Археологический комплекс на реке Менка посетил премьер Беларуси. Что известно ученым о древнем городище?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси посетил археологический комплекс на реке Менка. Раскопки здесь – национальный проект. Исследования считаются самыми масштабными в стране. Что уже известно ученым о древнем городище, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С помощью уникальных находок, полученных при раскопках, ученые сделали новые выводы об истории белорусской столицы. Главе правительства оценил результаты работы.

«Здесь действительно было поселение высокого статуса, которое было полноценным городом в понимании того времени. С соответствующей властью, вооруженными силами в виде дружины, торговым поселением и так далее. Поэтому мы говорим о том, что это полноценный город XI века на территории Беларуси», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

По предположениям ученых, в XI веке на этом месте расцвел крупный город, но уже через столетие жизнь здесь прекратилась. Исследователи связывают это с возникновением нового города на реке Свислочь. Сейчас это место считается центром Минска.

«Фундаменты были, печь стояла. Слой попорчен, но здесь читается прекрасно пожар. Найдены обгоревший костяной кистень, много наконечников стрел, древнерусский материал XI-XII века и погребенья. Мы предполагаем, что на этом месте мог быть деревянный храм», – рассказал руководитель раскопок Андрей Войтехович.

Работу здесь продолжат в следующем году. Роман Головченко поставил задачу, чтобы 2025 год стал финальным для крупных раскопок городища. План работы археологов – подтвердить наличие на территории христианского храма, который может стать древнейшим в стране.

«Важно сейчас переходить к описанию, классификации находок, сопоставлению их с находками на территории нынешнего Минска, на минском Замчище. То есть это уже переходит из археологического в большой научно-практический проект, который тоже надо завершить перед тем, как перейти полноценно к музеефикации самого объекта», – добавил Головченко.

После завершения раскопок на месте реки Менка планируется создать музей. По словам ученых, это знаковое место не только для Беларуси, но и для всей Восточной Европы.