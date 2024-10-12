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Лукашенко на «Дожинках» в Гомельской области вручил госнаграды труженикам села, а в ответ получил каравай и пояс-оберег
12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Местные жители вручили президенту каравай – символ урожая и тканый пояс-оберег.
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Лукашенко на «Дожинках» в Гомельской области вручил госнаграды труженикам села, а в ответ получил каравай и пояс-оберег
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