На форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» показали более 100 разработок. Впервые среди участников – школьники

Одна из разработок не только показывает свои возможности, но и продолжает совершенствоваться прямо на форуме – отслеживает экспонаты, которые привлекают внимание посетителей. Главная цель устройства – помочь торговым сетям.

«К примеру, гуляет клиент по магазину. Нам нужно определить, на какие полки он чаще всего смотрел. Имея эту информацию, можно или оптимизировать пространство, или оптимизировать продукты», – отметил разработчик проекта, учащийся колледжа, участник выставки Максим Аскерко.

Разгрузит врачей медицинская разработка. Задачей является не замена сотрудника, а помощь в постановке диагноза. Программу обучают на основе десятка миллионов скринингов со всей страны.

«За счет тепловой карты мы подсвечиваем патологические области, и врач может обратить свое внимание и увидеть конкретную патологию, такие как пневмония, туберкулез. У нас есть также модули, которые рассчитаны на поиск узловых объектов в легких для решения проблем в онкологии», – заявил участник выставки Ахмедхан Раджабов.

Провести в стране ускоренную технологическую революцию – такую задачу поставил президент Беларуси. Искусственный интеллект уже помогает в этом .

«Сделать в Беларуси ускоренную технологическую революцию без технологии искусственного интеллекта, наверное, не получится, потому что Беларусь – машиностроительная страна. Используя так называемые цифровые двойники, испытания, скорость проектирования и изготовления автомобиля можно сократить в десятки раз. И это у нас сейчас получается», – объяснил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин.

Всего на выставке представлено более сотни проектов. Часть разработок уже реализованы на производстве. Другие ищут инвесторов.

«Сейчас Беларусь – одна из лучших IT-стран. Нам очень интересен суперкомпьютер. Нам очень интересно сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а также искусственный интеллект. Это очень важно для нас. Поэтому у нас в этом году открыли технопарк. Мы хотели бы в будущем сотрудничать с академиями и технопарком», – отметил старший советник Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Нэманя Трифунович.

Детские технопарки – стартовая площадка для начинающих разработчиков. Молодежь в Беларуси поддерживают уже со школы. Помогают и студентам, например, грантами и финансированием перспективных работ.