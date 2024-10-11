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На форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» показали более 100 разработок. Впервые среди участников – школьники

11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» показали более 100 разработок. Впервые среди участников – школьники
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске открылся форум «Искусственный интеллект в Беларуси». Впервые среди участников не только ученые и профессиональные разработчики, но и школьники. Как упростят жизнь технологии, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теплица будущего – проект десятиклассника из Гомеля. Школьник сам конструировал, паял детали и собирал макет. В такой теплице всю работу выполняет автоматика, человек только контролирует процессы.

«Это макет для аграрно-промышленного комплекса. Можно создать теплицу настоящих размеров с этой же автоматикой. Он может автоматически сажать семена в землю. Таким же образом может происходить процесс полива. Блок автоматики может поддерживать температуру и влажность», – заявил участник выставки, школьник Андрей Ляховец.

Одна из разработок не только показывает свои возможности, но и продолжает совершенствоваться прямо на форуме – отслеживает экспонаты, которые привлекают внимание посетителей. Главная цель устройства – помочь торговым сетям.

«К примеру, гуляет клиент по магазину. Нам нужно определить, на какие полки он чаще всего смотрел. Имея эту информацию, можно или оптимизировать пространство, или оптимизировать продукты», – отметил разработчик проекта, учащийся колледжа, участник выставки Максим Аскерко.

Разгрузит врачей медицинская разработка. Задачей является не замена сотрудника, а помощь в постановке диагноза. Программу обучают на основе десятка миллионов скринингов со всей страны.

«За счет тепловой карты мы подсвечиваем патологические области, и врач может обратить свое внимание и увидеть конкретную патологию, такие как пневмония, туберкулез. У нас есть также модули, которые рассчитаны на поиск узловых объектов в легких для решения проблем в онкологии», – заявил участник выставки Ахмедхан Раджабов.

Провести в стране ускоренную технологическую революцию – такую задачу поставил президент Беларуси. Искусственный интеллект уже помогает в этом.

«Сделать в Беларуси ускоренную технологическую революцию без технологии искусственного интеллекта, наверное, не получится, потому что Беларусь – машиностроительная страна. Используя так называемые цифровые двойники, испытания, скорость проектирования и изготовления автомобиля можно сократить в десятки раз. И это у нас сейчас получается», – объяснил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин.

Всего на выставке представлено более сотни проектов. Часть разработок уже реализованы на производстве. Другие ищут инвесторов.

«Сейчас Беларусь – одна из лучших IT-стран. Нам очень интересен суперкомпьютер. Нам очень интересно сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также искусственный интеллект. Это очень важно для нас. Поэтому у нас в этом году открыли технопарк. Мы хотели бы в будущем сотрудничать с академиями и технопарком», – отметил старший советник Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Нэманя Трифунович.

Детские технопарки – стартовая площадка для начинающих разработчиков. Молодежь в Беларуси поддерживают уже со школы. Помогают и студентам, например, грантами и финансированием перспективных работ.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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