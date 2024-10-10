Сезон охоты и рыбалки в Беларуси: основные правила для желающих побороться за лесные трофеи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал сезон охоты. По правилам, она разрешена в светлое время суток. Рыбакам тоже будет чем заняться: щуки, судаки и окуни сейчас клюют активнее, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Охотничий комплекс при лесничестве – традиционное место встречи егерей и желающих побороться за лесные трофеи. Перед вылазкой отрабатывают тактику охоты и проходят важные процедуры: проверку ружья, документов и разрешений.

«Открыта охота на нормированные виды охотничьих животных. Это лось, олень благородный, косуля, также кабан», – сообщил инженер по охотничьему хозяйству Логойского лесхоза Александр Хатковский.

Осень – золотое время для охоты на копытных. Ночью высматривают добычу из засады со специальным оборудованием, а в светлое время используют помощников. У Андрея Каптуры сегодня в подспорье Барс и Дуся, собаки загонят дичь и удержат ее на месте до прихода хозяина.

«На охоту нужно водить собаку, чтобы она начала работать, чтобы она понимала, где находится и что от нее требуют», – пояснил егерь Логойского лесхоза Андрей Каптур.

У лесных опушек охотники поджидают косулю. Она питается до 11 раз в сутки. Для этих животных лесхозы засевают целые поля: охотнику достаточно терпеливо дождаться добычи и точно прицелиться.

Испытать удачу в здешних лесах приезжают со всей страны, и не только. Частые гости – охотники из стран ЕАЭС. Для них в угодьях готовят все удобства.

«С начала года только в нашем хозяйстве проведено восемь охотничьих туров. И вот сейчас мы ожидаем в конце октября приезд еще двух групп охотников из России, из Москвы», – отметил Александр Хатковский.

На перемены погоды реагирует и подводная фауна: в стране разгар жора хищной рыбы. Перед долгой зимой она набирает массу: и рыбаки тоже ловят момент, закидывают удочки.

Ценные трофеи в этот период – щука, судак или окунь. Но такая добыча не дастся просто, придется постараться.

«Рыбак зачем приезжает? Азарт! Семья ест рыбу, семья любит рыбу, всегда ждут дети: «Папа, привези!», но тут азарт. Вот оно: бадаешься, в подсак идешь!» – рассказал рыбак (Минская область) Дмитрий Чиж.