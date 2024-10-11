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Президент НОК Беларуси: Успехи спортсменов невозможны без спортивной науки и спортивной медицины

11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент НОК Беларуси: Успехи спортсменов невозможны без спортивной науки и спортивной медицины
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске обсудили, как добиваться успехов в спорте без травм и вреда здоровью. В столице Беларуси прошла тематическая международная конференция.

Среди участников форума – эксперты стран Содружества, Китая и Монголии. По словам главы Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко, достижения атлетов невозможны без спортивной науки и спортивной медицины. Одно из перспективных направлений – использование стволовых клеток для повышения выносливости спортсменов.

«Нас связывают не только общие мероприятия, но и совместные научные проекты, мы обмениваемся опытом в применении нормативной документации, и, конечно, помогаем друг другу на мультиспортивных форумах», – отметила директор РНПЦ спорта Беларуси Ирина Малеваная.

«Наш обмен опытом бесценен. Мы никогда друг от друга ничего не скрывали. Доказано, что на сегодняшний день 30% успеха спортсмена принадлежит врачам. Так что будем работать дальше», – заявил президент Российской ассоциации спортивной медицины Борис Поляев.

Республиканскому научно-практическому центру спорта 10 лет. В будущем году там планируют работу над сухим и жидким спортивным питанием.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске обсуждали, как добиваться успехов в спорте без травм и вреда здоровью. В столице Беларуси прошла тематическая международная конференция.
 
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