«Марафон единства» в белорусском Молодечно: фотографии о жизни в 90-х, арт-объект и гала-концерт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Молодечно продолжается «Марафон единства» . Это возможность для жителей страны узнать поближе ее культуру, историю и достижения. В рамках акции представили и уникальную фотовыставку «Беларусь. Взлет».

Многие архивные фотографии впервые увидели свет. Дефицит товаров, купоны на продукты и шокирующие заголовки газет того времени. Выставка рассказывает, какой была обыденная жизнь белорусов в 1990-е, и как изменились реалии для современных жителей. Некоторые посетители вспоминают и свои истории.

«Я забирала детей из детского сада, сына и дочь, и шла с ними в магазин. На одного человека отпускали один килограмм мяса. И мне нужно было держать детей за руки, чтобы на семью нам дали три килограмма мяса. Сейчас пошли внуки, это другое поколение, они не понимают, как это было, ведь сейчас можно прийти и купить все, что хочешь», – отметила жительница Молодечно Наталья Космачева.

В рамках акции в подарок городу нанесли символичный мурал. «Будущее Беларуси в твоих руках» – такой слоган предложили в Белорусском союзе молодежи. Расположено изображение в новом микрорайоне города, где проживает много молодых семей.

«За каждым из нас стоит ответственность за наш выбор, наше решение, наши действия, и конечно, ответственный труд, который мы вкладываем в развитие нашего государства», – заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета республики Национального собрания Беларуси Александр Лукъянов.

В программе марафона выставки и квесты, передвижной музей и экспозиции от ведомств. Можно было попробовать национальную кухню или приобрести сувенир у отечественных ремесленников. А затем был масштабный гала-концерт. Выступить на нем приехали коллективы со всех уголков Беларуси.

Кроме Молодечно «Марафон единства» пройдет еще в 12 городах республики.