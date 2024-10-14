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Танцующие лошади: соревнования по конной выездке прошли в Беларуси
14.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самые зрелищные и сложные элементы в конном танце показали на турнире по
Командный танец – это подарок для зрителей. Номер вне конкурсной программы. Во время показательных выступлений сразу четыре пары.
Лошадей к спорту готовят с рождения. Для скачек выбирают так называемых бегунов. Для конкура – атлетов. Для выездки – лошадей-гимнастов, чаще тракененской породы.
Научить лошадь танцу можно за неделю. Начинают с гимнастики.
«Не только верхом у нас происходит работа. Очень часто большая часть работы происходит именно в руках. Например, делаем мы коням растяжку, разминку. Более гибкость развиваем», – призналась мастер спорта Республики беларусь по выездке Яна Кулик.
Для подготовки к соревнованиям пары тренируются ежедневно. Во время повышенных нагрузок особое внимание питанию. Аксель восстанавливает силы после выступления дополнительной порцией сена и витаминами. Лошадь из Ярославля оценила минские овощи.
«15 часов мы ехали, с остановками. Лошади устали, но добрались, конечно, хорошо. Белорусская морковка нам понравилась, правда, очень хорошая. Не знаю даже, что сказать. Подкармливать в дороге, давать больше сена, воды никак по-другому», – подчеркнула бронзовый призер юношеского круга (Россия) Софья Романова.
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Всего на соревнованиях выступили около 80 пар из Беларуси и России. Между ними разыграли 15 комплектов наград.
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