|
«Дай лесу новую жизнь»: белорусы активно включились в акцию по восстановлению зеленых насаждений
12.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала акция «Дай лесу новую жизнь». Многие регионы пострадали после летнего урагана. В стране восстанавливают зеленые насаждения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Рабочее утро председателя Совета республики Натальи Кочановой началось не в кабинете, а в лесу. Расстояние между соснами и березами должно быть не меньше метра. Помогают лесники и специальный инструмент для посадки деревьев.
От июльского урагана пострадали леса по всей республике. Около 13 гектаров пришлось полностью вырубить. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в краткие сроки восстановить потери.
Акция «Дай лесу новую жизнь» началась накануне.
Поучаствовать в акции может каждый желающий: в ряды добровольцев записывают в лесхозах.
Особое внимание – Гомельской и Могилевской областям: именно они больше всего пострадали от разгула летней стихии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие регионы пострадали после летнего урагана. Около 13 гектаров пришлось полностью вырубить. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в краткие сроки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)