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Миллионы из картошки, уникальный белорусский декор и автогонки как способ расслабиться: новости бизнеса за 7-13 октября 2024 года

13.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Ошибки в маркетинге, важность кибербезопасности и возможности заработка на коммерческой недвижимости. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Экономика для бизнеса

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Полезное для бизнеса

В среднем бизнес тратит 20% от годового оборота на маркетинг. Но как создать действительно эффективный отдел, который окупит свои вложения и принесет бизнесу новых клиентов? Часто причина того, что стратегия не работает, — это ошибки маркетологов. «Про бизнес» разобрал самые распространенные, но неочевидные из них.

«У нас даже уборщица проверяет, на каком сайте покупает билеты» — примерно так можно описать желаемый уровень культуры кибербезопасности в компании. Но как добиться, чтобы каждый сотрудник осознавал, что тоже причастен к защите данных и систем бизнеса? Мы нашли ответ.

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Истории бизнеса

Финрокет — компания, предоставляющая услуги автоматизации управленческой отчетности и сопровождения клиентов на базе внедряемых технологий. Александр Безуглый и Сергей Будаев создали ее в 2022 году. Но путь к открытию бизнеса был непростым — внутреннее желание начать свое дело постоянно сдерживалось нехваткой нужных компетенций у Александра. Друзья поняли, что могут удачно дополнить друг друга и стали бизнес-партнерами: Александр теперь — CEO, а Сергей — директор по маркетингу. Как это произошло и какие планы есть у предпринимателей, читайте в новой статье.

Сегодня принято считать, что бизнес в сельском хозяйстве — не слишком прибыльное и приятное занятие. Такое мнение особенно популярно среди молодежи, которая не проявляет большого интереса к аграрным специальностям. Однако серийный предприниматель Дмитрий Калистратов ломает эти стереотипы: его фермерскому хозяйству в Слуцком районе лишь 2 года, но оно уже стабильно приносит более $ 1 млн выручки в год и работает с маржинальностью до 300%. Хотя без сложностей тоже не обошлось: около $ 1,5 млн вложений в инфраструктуру, нестабильное ценообразование на рынке и проблемы с урожаем. «Про бизнес» встретился с Дмитрием, чтобы узнать, как устроено современное фермерское хозяйство и какие коммерческие перспективы есть в этой нише.

В 2015 году архитектор с 15-летним опытом Татьяна Синицева запустила собственный проект — интерьерную галерею «Bosicom» с предметами авторского дизайна. Изначально концепция предполагала продажу популярных изделий из Италии, но недавно Татьяна пересмотрела свои взгляды и нашла новую миссию — помогать белорусским мастерам создавать уникальные предметы декора, которые впишутся в современные трендовые интерьеры и не будут простым копипастом западных моделей. Пока это не приносит большой прибыли, потому что индустрии не хватает объема и опциональности, но потенциал развития огромен. Узнали у Татьяны, почему белорусские вещи продаются хуже европейских, чего не хватает нашим мастерам и какие коммерческие перспективы таит уникальный отечественный декор.

Необычное для бизнеса

Роман Шпаковский — адвокат, специализируется на налоговых вопросах (начиная консультациями по структуре бизнеса и заканчивая налоговыми уголовными делами, которые появляются когда такой консультации кто-то вовремя не получил). Помимо этого, у Романа необычное хобби — автоспорт. Регулярно он принимает участие в соревнованиях и показывает хорошие результаты. Он рассказал «Про бизнес» о том, зачем ему это и как гонки помогают быть продуктивнее.

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Теги: Минск
 
 
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Ошибки в маркетинге, важность кибербезопасности и возможности заработка на коммерческой недвижимости. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
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