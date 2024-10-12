«Марафон единства» стартовал в белорусском Молодечно: в программе – квесты, экскурсии, концерты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала республиканская акция «Марафон единства». Отправной точкой стал город Молодечно . В программе – знакомство участников с жизнью и культурой страны, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У здания керамического завода – десятки камер. К бригадам журналистов присоединились и блогеры страны. На очереди – экскурсия по заводу: крупнейшему производителю блоков и кирпичей в стране.

«Мы покажем производство нашего стенового керамического материала, всю технологию, все секреты и тайны. Вы увидите воочию все технологические переделы. Мы к этому готовы и рады вас всех приветствовать», – заявил директор керамического завода Олег Мищенко.

Блогеры шутят, что темп на «Марафоне единства» соответствует названию акции. Работать приходится быстро, ведь локаций в программе немало. Это еще и возможность увидеть закрытые для большинства места и поделиться кадрами с подписчиками – в сумме у 12 участников их почти 2,5 миллиона.

«Это будет, скорее всего, познавательный ролик, где я маленькими нарезками буду делать одно большое видео с текстом про предприятие. Главное, чтобы людям не надоело», – рассказал блогер из Беларуси Евгений Ананько.

«Придумали на 100% классно. Когда нас будут приглашать на предприятия, мы будем видеть и доносить молодым специалистам, куда им можно трудоустроиться, какие заводы у нас вообще есть и что мы изготавливаем», – объяснила белорусский блогер Анжелика Андреева.

В отдалении от городского шума следующая группа знакомится с культурной частью региона. Эти маленькие артисты скоро выступят на гала-концерте в честь марафона, а сейчас гуляют по национальному заповеднику. В этих местах родился знаменитый белорусский поэт Янка Купала.

«Самая лучшая моя поездка на концерт! Я не видела таких красивых деревьев никогда ни в какой поездке. Тут очень красиво! Тут очень красивые деревья, цветы, музей, речка. Нам все нравится!» – рассказала юная певица из Витебска Екатерина Кобелева.

Как выбор влияет на жизнь, можно ли наладить диалог между поколениями и найти общий язык с любым собеседником – на эти вопросы рассуждать непросто. Учащиеся Молодечненского колледжа нашли ответы в формате интерактивной беседы с тестами, разговорами и даже песнями.

«Я думала, что будет обычная скучная лекция, но оказалось очень интересно. Мне даже подарочки подарили. Обычно за меня делают выбор: в детстве – родители, потом я прислушивалась к мнению друзей, но говорят, что лучше всего свой выбор делать», – поделилась впечатлениями студентка колледжа Наталья.

Образование, культуру, промышленность, туризм и многие другие сферы объединили на акции неслучайно. Это позволяет увидеть Беларусь многогранной. «Марафон единства» продолжится и в субботу. В программе: интерактивные квесты, концерты, выставки, дегустация национальной кухни. Акция пройдет по всей республике. После Молодечно в ней поучаствуют еще 12 городов.