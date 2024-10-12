«Такой стол в Италии продавался бы за € 12 тысяч». Минчанка открыла галерею и помогает белорусским мастерам создавать уникальные предметы интерьера

Источник материала: ProBusiness





В 2015 году архитектор с 15-летним опытом Татьяна Синицева запустила собственный проект — интерьерную галерею « Bosicom » с предметами авторского дизайна. Изначально концепция предполагала продажу популярных изделий из Италии, но недавно Татьяна пересмотрела свои взгляды и нашла новую миссию — помогать белорусским мастерам создавать уникальные предметы декора, которые впишутся в современные трендовые интерьеры и не будут простым копипастом западных моделей. Пока это не приносит большой прибыли, потому что индустрии не хватает объема и опциональности, но потенциал развития огромен. «Про бизнес» встретился с Татьяной и поговорил о том, почему белорусские вещи продаются хуже европейских, чего не хватает нашим мастерам и какие коммерческие перспективы таит уникальный отечественный декор.

«Со временем пришло ощущение, что я переросла эту роль»

— Почти 15 лет профессиональной карьеры я посвятила компании, которая занималась поставками европейской мебели и освещения: непосредственно взаимодействовала с фабриками, принимала участие в крупных проектах и помогала дизайнерам раскрыть свой потенциал. Работать было интересно. Меня вдохновляла мысль о том, что я занимаюсь не только креативной работой, но и коммерческой деятельностью: обороты, фабрики, стратегии. Это балансировало мою творческую сторону и давало чувство удовлетворения. Но со временем пришло ощущение, что я переросла эту роль и уже не могу находиться в рамках чужого бизнеса, где от меня мало что зависит. Нужно было двигаться дальше, но решение уйти давалось непросто. Это был процесс поиска, чем заниматься в будущем. Я не могу сказать, что с самого начала хотела открыть свой бизнес. Скорее, свое дело появилось из страха не реализоваться и остаться в найме. Даже моя мама удивлялась: «Таня, зачем тебе бизнес? В кого ты такая пошла?» Но я не могла иначе: мне хотелось сохранить контроль над своей жизнью и работать в том направлении, которое было мне близко.





Я каждый год ездила в Италию, посещала местные выставки и накопила достаточно социального капитала, чтобы самостоятельно заняться импортом итальянской мебели и освещения. Мне удалось заключить контракт с известным итальянским брендом из среднего ценового сегмента, который сохранял стиль и качество, и предложить эту продукцию белорусским дизайнерам, которые подбирали материалы для своих объектов. Это было престижно и приносило доход, но скоро стало скучно просто заниматься продажами. Казалось бы: что может быть проще — привозишь мебель, продаешь ее, получаешь прибыль… Но мне больше нравится процесс, чем результат. Я заметила, что с большим удовольствием продам вазу, созданную руками местных мастеров, чем буду работать в масштабных проектах с большими заработками. Я вижу конечный продукт, вижу радость людей, и это приносит настоящее удовлетворение. А в больших заказах все сводится к цифрам, срокам, скидкам — купил, привез, отгрузил. Это совсем другая энергия.





Для меня работать с белорусскими мастерами и художниками намного интереснее, чем просто импортировать готовую продукцию. Белорусы создают уникальные душевные вещи, за каждым изделием видно нашего человека. Я сотрудничаю с керамистами, мебельщиками, текстильщиками, художниками, скульпторами — это уже не просто бизнес, это про поддержку местного творчества и создание вещей, которые покупают не потому, что «модно», а потому, что они несут в себе историю и мастерство белорусов.









































К сожалению, у некоторых наших ремесленников есть стереотип в сознании: они делают «вещь в себе» (предмет который существует сам по себе, вне зависимости от его восприятия людьми, — прим. «Про бизнес»), не думая о том, как их работы могут вписываться в современные интерьеры или соответствовать международным трендам. Мастера приходили ко мне и показывали свои изделия, которые сами по себе были красивыми, но слишком сложными или перегруженными деталями. Например, некоторые керамисты делают хорошие, но чрезмерно яркие вещи, которые сложно интегрировать в минималистичный дизайн, где важны простота и лаконичность. Мне приходилось объяснять, что иногда меньше значит больше. Я даже провела в Instagram акцию, где показывала, как некоторые авторские изделия могли бы выглядеть в современных интерьерах. Это дало многим толчок пересмотреть свое отношение к работе и попробовать создать более современные, стильные изделия.





Был случай, когда я долго общалась с мебельщиком. Мы час разговаривали о том, как важен современный предметный дизайн, как важно следить за трендами и вкладываться в разработку чего-то нового. Он меня внимательно слушал, соглашался со всем. И что вы думаете? В конце говорит: «Таня, вот твой итальянский стол стоит несколько тысяч евро, я тебе точно такой же сделаю в два раза дешевле». Я просто не могла поверить, что час объясняла, почему нужно создавать что-то свое, а он все равно предлагает мне сделать копию за полцены. Это одна из проблем, с которой я часто сталкиваюсь. В Беларуси многие производители просто копируют западные изделия, не привлекая предметных дизайнеров для создания своего уникального продукта. Но мне хотелось, чтобы наши ребята гордились своими работами, а не просто воровали чужие идеи, поэтому пришлось потратить много времени на просвещение. И теперь я вижу, что все больше людей начинают понимать: предметный дизайн — это не просто ремесло. Это искусство.





