Лукашенко на малой родине оценил урожайность кукурузы и дал старт республиканской акции по восстановлению леса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фермеры Беларуси собирают урожай. Александр Лукашенко в Могилевской области ознакомился с новыми сортами кукурузы . Они – результат селекции отечественных ученых. Президент также дал старт республиканской акции по восстановлению леса, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Шкловский район – малая родина Александра Лукашенко. Президент на работу в поле приехал на особом транспорте. На внедорожнике он лично возглавил кортеж. Эти поля в народе называют президентскими. Угодья экспериментальные. Здесь высадили 12 видов кукурузы импортной селекции и отечественной, в соотношении 50 на 50.

«Так, директор где? Говори: импорт, наше?» – спросил Лукашенко. «Те, которые посеяны шесть сортов импортных, урожайность выше», – доложили президенту.

И выше на внушительные 20%. Разработкой своих сортов ученые занимаются не первый год.

«20% – это много. Не должно быть очковтирательства и шапкозакидательства. Нам надо высокоурожайные хорошие сорта», – заявил Александр Лукашенко.

Президент не исключил использования и импортных видов. Но в умеренных количествах, чтобы была возможность сравнить. От ученых потребовал результат и пообещал серьезный разговор.

«Вы пока еще не дотягиваете. Я почему вас пытаю так. Потому что мы с вас начнем, с ученых, по-народному говоря, шкуру драть. Вы мне обещали устойчивость к полеганию, высочайшую урожайность и прочее. А у нас чуть дождь прошел, все логом лежит», – отметил Александр Лукашенко.

Недостачи по урожаю случаются еще из-за одной проблемы – вымочек. Из-за подтопленных весной участков пропадает около 10% посевов. Эти водные «блюдца» к лету еще и зарастают сорняками.

«Эта тема очень важная для Гомельщины. И на Могилевщине не меньше. Весной особенно, когда посевная заканчивается, летишь над страной – кругом пятна, пятна, пятна. То есть посеяли, а вот на таких вымочках там все это пропало, не всходит. И вот вся Беларусь в таких пятнах. Такие у нас почвы, климат такой», – заметил Александр Лукашенко.

Из-за постоянных сельхозработ под слоем почвы образуется плотный пласт, который не пускает влагу глубже. Она попросту испаряется. Чтобы убрать такие «пятна», нужно обрабатывать землю особым образом. Президенту показали надежный способ. Для этого в Беларуси выпустили и технику.

«Это так называемое локальное разуплотнение понижений, складок местности, склоновых полей. В науке это называется щелевание. Как бы образуются щели. Вода проходит в эти щели», – рассказал специалист Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Яков Яроцкий.

Белорусский лидер технологию одобрил. Шкловский район должен стать первым по внедрению такого земледелия.

«Нам надо работать. Поле хорошее. Не могли получить урожай – получаем. Потому что делаем вовремя и правильно. Это надо масштабировать по всей республике. Вот тогда будем конкурентны и богаты», – сказал Александр Лукашенко.

И это касается любой отрасли, подчеркнул президент. И сельского хозяйства, и лесного. Перед этой сферой сейчас стоит серьезная задача – восстановить лес после масштабного летнего урагана.

Делать это будут всей страной. Старт акции по посадке деревьев дал сегодня Александр Лукашенко. Акция по посадке леса продлится до середины ноября.