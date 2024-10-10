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Сезон охоты и рыбалки в Беларуси: основные правила для желающих побороться за лесные трофеи
10.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал сезон охоты. По правилам, она разрешена в светлое время суток. Рыбакам тоже будет чем заняться: щуки, судаки и окуни сейчас клюют активнее, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Охотничий комплекс при лесничестве – традиционное место встречи егерей и желающих побороться за лесные трофеи. Перед вылазкой отрабатывают тактику охоты и проходят важные процедуры: проверку ружья, документов и разрешений.
Осень – золотое время для охоты на копытных. Ночью высматривают добычу из засады со специальным оборудованием, а в светлое время используют помощников. У Андрея Каптуры сегодня в подспорье Барс и Дуся, собаки загонят дичь и удержат ее на месте до прихода хозяина.
У лесных опушек охотники поджидают косулю. Она питается до 11 раз в сутки. Для этих животных лесхозы засевают целые поля: охотнику достаточно терпеливо дождаться добычи и точно прицелиться.
Испытать удачу в здешних лесах приезжают со всей страны, и не только. Частые гости – охотники из стран ЕАЭС. Для них в угодьях готовят все удобства.
На перемены погоды реагирует и подводная фауна: в стране разгар жора хищной рыбы. Перед долгой зимой она набирает массу: и рыбаки тоже ловят момент, закидывают удочки.
Ценные трофеи в этот период – щука, судак или окунь. Но такая добыча не дастся просто, придется постараться.
«Это сети, сетематериалы, это невода, бредни, это колющие орудия лова, остроги», – отметил заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси Степан Гузней.
Период жора у хищников закончится к заморозкам. Но добыча и здесь проявляет осторожность. Чтобы улов удался, рыбаки советуют запастись приманками и хорошо наладить снасть.
Осенняя загонная охота на копытных в Беларуси закончится 31 декабря.
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По правилам, охота разрешена в светлое время суток. Рыбакам тоже будет чем заняться: щуки, судаки и окуни сейчас клюют активнее.
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