Какие сорта кукурузы лучше – зарубежные или свои? Лукашенко посетил экспериментальные поля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какие сорта кукурузы лучше, разбирался президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Могилевскую область.

Белорусский лидер посетил экспериментальные поля, которые в народе называют президентскими. Здесь высадили 12 сортов кукурузы отечественной и западной селекции. Ученые доложили: результаты достойные. Продуктивность местных сортов за 10 лет выросла на четверть. Но все же зарубежные более ранние по созреванию и приносят более высокий урожай.

«Кукуруза неплохая у нас, что там говорить. Но мы отстаем от Запада. Это в ближайшее время мы разберемся. Комиссия сейчас по Академии наук работает. Не должно быть очковтирательства и шапкозакидательства. Зачем возделывать нам то, что не приносит пользы. Нам нужны высокоурожайные хорошие сорта. Но итоги надо подвести очень серьезные, особенно по этим сортам. Приходишь: импорт – хорошо, а свое отстает. При том внимании, которое мы уделяем ученым», – заявил Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси дал старт акции по посадке леса. Угодья восстанавливают после летнего урагана. Поучаствовать в этом деле предлагают всем желающим.