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Семью года выбрали в Беларуси. Она покорила жюри своим социальным проектом

11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семью года выбрали в Беларуси. Она покорила жюри своим социальным проектом
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси выбрали семью года. Финальный этап конкурса прошел в Минске. Семь лучших семей со всей страны – по одной от каждого региона – сделали визитные карточки про себя и презентовали уникальные социально значимые проекты. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская познакомилась с участниками.

В семье Громыко принято все делать вместе. Если чаепитие, то за столом сразу пять человек. У Ирины и Дмитрия трое детей. Бытовые и родительские обязанности стараются разделять поровну. И даже программа выступления на конкурсе – труд коллективный. Репетировали несколько недель.

«Один из этапов конкурса – это визитка семьи. Мы планируем танцевать и петь, также в презентации есть мультимедиа. И второй очень важный этап – это защита нашего социального проекта. Там у нас задействованы наши дети, школьники, спортсмены. Это массовое представление», – отметила многодетная мама Ирина Громыко.

Идея социального проекта этой семьи - спорт может объединять. Ему уделяют особое внимание. В квартире десятки кубков, медалей, грамот. Дмитрий – успешный дзюдоист – стал тренером для жены и детей. А еще на благотворительной основе обучает единоборствам сирот.

«Вообще наш проект называется «Семья чемпионов», то есть основа основ – это привитие любви к здоровому образу жизни не только детям, но и их родителям. Обязательно, чтобы это все было совместно. Это работа не одного дня и даже не одного года. Я с этим работаю уже с 2006 года, как только пришел в школу. Не думал, что это перерастет во что-то такое грандиозное», – рассказал многодетный отец Дмитрий Громыко.

И вот время презентации себя. Задача зацепить жюри и захватить внимание зрителей. У семьи Громыко много сильных соперников. На сцене танцуют, поют, разыгрывают театральные постановки. Всего в отборах по всей Беларуси поучаствовали более 440 семей. Прошли сначала городские, постом районные и областные этапы. Все команды многодетные.

«Основа конкурса, который проводится в год 80-летия освобождения Беларуси, – патриотическая. Это история нашей Беларуси и история каждой семьи. Для того чтобы разработать свое творческое решение, участники изучили свое генеалогическое древо, историю своей семьи, своего рода», – заявила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Новинка конкурса – зрительское голосование. Изучить информацию о семьях и отдать предпочтение одной из них можно было в интернете. Лучшими, по мнению белорусов, стали участники из Витебской области. Поэтому звание «Семья года» теперь стало действительно народным. Но главное показали: любовь и поддержка друг друга – залог счастья для детей и родителей.

Поощряют многодетные семьи не только в Беларуси: в России 2024 год официально был объявлен Годом семьи.



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Теги: Минск
 
 
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Семь лучших семей со всей страны – по одной от каждого региона – сделали визитные карточки про себя и презентовали уникальные социально-значимые проекты.
 
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