|
Семью года выбрали в Беларуси. Она покорила жюри своим социальным проектом
11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выбрали семью года. Финальный этап конкурса прошел в Минске. Семь лучших семей со всей страны – по одной от каждого региона – сделали визитные карточки про себя и презентовали уникальные социально значимые проекты. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская познакомилась с участниками.
В семье Громыко принято все делать вместе. Если чаепитие, то за столом сразу пять человек. У Ирины и Дмитрия трое детей. Бытовые и родительские обязанности стараются разделять поровну. И даже программа выступления на конкурсе – труд коллективный. Репетировали несколько недель.
Идея социального проекта этой
И вот время презентации себя. Задача зацепить жюри и захватить внимание зрителей. У семьи Громыко много сильных соперников. На сцене танцуют, поют, разыгрывают театральные постановки. Всего в отборах по всей Беларуси поучаствовали более 440 семей. Прошли сначала городские, постом районные и областные этапы. Все команды многодетные.
Новинка конкурса – зрительское голосование. Изучить информацию о семьях и отдать предпочтение одной из них можно было в интернете. Лучшими, по мнению белорусов, стали участники из Витебской области. Поэтому звание «Семья года» теперь стало действительно народным. Но главное показали: любовь и поддержка друг друга – залог счастья для детей и родителей.
Поощряют многодетные семьи не только в Беларуси: в России 2024 год официально был объявлен Годом семьи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семь лучших семей со всей страны – по одной от каждого региона – сделали визитные карточки про себя и презентовали уникальные социально-значимые проекты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)