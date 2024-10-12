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Археологический комплекс на реке Менка посетил премьер Беларуси. Что известно ученым о древнем городище?
12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси посетил археологический комплекс на реке Менка. Раскопки здесь – национальный проект. Исследования считаются самыми масштабными в стране. Что уже известно ученым о древнем городище, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
С помощью
По предположениям ученых, в XI веке на этом месте расцвел крупный город, но уже через столетие жизнь здесь прекратилась. Исследователи связывают это с возникновением нового города на реке Свислочь. Сейчас это место считается центром Минска.
Работу здесь продолжат в следующем году. Роман Головченко поставил задачу, чтобы 2025 год стал финальным для крупных раскопок городища. План работы археологов – подтвердить наличие на территории христианского храма, который может стать древнейшим в стране.
После завершения раскопок на месте реки Менка планируется создать музей. По словам ученых, это знаковое место не только для Беларуси, но и для всей Восточной Европы.
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Археологический комплекс на реке Менка посетил премьер Беларуси. Что известно ученым о древнем городище?
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