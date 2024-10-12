Лукашенко отметил труд аграриев Гомельщины: «Вашу продукцию со свистом покупают на международных рынках»

Ордена, медали и почетные звания президент вручил лучшим аграриям. Отметил и целые коллективы. Предприятию в Тихиничах не помешали собрать достойный урожай даже летние катаклизмы: ураган, ливни и засуха, а теперь на большие результаты поможет замахнуться новый трактор – подарок от президента.

«Когда росло наше зерно, происходило созревание, шли дожди по расписанию. Поэтому в закрома Гомельской области мы в этом году получили 14 830 тонн зерна. Средняя урожайность – 40 центнеров с гектара», – заявил директор сельскохозяйственного предприятия Юрий Васильцов.

Они трудятся в поле при любой погоде. Поэтому пасмурное небо праздник не испортило тем более. А гомельские аграрии умеют преодолевать любые трудности, подчеркнул Александр Лукашенко. Регион в свое время пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но земли, которые могли стать пустыней, удалось восстановить.

«И никаких рецептов не существовало. Но решение было принято: мы наших людей на произвол судьбы не бросили. И тогда мы сделали абсолютно правильный выбор, и это стало первым шагом. Вашу продукцию сельского хозяйства со свистом покупают на международных рынках. Это для меня важнейший фактор того, что мы тогда поступили правильно, и люди здесь живут», – подчеркнул Лукашенко.

Настало время сделать следующий шаг, заявил белорусский лидер. Программу поддержки «чернобыльских» земель усилят. Запустили и план по развитию Полесья. В ближайшее годы предстоит использовать весь потенциал южной области.

«Одна пятилетка, и регион должен измениться и внешне, и внутренне, особенно в производстве. И уже через два-три года нужна хорошая прибавка по всем направлениям. Мы, конечно, будем вас поддерживать и помогать, но прежде всего вы должны свой край возродить», – подчеркнул президент Беларуси.

Предложил Лукашенко и варианты возрождения. Например, подстроить свою работу под изменения климата: выращивать арбузы, персики и другие теплолюбивые культуры, и учитывать потребности рынка.

«Работа, конечно, ведется, но разворачиваемся мы очень медленно. Нужно ускоряться. Нельзя отстать. Надо научиться в любой сезон при любых условиях получать надои, привесы, урожайность на уровне выше средних по стране. Без спадов и провалов. Это задача в том числе и нашей науки», – отметил Лукашенко.

И цель у всей этой работы одна, подытожил президент, – сделать страну сильнее, красивее и богаче.

«И как добиваться поставленных целей, вы знаете не хуже меня. Вижу, как любите вы свой край. Со времени моего последнего посещения он стал краше. И в этом преображении – частичка труда каждого из вас, ваши забота о малой родине, преданность корням и мечтам о будущем. Огромное вам спасибо за трепетное отношение к родной земле», – заключил белорусский лидер.

Поблагодарили и президента за внимание к региону и поддержку. Подарили оберег – тканый пояс и каравай из нового урожая. А еще пригласили на особый обряд «Замыкание земли». Лукашенко повязал на колесо Гомельской области последний пояс от Кормянского района, а значит, работа в поле окончена.

Всего в Беларуси собрали больше десяти миллионов тонн зерна.