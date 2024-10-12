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«Дай лесу новую жизнь»: белорусы активно включились в акцию по восстановлению зеленых насаждений

12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Дай лесу новую жизнь»: белорусы активно включились в акцию по восстановлению зеленых насаждений
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси стартовала акция «Дай лесу новую жизнь». Многие регионы пострадали после летнего урагана. В стране восстанавливают зеленые насаждения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Рабочее утро председателя Совета республики Натальи Кочановой началось не в кабинете, а в лесу. Расстояние между соснами и березами должно быть не меньше метра. Помогают лесники и специальный инструмент для посадки деревьев.

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«Физический труд всегда в радость. Просто всегда, когда ты находишься на природе, когда ты ощущаешь эту красоту, чистоту и когда рядом с тобой твои коллеги, то, конечно, настроение замечательное», – поделилась Наталья Кочанова.

От июльского урагана пострадали леса по всей республике. Около 13 гектаров пришлось полностью вырубить. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в краткие сроки восстановить потери.

«Под лесовосстановление у нас порядка 13 тысяч, потому что там, где болота, там естественное будет заращивание. Пока не будет посажен последний сеянец, мы эту работу не остановим», – заявил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Акция «Дай лесу новую жизнь» началась накануне. Александр Лукашенко дал ей старт на малой родине: высадил дубы и ели в Шкловском районе. Сейчас к восстановлению зеленых насаждений подключаются по всей стране.

«У нас нет нефти, у нас нет газа, у нас есть земля и лес. И именно это мы должны использовать по максимуму прежде всего как страна, зарабатывать деньги. С точки зрения экологии, скажем так, чтобы нам хорошо дышалось, чтобы у нас росли здоровые белорусы. Это не какая-то разовая акция, такие мероприятия проводятся постоянно», – подчеркнул заместитель главы администрации президента Александр Егоров.

Поучаствовать в акции может каждый желающий: в ряды добровольцев записывают в лесхозах.

Особое внимание – Гомельской и Могилевской областям: именно они больше всего пострадали от разгула летней стихии.



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Многие регионы пострадали после летнего урагана. Около 13 гектаров пришлось полностью вырубить. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в краткие сроки...
 
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