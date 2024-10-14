Танцующие лошади: соревнования по конной выездке прошли в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самые зрелищные и сложные элементы в конном танце показали на турнире по верховой езде . Соревнования прошли в Белорусском республиканском центре «Ратомка», сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Командный танец – это подарок для зрителей. Номер вне конкурсной программы. Во время показательных выступлений сразу четыре пары.



После уже конкурсные номера. Их еще называют кюры. В них пары показали элементы высшей школы. Список движений для танца общий, а вот последовательность и рисунок команды подбирают индивидуально, под музыку, так, чтобы подчеркнуть лучшие качества лошади.

«Здесь оценивается, насколько лошадь эластична, насколько она правильно выполняет движения, качество аллюров. Потому что есть такое понятие, как хеппи-хорс. То есть лошади должно нравится, что она делает, чтобы не было сопротивления воздействиям всадника, чтобы она выполняла элементы охотно», – отметила судья международной категории по выездке Наталья Рубашко.

Лошадей к спорту готовят с рождения. Для скачек выбирают так называемых бегунов. Для конкура – атлетов. Для выездки – лошадей-гимнастов, чаще тракененской породы.

«Генетика – дело тонкое. Лошади меняются, мода на них меняется, на конформацию меняется. Поэтому мы подбираем племенной состав таким образом, чтобы удовлетворять нуждам современного конного спорта», – рассказала генеральный секретарь белорусской федерации конного спорта, соорганизатор турнира Юлия Новицкая.

Научить лошадь танцу можно за неделю. Начинают с гимнастики.

«Не только верхом у нас происходит работа. Очень часто большая часть работы происходит именно в руках. Например, делаем мы коням растяжку, разминку. Более гибкость развиваем», – призналась мастер спорта Республики беларусь по выездке Яна Кулик.

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