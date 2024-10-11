Семью года выбрали в Беларуси. Она покорила жюри своим социальным проектом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбрали семью года. Финальный этап конкурса прошел в Минске. Семь лучших семей со всей страны – по одной от каждого региона – сделали визитные карточки про себя и презентовали уникальные социально значимые проекты. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская познакомилась с участниками.

В семье Громыко принято все делать вместе. Если чаепитие, то за столом сразу пять человек. У Ирины и Дмитрия трое детей. Бытовые и родительские обязанности стараются разделять поровну. И даже программа выступления на конкурсе – труд коллективный. Репетировали несколько недель.

«Один из этапов конкурса – это визитка семьи. Мы планируем танцевать и петь, также в презентации есть мультимедиа. И второй очень важный этап – это защита нашего социального проекта. Там у нас задействованы наши дети, школьники, спортсмены. Это массовое представление», – отметила многодетная мама Ирина Громыко.

Идея социального проекта этой семьи - спорт может объединять. Ему уделяют особое внимание. В квартире десятки кубков, медалей, грамот. Дмитрий – успешный дзюдоист – стал тренером для жены и детей. А еще на благотворительной основе обучает единоборствам сирот.

«Вообще наш проект называется «Семья чемпионов», то есть основа основ – это привитие любви к здоровому образу жизни не только детям, но и их родителям. Обязательно, чтобы это все было совместно. Это работа не одного дня и даже не одного года. Я с этим работаю уже с 2006 года, как только пришел в школу. Не думал, что это перерастет во что-то такое грандиозное», – рассказал многодетный отец Дмитрий Громыко.

И вот время презентации себя. Задача зацепить жюри и захватить внимание зрителей. У семьи Громыко много сильных соперников. На сцене танцуют, поют, разыгрывают театральные постановки. Всего в отборах по всей Беларуси поучаствовали более 440 семей. Прошли сначала городские, постом районные и областные этапы. Все команды многодетные.