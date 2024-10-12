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Лукашенко на «Дожинках» в Гомельской области вручил госнаграды труженикам села, а в ответ получил каравай и пояс-оберег

12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко на «Дожинках» в Гомельской области вручил госнаграды труженикам села, а в ответ получил каравай и пояс-оберег
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко вручил госнаграды труженикам села Гомельской области на празднике «Дожинки». Гулянья прошли в городском поселке Корма. Фестивалем по традиции отмечают завершение уборочной кампании.

Ордена, медали и благодарности от президента получили водители, трактористы, технологи и руководители сельхозпредприятий. Белорусский лидер поблагодарил всех за труд и собранный урожай и заявил, что регион продолжат поддерживать как наиболее пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС. В планах и другие проекты для развития местных городов и сел.

«Регион должен измениться и внешне, и внутренне. Мы сконцентрируем средства на этих направлениях. Вы будете активно участвовать в новой программе для Полесья. А также усилим чернобыльскую программу. Должен дать результат и проект «Один район – один проект». В каждом районе должен быть эффективный проект. Чтобы люди были заняты, чтобы они получали нормальную заработную плату. Уже через два-три года нужна хорошая прибавка по всем направлениям», – отметил Александр Лукашенко.

Местные жители вручили президенту каравай – символ урожая и тканый пояс-оберег.



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Гулянья прошли в городском поселке Корма. Фестивалем по традиции отмечают завершение уборочной кампании.
 
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