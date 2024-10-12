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«Марафон единства» стартовал в белорусском Молодечно: в программе – квесты, экскурсии, концерты
12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У здания керамического завода – десятки камер. К бригадам журналистов присоединились и блогеры страны. На очереди – экскурсия по заводу: крупнейшему производителю блоков и кирпичей в стране.
Блогеры шутят, что темп на «Марафоне единства» соответствует названию акции. Работать приходится быстро, ведь локаций в программе немало. Это еще и возможность увидеть закрытые для большинства места и поделиться кадрами с подписчиками – в сумме у 12 участников их почти 2,5 миллиона.
В отдалении от городского шума следующая группа знакомится с культурной частью региона. Эти маленькие артисты скоро выступят на гала-концерте в честь марафона, а сейчас гуляют по национальному заповеднику. В этих местах родился знаменитый белорусский поэт Янка Купала.
Как выбор влияет на жизнь, можно ли наладить диалог между поколениями и найти общий язык с любым собеседником – на эти вопросы рассуждать непросто. Учащиеся Молодечненского колледжа нашли ответы в формате интерактивной беседы с тестами, разговорами и даже песнями.
Образование, культуру, промышленность, туризм и многие другие сферы объединили на акции неслучайно. Это позволяет увидеть Беларусь многогранной. «Марафон единства» продолжится и в субботу. В программе: интерактивные квесты, концерты, выставки, дегустация национальной кухни. Акция пройдет по всей республике. После Молодечно в ней поучаствуют еще 12 городов.
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Акция пройдет по всей республике. После Молодечно в ней поучаствуют еще 12 городов Беларуси.
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