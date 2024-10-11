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На форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» показали более 100 разработок. Впервые среди участников – школьники
11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылся форум «Искусственный интеллект в Беларуси». Впервые среди участников не только ученые и профессиональные разработчики, но и школьники. Как упростят жизнь технологии, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Теплица будущего – проект десятиклассника из Гомеля. Школьник сам конструировал, паял детали и собирал макет. В такой теплице всю работу выполняет автоматика, человек только контролирует процессы.
Одна из разработок не только показывает свои возможности, но и продолжает совершенствоваться прямо на форуме – отслеживает экспонаты, которые привлекают внимание посетителей. Главная цель устройства – помочь торговым сетям.
Разгрузит врачей медицинская разработка. Задачей является не замена сотрудника, а помощь в постановке диагноза. Программу обучают на основе десятка миллионов скринингов со всей страны.
Провести в стране ускоренную технологическую революцию – такую задачу поставил президент Беларуси.
Всего на выставке представлено более сотни проектов. Часть разработок уже реализованы на производстве. Другие ищут инвесторов.
Детские технопарки – стартовая площадка для начинающих разработчиков. Молодежь в Беларуси поддерживают уже со школы. Помогают и студентам, например, грантами и финансированием перспективных работ.
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На форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» показали более 100 разработок. Впервые среди участников – школьники
Часть разработок уже реализованы на производстве. Другие ищут инвесторов.
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