышленники, аграрии. Глава правительства подчеркнул: сельское хозяйство всегда было и остается одним из приоритетов госполитики. Особо отметили и тех, кто приложил руку к строительству, запуску и успешной эксплуатации белоруской атомной станции. Для них – медали «За трудовые заслуги».
На государственном уровне отблагодарили также работников лесных хозяйств и спасателей. Рабочие задачи им чаще всего дает природа. Одни восстанавливают лесные массивы после ураганов и пожаров, другие ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций.
Многих отметили и медалью Франциска Скорины. Эта награда символизирует достижения в области науки, образования и культуры.
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Награды за вклад в развитие страны вручил премьер-министр Роман Головченко.
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