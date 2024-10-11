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Проспекты Минска украшают цветами. На очереди – парки, скверы и улицы города
11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На улицах Минска высаживают хризантемы.
Бригадир «Минскзеленстроя» Ольга Гамезо сосредоточена – нужно взрыхлить землю и аккуратно достать хризантемы из ваз. Она, цветовод со стажем, украшает город уже 25 лет. Высадила более трех тысяч осенних цветов.
Пестрые клумбы заметили не только пешеходы, но и автомобилисты. Украшать город начали с главного проспекта столицы. Хризантема – цветок осенний. Он любит прохладную погоду и не боится заморозков. Начинают разводить их еще летом в теплицах. За год выращивают более 40 тысяч хризантем.
Белорусский орнамент и слова из гимна – ландшафтные дизайнеры продумывали идеи клумб заранее. Они выбирают не только формы цветочных композиций, но и подходящие для них сорта и цвета растений. Для каждой зоны – свой стиль.
После проспектов обновят парки, скверы и улицы города, а к новогодним праздникам хризантемы заменят на ветки хвойных деревьев.
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Пестрые клумбы заметили не только пешеходы, но и автомобилисты. Украшать город начали с главного проспекта белорусской столицы.
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