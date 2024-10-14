Что будет если вас исключат из реестра рекламораспространителей? Юристы описывают совсем печальные перспективы

Источник материала: ProBusiness



Фото: pinterest

С 12 июля 2024 года в связи с изменениями в законе «О рекламе» у всех рекламораспространителей в сети Интернет (а это касается всех субъектов, которые оказывают услуги по размещению рекламы в Интернете за вознаграждение без привязки к виду рекламы) появилась обязанность включаться в специальный Реестр перед началом оказания услуг. Процедура несложная: физические и юридические лица подают уведомление в МАРТ. Сейчас в Реестре почти 6 тысяч рекламораспространителей и эта цифра будет только расти. Однако насколько легко попасть в список, так же легко из него исчезнуть. И не всегда по своей воле. Что такое исключение может значить для бизнеса, рассказали эксперты компании GRATA International, Belarus: юрист Полина Сачава и младший юрист Антон Мозоль.



Полина Сачава

Юрист, GRATA International, Belarus

Антон Мозоль

Младший юрист, GRATA International, Belarus

— Оказание услуг без включения в Реестр — основание для привлечения рекламораспространителя к административной ответственности по ст. 13.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение законодательства о рекламе. Рекламораспространитель может подать уведомление об исключении из Реестра в любой момент по собственному желанию. Но кроме собственной воли есть случаи, когда регулятор, а также иные государственные органы вправе принять решение об исключении субъекта из Реестра при установлении ряда нарушений.

А исключение из реестра для профильных игроков рынка равносильно «выходу из игры».

Последствием исключения из Реестра является невозможность в течение 6 месяцев со дня принятия решения осуществлять деятельность как рекламораспространитель. Можно подать заявления о повторном внесении сведений в Реестр после устранения нарушений, но только в том случае, если вы действительно устранили нарушения, послужившие основанием для такой серьезной меры как исключение. Если МАРТ обнаружит, что не все соответствует «букве закона», ни истечение 6-месячного срока, ни повторная подача заявления не позволят оказывать услуги по размещению рекламы.

Примеры ситуаций, когда регулятор выявил нарушения, влекущие исключение из Реестра

Кейс #1

Белорусская компания — организатор азартных игр — размещала на различных интернет-ресурсах видеоролик, в котором известная личность на русском языке рекламировала азартные игры.

Видеоролик был создан с использованием генеративного искусственного интеллекта: речь личности была представлена без акцента, голос не соответствовал привычному тембру, одежда с товарным знаком присутствовала исключительно в этом ролике.

В результате анализа видеоролика регулятор признал рекламу ненадлежащей в связи «с использованием звуковой информации, нарушающей общепринятые нормы морали и нравственности, дискредитацией известной личности, с которой нет договорых отношений у компании, имитацией звуковых эффектов, вводящих потребителей в заблуждение».

Белорусской компании направили предписание, дали сроки на устранение нарушений, но предписание контролирующего органа не было исполнено.

Итог: исключение из Реестра по основанию, «когда государственный орган выявил нарушение законодательства о рекламе, которое не было устранено рекламораспространителем в установленный срок».

Комментарий юристов

Данное основание может применяться при наличии неисполненного в срок предписания об устранении выявленного нарушения законодательства о рекламе, вынесенного исполкомом или МАРТ. Общий срок для устранения нарушения — три рабочих дня со дня получения предписания, более длительный срок может быть предусмотрен в самом предписании.



Фото: vk.com

Кейс #2

Рекламные материалы были признаны судом экстремистскими, так как содержали изображения лиц восточной внешности с надписью, основная идея которой была в унижении их по внешним признакам.

До этого областная комиссия провела оценку рекламной продукции и установила, что материалы содержали элементы пропаганды экстремистской деятельности. Направлено предписание, в рамках исполнения которого информация была внесена в Республиканский список экстремистских материалов.

Итог: исключение из Реестра по основанию, «когда государственный орган вынес предписание о нарушении законодательства о противодействии экстремизму, которое рекламораспространитель не выполнил в срок».

Комментарий юристов

Предписание может быть вынесено ОВД, КГБ и прокуратурой с месячным сроком для устранения нарушений, иначе в отношении компании будет начата процедура признания ее экстремистской. Основанием будет наличие в действиях рекламораспространителя признаков экстремистской деятельности по Закону «О противодействии экстремизму».

Кейс #3

В результате анализа нескольких выпусков периодического печатного издания, ориентированного на мужскую аудиторию, были выявлены нарушения в рекламе пива. В одном из выпусков рекламораспространитель нарушил требование о размещении предупредительной надписи: «Чрезмерное употребление пива вредит здоровью» (она занимала менее 10% от общей площади рекламного объявления), а в другом — реклама была размещена на последней странице выпуска. Все выявленные недостатки были устранены субъектом, но это не спасло от административной ответственности.

Итог: исключение из Реестра по основанию, «когда государственный орган вынес не менее 2 предписаний об устранении нарушений законодательства о рекламе в отношении рекламораспространителя за год».

Комментарий юриста

Для исключения из Реестра достаточно вынесения в отношении рекламораспространителя двух предписаний за нарушение законодательства о рекламе в течение года. Важно, что год отсчитывается с момента вынесения первого предписания.

Чек-лист: что необходимо проверить перед опубликованием рекламного материала

Законодательные нововведения, направленные на регулирование рынка рекламы, сегодня требуют от рекламораспространиетелей особого внимания к содержанию рекламного материала и обеспечения прозрачности своей деятельности.

Мы подготовили для бизнеса чек-лист, позволяющий провести экспресс-аудит рекламного материала, и проверить, есть ли нарушения базовых требований Закона «О рекламе», на которые регулятор обращает внимание в первую очередь.