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Встреча с космонавтами, музей истории Великой Отечественной войны и квест: как прошел второй день «Марафона единства» в Молодечно?

13.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси в городе Молодечно проходит Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства». В программе встреча с космонавтами и посещение передвижного музея, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У вокзального крыльца журналисты ожидают приезда гостей: героев Беларуси и России космонавтов Марину Василевскую и Олега Новицкого. Олег Викторович празднует 53-й день рождения и решил отметить его на родной белорусской земле. Поздравляют гостя по традиции песней.

«Я очень рад, что являюсь представителем двух государств, я не могу их разделить, между Беларусью и Россией нет границ. Это счастье, когда человек имеет право приезжать на свою родину, где ты родился, и где ты учился. Это здорово!» – поделился Олег Новицкий.

Аншлагом героев встречают и жители города. В рамках марафона каждый мог задать им свой вопрос. О жизни на МКС и том, какая она: Земля в иллюминаторе, – звучали и вопросы насущные: например, как сохранить единство нации.

«Единство в нашей силе, в нашем народе, и именно, наверное, в дружбе. Потому что наш президент, вы все знаете, сплачивает, соединяет все миротворческие движения и площадки на нашей Земле», – отметила Марина Василевская.

Песнями встречают жителей и у передвижного музея. Но шаг внутрь и настроение меняется. Фотографии героев и экспонаты войны, плакаты с призывами дать отпор фашистам. Экспозиция рассказывает историю освобождения страны в период Великой Отечественной. Эти темы обязан знать каждый белорус.

«Нужно очень кратко, но одновременно вместительно объяснить основные события Великой Отечественной. Большой наплыв посетителей, люди идут буквально каждую секунду. Но я очень рада, что все интересуются историей войны, потому что очень важно не забывать свою историю», – заявила экскурсовод Музея истории Великой Отечественной войны Дарья Кононович.

«Марафон единства» – это симбиоз исторической, культурной и спортивной жизни страны. На главной площади города можно было пройти познавательный квест. В списке восемь блоков вопросов: о национальном меню и языке, истории и достижениях Беларуси.

«Мы приехали командой из 10 человек, активно готовились. Я думаю, что наша команда ответит на все вопросы и займет первое место», – поделилась участник квеста Дина Лащевская.

И на этом праздник не закончился! Гостей ожидают выставки фотохроники, ярмарка ремесленников и музыкальная программа. А после масштабный концерт. На него приехали артисты со всех уголков Беларуси.

«Марафон единства» после Молодечно пройдет еще в 12 городах Беларуси.



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