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Президент НОК Беларуси: Успехи спортсменов невозможны без спортивной науки и спортивной медицины
11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске обсудили, как добиваться успехов в спорте без травм и вреда здоровью. В столице Беларуси прошла тематическая международная конференция.
Среди участников форума – эксперты стран Содружества, Китая и Монголии. По словам главы Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко, достижения атлетов невозможны без спортивной науки и спортивной медицины. Одно из перспективных направлений – использование стволовых клеток для повышения выносливости спортсменов.
Республиканскому научно-практическому центру спорта 10 лет. В будущем году там планируют работу над сухим и жидким спортивным питанием.
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В Минске обсуждали, как добиваться успехов в спорте без травм и вреда здоровью. В столице Беларуси прошла тематическая международная конференция.
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