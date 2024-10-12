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Лукашенко отметил труд аграриев Гомельщины: «Вашу продукцию со свистом покупают на международных рынках»
12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Почти 40 лет в одном хозяйстве, и все это время за рулем сельхозмашин. Александр Старотиторов получил от президента Орден Почета. Но признался: главное – хороший урожай, для этого и работает.
Ордена, медали и почетные звания президент вручил лучшим аграриям. Отметил и целые коллективы. Предприятию в Тихиничах не помешали собрать достойный урожай даже летние катаклизмы: ураган, ливни и засуха, а теперь на большие результаты поможет замахнуться новый трактор – подарок от президента.
«Когда росло наше зерно, происходило созревание, шли дожди по расписанию. Поэтому в закрома Гомельской области мы в этом году получили 14 830 тонн зерна. Средняя урожайность – 40 центнеров с гектара», – заявил директор сельскохозяйственного предприятия Юрий Васильцов.
Они трудятся в поле при любой погоде. Поэтому пасмурное небо праздник не испортило тем более. А гомельские аграрии умеют преодолевать любые трудности, подчеркнул Александр Лукашенко. Регион в свое время пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС. Но земли, которые могли стать пустыней, удалось восстановить.
Настало время сделать следующий шаг, заявил белорусский лидер. Программу поддержки «чернобыльских» земель усилят. Запустили и план по развитию Полесья. В ближайшее годы предстоит использовать весь потенциал южной области.
Предложил Лукашенко и варианты возрождения. Например, подстроить свою работу под изменения климата: выращивать арбузы, персики и другие теплолюбивые культуры, и учитывать потребности рынка.
И цель у всей этой работы одна, подытожил президент, – сделать страну сильнее, красивее и богаче.
Поблагодарили и президента за внимание к региону и поддержку. Подарили оберег – тканый пояс и каравай из нового урожая. А еще пригласили на особый обряд «Замыкание земли». Лукашенко повязал на колесо Гомельской области последний пояс от Кормянского района, а значит, работа в поле окончена.
Всего в Беларуси собрали больше десяти миллионов тонн зерна.
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Лукашенко отметил труд аграриев Гомельщины: «Вашу продукцию со свистом покупают на международных рынках»
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