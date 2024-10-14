ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что будет если вас исключат из реестра рекламораспространителей? Юристы описывают совсем печальные перспективы

14.10.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Фото: pinterest

С 12 июля 2024 года в связи с изменениями в законе «О рекламе» у всех рекламораспространителей в сети Интернет (а это касается всех субъектов, которые оказывают услуги по размещению рекламы в Интернете за вознаграждение без привязки к виду рекламы) появилась обязанность включаться в специальный Реестр перед началом оказания услуг. Процедура несложная: физические и юридические лица подают уведомление в МАРТ. Сейчас в Реестре почти 6 тысяч рекламораспространителей и эта цифра будет только расти. Однако насколько легко попасть в список, так же легко из него исчезнуть. И не всегда по своей воле. Что такое исключение может значить для бизнеса, рассказали эксперты компании GRATA International, Belarus: юрист Полина Сачава и младший юрист Антон Мозоль.


Полина Сачава
Юрист, GRATA International, Belarus
Антон Мозоль
Младший юрист, GRATA International, Belarus

— Оказание услуг без включения в Реестр — основание для привлечения рекламораспространителя к административной ответственности по ст. 13.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение законодательства о рекламе. Рекламораспространитель может подать уведомление об исключении из Реестра в любой момент по собственному желанию. Но кроме собственной воли есть случаи, когда регулятор, а также иные государственные органы вправе принять решение об исключении субъекта из Реестра при установлении ряда нарушений.

А исключение из реестра для профильных игроков рынка равносильно «выходу из игры».

Последствием исключения из Реестра является невозможность в течение 6 месяцев со дня принятия решения осуществлять деятельность как рекламораспространитель. Можно подать заявления о повторном внесении сведений в Реестр после устранения нарушений, но только в том случае, если вы действительно устранили нарушения, послужившие основанием для такой серьезной меры как исключение. Если МАРТ обнаружит, что не все соответствует «букве закона», ни истечение 6-месячного срока, ни повторная подача заявления не позволят оказывать услуги по размещению рекламы.

Примеры ситуаций, когда регулятор выявил нарушения, влекущие исключение из Реестра

Кейс #1

Белорусская компания — организатор азартных игр — размещала на различных интернет-ресурсах видеоролик, в котором известная личность на русском языке рекламировала азартные игры.

Видеоролик был создан с использованием генеративного искусственного интеллекта: речь личности была представлена без акцента, голос не соответствовал привычному тембру, одежда с товарным знаком присутствовала исключительно в этом ролике.

В результате анализа видеоролика регулятор признал рекламу ненадлежащей в связи «с использованием звуковой информации, нарушающей общепринятые нормы морали и нравственности, дискредитацией известной личности, с которой нет договорых отношений у компании, имитацией звуковых эффектов, вводящих потребителей в заблуждение».

Белорусской компании направили предписание, дали сроки на устранение нарушений, но предписание контролирующего органа не было исполнено.

Итог: исключение из Реестра по основанию, «когда государственный орган выявил нарушение законодательства о рекламе, которое не было устранено рекламораспространителем в установленный срок».

Комментарий юристов

Данное основание может применяться при наличии неисполненного в срок предписания об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе, вынесенного исполкомом или МАРТ. Общий срок для устранения нарушения — три рабочих дня со дня получения предписания, более длительный срок может быть предусмотрен в самом предписании.


Фото: vk.com

Кейс #2

Рекламные материалы были признаны судом экстремистскими, так как содержали изображения лиц восточной внешности с надписью, основная идея которой была в унижении их по внешним признакам.

До этого областная комиссия провела оценку рекламной продукции и установила, что материалы содержали элементы пропаганды экстремистской деятельности. Направлено предписание, в рамках исполнения которого информация была внесена в Республиканский список экстремистских материалов.

Итог: исключение из Реестра по основанию, «когда государственный орган вынес предписание о нарушении законодательства о противодействии экстремизму, которое рекламораспространитель не выполнил в срок».

Комментарий юристов

Предписание может быть вынесено ОВД, КГБ и прокуратурой с месячным сроком для устранения нарушений, иначе в отношении компании будет начата процедура признания ее экстремистской. Основанием будет наличие в действиях рекламораспространителя признаков экстремистской деятельности по Закону «О противодействии экстремизму».