В дизайне интерьеров очень важную роль играют тренды. Дизайнеры всегда на шаг впереди конечных потребителей. Они приезжают на выставки в Италию, следят за тем, что будет популярно в следующем сезоне. Например, когда я только начинала работать с итальянскими фабриками, я видела, как тренды зарождаются буквально на глазах. Один год на выставке все начинали использовать латунь в мебели, это выглядело непривычно. Но через год уже все фабрики, даже более бюджетные, внедряли латунные элементы в свои изделия. Эти тренды задают тон всей индустрии, и если ты хочешь быть успешным, тебе нужно за ними следить. Белорусские мастера, конечно, не так глубоко погружены в эту систему. Для них часто тренды остаются чем-то далеким и ненужным. Но я считаю, что тренды важны, особенно если ты хочешь делать предметы, которые будут востребованы на рынке. У меня есть мастера, которые научились следить за тенденциями, и их работы пользуются спросом. Но большинству по-прежнему сложно перестроиться с привычных методов работы на что-то новое.





Что касается спроса, то он постепенно растет, но это не быстрый процесс. Например, итальянская мебель и свет всегда пользовались спросом среди дизайнеров, которые заказывали все необходимое для интерьеров. Бизнес-модель напоминала мини-опт. Я продавала не просто стулья или столы, а целые комплекты мебели для квартир и домов. Это был стабильный, но узкий рынок — в основном дизайнеры, а не конечные потребители. Но когда я начала работать с белорусскими брендами, аудитория стала меняться. Теперь люди больше ценят уникальные изделия, но спрос пока ограничен. Белорусские вещи продаются хуже, чем европейские. Одна из причин — небольшие объемы производства. Например, у меня может быть в наличии шесть стульев или три стола, но этого недостаточно для разнообразия и предложения крупным заказчикам. Чтобы дизайнер мог скомпоновать проект для квартиры, нужно гораздо больше опций. На сегодня таких возможностей у белорусских производителей пока нет, но мы работаем над этим. К тому же, многие мастера, к сожалению, еще не привыкли к работе в условиях жестких сроков и требований по качеству. Нередко я попадала в ситуации, когда сроки срывались, или качество товара не соответствовало ожиданиям. Поэтому приходится проводить тщательный отбор производителей для будущего сотрудничества. Это должны быть надежные партнеры, которые точно понимают, что такое ответственность перед клиентом.





Цены на белорусские изделия также могут быть высокими, особенно если речь идет о качественных, уникальных вещах. Например, хороший белорусский стол может стоить около $ 1000. И это далеко не предел. Некоторые изделия стоят в два-три раза дороже, если учитывать материалы и сложность работы. Но если сравнивать с итальянскими аналогами, то хорошая белорусская мебель все равно на порядок дешевле. Однажды один из итальянских партнеров, который занимается производством мебели премиум-класса, был поражен качеством белорусского стола и сказал, что такое изделие у них в Италии стоило бы не меньше € 10−12 тысяч. Несмотря на это, на международный рынок мы пока не вышли, хотя потенциал у наших изделий огромный. Это не масс-маркет, где можно заказывать сотни единиц. Каждый предмет — это ручная работа, это история, это искусство. И я верю, что со временем спрос будет только расти, особенно среди людей, которые ценят уникальные изделия и понимают их настоящую ценность.





Я не могу сказать, что мой бизнес сейчас приносит огромную прибыль. Скорее, он находится на стадии самоокупаемости. Но я уже не гонюсь за деньгами, мне важнее получать удовольствие от процесса. Я живу в прекрасном месте, у меня есть все, что мне нужно для счастливой жизни. Поэтому сейчас для меня важно заниматься тем, что приносит радость и что действительно имеет смысл. Когда я вижу, как клиенты покупают вещи, созданные белорусскими мастерами, как они радуются этой покупке — это и есть мой успех.

«Реставрация — это о сохранении нашей истории»

Кроме шоурума, сейчас я также занимаюсь проектами по реконструкции старых домов, и это действительно моя отдельная страсть. Все началось с того, что я сама реконструировала свой дом, и тогда мне стало интересно изучить эту тему глубже. Я увидела, что в Беларуси много старых деревенских домов, которые обладают своей аутентичностью и уникальной атмосферой. Но, к сожалению, многие из них заброшены или переделаны в нечто безвкусное, где полностью утрачена их оригинальная красота. Люди часто хотят сделать из старого дома что-то современное и стильное, не задумываясь о том, как сохранить его подлинную сущность.

Вместе с архитектором Сергеем Кособуцким, который занимается проектированием и реконструкцией, мы решили сделать курс по реконструкции деревенских домов. Там мы не просто даем советы, как утеплить дом или какие материалы использовать, но рассказываем о более глубинных вещах — о том, как сохранить душу старого дома, как интегрировать новые технологии, не нарушая его исторический облик. Эти вебинары оказались востребованы, особенно среди тех, кто мечтает перебраться за город, но не знает, с чего начать. Мы собрали специалистов из разных областей, чтобы дать максимально полезную и прикладную информацию. Это направление не приносит много денег, но оно дает мне чувство, что я делаю что-то важное. Ведь это не просто о ремонте или реставрации — это о сохранении нашей истории, о том, чтобы дать новую жизнь тем домам, которые могут рассказать о прошлом.





Возможно, я плохой бизнесмен, потому что больше сосредоточена на процессе, чем на результате. Я всегда говорю, что мне важнее видеть, как мой труд приносит людям радость. Когда они благодарят меня за советы, за то, что я помогла сохранить что-то ценное для них, я понимаю, что нахожусь на верном пути. И для меня это самое главное. Ведь зачем гнаться за результатом и прибылью, если можно уже сейчас наслаждаться процессом? Это как в том старом анекдоте про рыбака и бизнесмена: