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Месяц религиозного туризма в Беларуси: в стране много святых обителей разных эпох
14.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит месяц религиозного туризма. В интернете уже появился список рекомендованных мест для посещения. Это старинные храмы, часовни и монастыри. Увидеть их рекомендуют не только верующим, но и ценителям архитектурного наследия. В стране много святых обителей разных эпох. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская расскажет о самых выдающихся.
Для Полины Жагалкович католический костел Божьего Тела в Несвиже не просто место для молитв. Девушка изучает его для своих научных работ. Заинтересовалась, когда переехала в этот город на учебу в колледже. Теперь выступает с докладами о религиозном туризме и любит открывать малоизвестные факты.
Это место притягивает многих. Костел открыли в конце XVI века. Итальянский архитектор возвел здание по заказу князя Николая Радзивилла Сиротки. Он был представителем одного из знатных белорусских родов. Строение стало первым костелом в стиле барокко на территории Восточной Европы и вторым в мире.
Рядом с костелом – Несвижский замок. А потому туристов здесь немало. Приезжают и глубоко верующие люди, и ценители архитектурного наследия. Работники католического храма лишь просят не мешать службам и не беспокоить тех, кто пришел помолиться. А перед экскурсией подобрать подобающую одежду.
Всего на территории Беларуси действуют свыше двух с половиной тысячи культовых зданий. Это святые обители разных конфессий. Кроме храмов популярны для посещения также монастыри. В месяц религиозного туризма каждый может составить маршрут по душе.
Популярен религиозный туризм по Беларуси и у иностранцев. Самая богатая на исторические святыни область – Гродненская. Там расположились старейшая православная церковь, католический костел, мусульманская мечеть и иудейская синагога.
В месяц религиозного туризма и в любое другое время принять туристов готовы храмы всех конфессий страны. Официально их в стране 25.
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Всего на территории республики действуют свыше двух с половиной тысячи культовых зданий.
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