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Какие сорта кукурузы лучше – зарубежные или свои? Лукашенко посетил экспериментальные поля
11.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Какие сорта кукурузы лучше, разбирался президент Беларуси
Белорусский лидер посетил экспериментальные поля, которые в народе называют президентскими. Здесь высадили 12 сортов кукурузы отечественной и западной селекции. Ученые доложили: результаты достойные. Продуктивность местных сортов за 10 лет выросла на четверть. Но все же зарубежные более ранние по созреванию и приносят более высокий урожай.
Также президент Беларуси дал старт акции по посадке леса. Угодья восстанавливают после летнего урагана. Поучаствовать в этом деле предлагают всем желающим.
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Здесь высадили 12 сортов кукурузы отечественной и западной селекции. Ученые доложили: результаты достойные.
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