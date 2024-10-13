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«Марафон единства» в белорусском Молодечно: фотографии о жизни в 90-х, арт-объект и гала-концерт
13.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском городе Молодечно продолжается
Многие архивные фотографии впервые увидели свет. Дефицит товаров, купоны на продукты и шокирующие заголовки газет того времени. Выставка рассказывает, какой была обыденная жизнь белорусов в 1990-е, и как изменились реалии для современных жителей. Некоторые посетители вспоминают и свои истории.
В рамках акции в подарок городу нанесли символичный мурал. «Будущее Беларуси в твоих руках» – такой слоган предложили в Белорусском союзе молодежи. Расположено изображение в новом микрорайоне города, где проживает много молодых семей.
В программе марафона выставки и квесты, передвижной музей и экспозиции от ведомств. Можно было попробовать национальную кухню или приобрести сувенир у отечественных ремесленников. А затем был масштабный гала-концерт. Выступить на нем приехали коллективы со всех уголков Беларуси.
Кроме Молодечно «Марафон единства» пройдет еще в 12 городах республики.
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