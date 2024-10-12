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Лукашенко на малой родине оценил урожайность кукурузы и дал старт республиканской акции по восстановлению леса
12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фермеры Беларуси собирают урожай. Александр Лукашенко в Могилевской области ознакомился с
Шкловский район – малая родина Александра Лукашенко. Президент на работу в поле приехал на особом транспорте. На внедорожнике он лично возглавил кортеж. Эти поля в народе называют президентскими. Угодья экспериментальные. Здесь высадили 12 видов кукурузы импортной селекции и отечественной, в соотношении 50 на 50.
«Так, директор где? Говори: импорт, наше?» – спросил Лукашенко. «Те, которые посеяны шесть сортов импортных, урожайность выше», – доложили президенту.
И выше на внушительные 20%. Разработкой своих сортов ученые занимаются не первый год.
Президент не исключил использования и импортных видов. Но в умеренных количествах, чтобы была возможность сравнить. От ученых потребовал результат и пообещал серьезный разговор.
Недостачи по урожаю случаются еще из-за одной проблемы – вымочек. Из-за подтопленных весной участков пропадает около 10% посевов. Эти водные «блюдца» к лету еще и зарастают сорняками.
Из-за постоянных сельхозработ под слоем почвы образуется плотный пласт, который не пускает влагу глубже. Она попросту испаряется. Чтобы убрать такие «пятна», нужно обрабатывать землю особым образом. Президенту показали надежный способ. Для этого в Беларуси выпустили и технику.
Белорусский лидер технологию одобрил. Шкловский район должен стать первым по внедрению такого земледелия.
И это касается любой отрасли, подчеркнул президент. И сельского хозяйства, и лесного. Перед этой сферой сейчас стоит серьезная задача – восстановить лес после масштабного летнего урагана.
Делать это будут всей страной. Старт акции по посадке деревьев дал сегодня Александр Лукашенко. Акция по посадке леса продлится до середины ноября.
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Лукашенко на малой родине оценил урожайность кукурузы и дал старт республиканской акции по восстановлению леса
Президент Беларуси побывал в Шкловском районе Могилевской области.
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