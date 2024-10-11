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Проспекты Минска украшают цветами. На очереди – парки, скверы и улицы города

11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Проспекты Минска украшают цветами. На очереди – парки, скверы и улицы города
 Фото: МТРК «Мир»

На улицах Минска высаживают хризантемы. Столицу украсят около 35 тысяч цветов. Как составляют композиции, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Бригадир «Минскзеленстроя» Ольга Гамезо сосредоточена – нужно взрыхлить землю и аккуратно достать хризантемы из ваз. Она, цветовод со стажем, украшает город уже 25 лет. Высадила более трех тысяч осенних цветов.

«К каждому цветку у меня подход один: всегда это должно быть с душой и в радость», – рассказала Ольга Гамезо.

Пестрые клумбы заметили не только пешеходы, но и автомобилисты. Украшать город начали с главного проспекта столицы. Хризантема – цветок осенний. Он любит прохладную погоду и не боится заморозков. Начинают разводить их еще летом в теплицах. За год выращивают более 40 тысяч хризантем.

«В июле мы распикировали их в горшочки, которые поедут украшать город. Там тоже будут их пересаживать в кашпо, в вазы», – объяснила цветовод Наталья Анищенко.

Белорусский орнамент и слова из гимна – ландшафтные дизайнеры продумывали идеи клумб заранее. Они выбирают не только формы цветочных композиций, но и подходящие для них сорта и цвета растений. Для каждой зоны – свой стиль.

«Если это объекты, на которых необходим строгий стиль, то здесь тематика одна – красно-зеленая. Поэтому у нас на Площадь Победы всегда красные хризантемы, красные цветы. Такие же объекты строгого стиля: Площадь Государственного флага, стела «Минск – город-герой» и другие», – рассказала заместитель гендиректора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Екатерина Короткина.

После проспектов обновят парки, скверы и улицы города, а к новогодним праздникам хризантемы заменят на ветки хвойных деревьев.



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Теги: Минск
 
 
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Пестрые клумбы заметили не только пешеходы, но и автомобилисты. Украшать город начали с главного проспекта белорусской столицы.
 
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