|
Встреча с космонавтами, музей истории Великой Отечественной войны и квест: как прошел второй день «Марафона единства» в Молодечно?
13.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в городе Молодечно проходит Республиканская общественно-культурная акция
У вокзального крыльца журналисты ожидают приезда гостей: героев Беларуси и России космонавтов Марину Василевскую и Олега Новицкого. Олег Викторович празднует 53-й день рождения и решил отметить его на родной белорусской земле. Поздравляют гостя по традиции песней.
Аншлагом героев встречают и жители города. В рамках марафона каждый мог задать им свой вопрос. О жизни на МКС и том, какая она: Земля в иллюминаторе, – звучали и вопросы насущные: например, как сохранить единство нации.
Песнями встречают жителей и у передвижного музея. Но шаг внутрь и настроение меняется. Фотографии героев и экспонаты войны, плакаты с призывами дать отпор фашистам. Экспозиция рассказывает историю освобождения страны в период Великой Отечественной. Эти темы обязан знать каждый белорус.
«Марафон единства» – это симбиоз исторической, культурной и спортивной жизни страны. На главной площади города можно было пройти познавательный квест. В списке восемь блоков вопросов: о национальном меню и языке, истории и достижениях Беларуси.
И на этом праздник не закончился! Гостей ожидают выставки фотохроники, ярмарка ремесленников и музыкальная программа. А после масштабный концерт. На него приехали артисты со всех уголков Беларуси.
«Марафон единства» после Молодечно пройдет еще в 12 городах Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча с космонавтами, музей истории Великой Отечественной войны и квест: как прошел второй день «Марафона единства» в Молодечно?
«Марафон единства» – это симбиоз исторической, культурной и спортивной жизни страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)