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Проверьте свой сайт: SOC hoster.by раскрыл цепочку взломов интернет-магазинов

14.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Центр кибербезопасности hoster.by обнаружил цепочку взломов сайтов, преимущественно интернет-магазинов. Проблема может коснуться всех, кто использует продукты «Аспро» для своих веб-ресурсов на основе системы 1С-Битрикс. Через уязвимость скриптов на серверы клиентов устанавливался вредоносный софт для скрытого майнинга.

«Своим клиентам мы помогли решить проблему, их ресурсы не пострадали из-за атаки. Но мы выяснили, что уязвимость позволяет не только устанавливать вредоносное ПО, но и получить доступ к данным — вплоть до логина и пароля к панели управления сайтом», — комментирует руководитель центра кибербезопасности hoster.by Антон Тростянко. 

Поскольку разработчик проблемного ПО не реагирует на обращения, специалисты по кибербезопасности hoster.by разработали инструкцию для владельцев сайтов на CMS 1С-Битрикс. С ее помощью вы или ваш IT-специалист можете проверить свой сайт и закрыть уязвимость самостоятельно. Более подробный технический материал с описанием проблемы можно найти на сайте hoster.by.

Как обнаружить уязвимость

Проблема касается исключительно пользователей продуктов «Аспро», а не всех сайтов на 1С-Битрикс. Атаки происходят через уязвимые скрипты reload_basket_fly.php, show_basket_fly.php, show_basket_popup.php. Обнаружить их можно в директории пользователя bitrix ~/ajax/).  Они плохо проверяют пользовательский ввод и имеют ряд других слабых мест. Из-за этого становится возможным удаленное выполнение команд на вашем ресурсе. 


Как решить проблему

Если вы обнаружили проблемные скрипты на своем ресурсе, необходимо:

1. Остановить все вредоносные процессы. 

2. Сменить пароли всех используемых учетных записей 1C-Битрикс.

3.  Обновить CMS и все ее модули до последних версий.

4.  Внести дополнения в скрипты reload_basket_fly.php, show_basket_fly.php, show_basket_popup.php. А именно — заменить $arParams = unserialize(urldecode($_REQUEST["PARAMS"])); на $arParams = json_decode($_REQUEST["PARAMS"]).

«Мы не нашли следов каких-либо деструктивных действий по отношению к чувствительной информации клиентов. Поэтому полагаем, что в инцидентах целью злоумышленников был заработок через майнинг криптовалюты, — прокомментировал руководитель центра кибербезопасности hoster.by Антон Тростянко. — Но не исключено, что это было только началом, и отсутствие быстрой реакции со стороны центра кибербезопасности могло бы привести к утечкам конфиденциальной информации или персональных данных». 

Если у вас не получается самостоятельно решить проблему, пожалуйста, обращайтесь в техническую поддержку hoster.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Центр кибербезопасности hoster.by обнаружил цепочку взломов сайтов, преимущественно интернет-магазинов. Проблема может коснуться всех, кто использует продукты...
 
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