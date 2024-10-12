«Дай лесу новую жизнь»: белорусы активно включились в акцию по восстановлению зеленых насаждений

От июльского урагана пострадали леса по всей республике. Около 13 гектаров пришлось полностью вырубить. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в краткие сроки восстановить потери.

«Под лесовосстановление у нас порядка 13 тысяч, потому что там, где болота, там естественное будет заращивание. Пока не будет посажен последний сеянец, мы эту работу не остановим», – заявил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Акция «Дай лесу новую жизнь» началась накануне. Александр Лукашенко дал ей старт на малой родине: высадил дубы и ели в Шкловском районе . Сейчас к восстановлению зеленых насаждений подключаются по всей стране.

«У нас нет нефти, у нас нет газа, у нас есть земля и лес. И именно это мы должны использовать по максимуму прежде всего как страна, зарабатывать деньги. С точки зрения экологии, скажем так, чтобы нам хорошо дышалось, чтобы у нас росли здоровые белорусы. Это не какая-то разовая акция, такие мероприятия проводятся постоянно», – подчеркнул заместитель главы администрации президента Александр Егоров.

Поучаствовать в акции может каждый желающий: в ряды добровольцев записывают в лесхозах.

Особое внимание – Гомельской и Могилевской областям: именно они больше всего пострадали от разгула летней стихии.