Кейс #3

В результате анализа нескольких выпусков периодического печатного издания, ориентированного на мужскую аудиторию, были выявлены нарушения в рекламе пива. В одном из выпусков рекламораспространитель нарушил требование о размещении предупредительной надписи: «Чрезмерное употребление пива вредит здоровью» (она занимала менее 10% от общей площади рекламного объявления), а в другом — реклама была размещена на последней странице выпуска. Все выявленные недостатки были устранены субъектом, но это не спасло от административной ответственности.

Итог: исключение из Реестра по основанию, «когда государственный орган вынес не менее 2 предписаний об устранении нарушений законодательства о рекламе в отношении рекламораспространителя за год».

Комментарий юриста

Для исключения из Реестра достаточно вынесения в отношении рекламораспространителя двух предписаний за нарушение законодательства о рекламе в течение года. Важно, что год отсчитывается с момента вынесения первого предписания.

Чек-лист: что необходимо проверить перед опубликованием рекламного материала

Законодательные нововведения, направленные на регулирование рынка рекламы, сегодня требуют от рекламораспространиетелей особого внимания к содержанию рекламного материала и обеспечения прозрачности своей деятельности.

Мы подготовили для бизнеса чек-лист, позволяющий провести экспресс-аудит рекламного материала, и проверить, есть ли нарушения базовых требований Закона «О рекламе», на которые регулятор обращает внимание в первую очередь.

Критерий

Содержание проверки

Соответствие общим требованиям Закона «О рекламе»

1. Требования к объекту рекламирования (например, он разрешен к производству или продаже).

2. Требования к языку рекламы. Она должна быть на русском и (или) белорусском языке. Иностранный язык может использоваться, например, в рекламе товарных знаков.

3. Наличие в рекламе алкогольных напитков и табачных изделий, их названий или схожих с ними наименований, изображений, товарных знаков.

4. Сведения о рекламодателе (наименование (ФИО для физических лиц), УНП).

5. Отсутстивие сведений о пропаганде насилия, ложных обещаний и недостоверных сведений о лечебных свойствах.

6. Предупредительные надписи и информация в рекламе являются четкими и контрастными.

Соответствие достоверности информации

1. Наличие документов, подтверждающих достоверность сведений в рекламе.

2. Отсутствие неточной или ложной информации (например, стоимость доставки, характеристика товара, его цена, порядок оплаты).

Соответствие требованиям законодательства об интеллектуальной собственности

1. Подтверждение права на использование объектов интеллектуальной собственности, используемых в рекламе (например, изображения, музыка, видео, фонограмма и товарные знаки).

Соответствие возрастным категориям

1. Присвоение возрастной категории.

2. Соответствие рекламы специальным требованиям (например, нет признаков дискредитации семьи, нет инструкции по созданию опасных предметов, отсутствуют призывы к детям убеждать родителей или других взрослых купить товар, не создается впечатление о преимуществах приобретения товара).

Соответствие нормам морали и нравственности

1. Нет признаков неэтичной рекламы (например, дискриминации по признаку пола, схожести с рекламой конкурентов, описание, что все бесплатно при необходимости оплаты).

Получение необходимых согласий и разрешений

1. Наличие у рекламодателя необходимых лицензий (специальных разрешений), если для осуществления деятельности они требуются.

2. Наличие разрешения (согласования) от уполномоченного органа на размещение (распространение) рекламы.

3. Наличие согласия граждан на использование их имен, образов или высказываний в рекламе.

Соответствие техническим требованиям

1. Рекламораспространитель выполнил задание рекламодателя в полном объеме и в соответствии с техническим заданием.

2. Рекламораспространитель создал рекламный материал технически корректно, исключив возможность его двойного толкования.

Соблюдение внутренних правил рекламораспространителя

Рекламный материал соответствует внутренним требованиям рекламораспространителя, которые могут быть более строгими, чем требования законодательства о рекламе.

 

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 июля 2024 года в связи с изменениями в законе «О рекламе» у всех рекламораспространителей в сети Интернет (а это касается всех субъектов, которые оказывают услуги...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Марафон единства» в белорусском Молодечно: фотографии о жизни в 90-х, арт-объект и гала-концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика