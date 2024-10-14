Повышение лимита для УСН, отмена льгот на дивиденды и рост налога на прибыль. Чего ждать бизнесу от поправок в Налоговом кодексе

Источник материала: ProBusiness





На прошлой неделе официально опубликовали проект изменений в Налоговом кодексе. «Про бизнес» попросил эксперта по налогообложению, директора бухгалтерской компании «Ресолва» Татьяну Дайлид и налогового консультанта и учредителя бухгалтерской компании «Директ Актив» Веру Солянкову проанализировать документ и рассказать о важных новшествах, которые могут быть приняты к 2025 году.

Татьяна Дайлид

Эксперт по налогообложению, директор бухгалтерской компании «Ресолва»

Вера Солянкова

Налоговый консультант и учредитель бухгалтерской компании «Директ Актив»

Подоходный налог

Татьяна Дайлид:

— В проекте Налогового Кодекса планируется исключение льготных ставок подоходного налога (0% и 6%) на выплату дивидендов при распределении прибыли организации.

Также планируется отмена освобождения от подоходного налога доходов, полученных от реализации долей в уставном фонде белорусских организаций, принадлежащих плательщику непрерывно не менее 3 лет, а также акций белорусских организаций, отчуждаемых не ранее 3 лет с даты приобретения.

При этом продлевается до 1 января 2030 года действие льготы, по которой освобождаются от налогообложения доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, зарегистрированных (инвестиционные паи которых зарегистрированы) в Республике Беларусь.

Ожидаемо подрастет размер совокупного дохода плательщика в целях применения ставки подоходного налога в размере 25%: с 200 000 рублей до 220 000 рублей.

Планируется исключить из состава расходов, не учитываемых при налогообложении, обязательные страховые взносы, уплачиваемые в бюджет ФСЗН с доходов ИП — плательщика подоходного налога. Т.е. суммы взносов индивидуальный предприниматель на подоходном налоге сможет отнести на затраты.





Не будут признаваться объектом налогообложения доходы плательщика-наследника доли в уставном фонде организации в размере не превышающем сумму вклада в УФ организации или понесенных участником организации — наследодателем, при выплате наследнику действительной стоимости доли в УФ организации или выдаче ему в натуре имущества на такую стоимость при отказе участников организации на участие в данной организации наследников (правопреемников).

До 1 января 2028 года будет продлено действие ставки 13% в отношении доходов, полученных в течение календарного года по трудовым договорам от резидентов ПВТ.

Вера Солянкова:

— Стоит добавить, что к доходам, указанным в п. 8 ст. 214 НК, с суммы превышения которых необходимо платить налог по ставке в размере 25%, теперь относятся и вознаграждения по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются создание, использование объектов интеллектуальной собственности, отчуждение имущественных прав на них.

Налог на прибыль

Татьяна Дайлид:

— Планируется внести ограничения по применению инвестиционного вычета в целях обеспечения его направленности на обновление основных средств, используемых исключительно в производственной деятельности — конкретизируется, что относится к зданиям и сооружениям производственного назначения.

Вводится запрет на инвестиционный вычет при одновременном применении в отчетном периоде освобождения по налогу на прибыль (права на неуплату налога на прибыль) и (или) пониженных ставок налога на прибыль.

Также нельзя будет применить инвестиционный вычет по основным средствам, нормативный срок службы которых менее 5 лет. Не предусмотрен такой вычет и по основным средствам, полученным правопреемником при реорганизации (кроме реорганизации в форме преобразования) от реорганизованной организации в соответствии с передаточным актом / разделительным балансом.

Отменяются льготные ставки (0% и 6%) по налогу на прибыль по дивидендам организаций. Как следует из положений законопроекта, отмена данных льгот будет происходить постепенно. Льготная ставка в 6% при распределении прибыли после трехлетнего периода будет отменена с 1 января 2026 года, льготная ставка в размере 0% после пятилетнего — с 1 января 2028-го. Таким образом, в 2025 году распределить прибыль можно будет еще с применением льгот. Однако на этом моменте всем заинтересованным следует сделать акцент и проследить, каким образом будет внедряться норма.

Повышается ставка налога на прибыль с 25% до 30% для коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций. Закрепляется ставка 30% для операторов электросвязи.

Иностранный капитал, взаимозависимые лица, займы

Татьяна Дайлид:

— Вырастет ставка налога на доходы по дивидендам, получаемым иностранными организациями, — с 15% до 25%. Эта мера, скорее всего, коснется бизнеса из недружественных стран, ее цель — предупреждение вывода капитала за пределы Беларуси.





В части налога на доходы иностранных организаций (НДИО) появляются новые объекты налогообложения:

доходы иностранных юрлиц в случае выполнения работ/оказания услуг взаимозависимому белорусскому лицу. Базовая ставка налога по таким доходам — 15%, возможно применение положений Соглашений об избежании двойного налогообложения;

доходы иностранных юрлиц, являющихся участниками (акционерами) белорусских юрлиц, получаемые в связи с их выходом (исключением) из белорусских юрлиц либо при распределении прибыли, имущества ликвидируемых белорусских юрлиц. Такие доходы будут облагаться по ставке 15%.

В то же время, проект Налогового кодекса закрепляет положение, что суммы возмещения убытков иностранным организациям не признаются объектом обложения налогом на доходы.

Вера Солянкова:

— То есть поставили некачественный товар компании-резиденту Турции и возмещаем убытки — с перечисленной суммы не платим налог на доходы.

Татьяна Дайлид:

— Предполагается усиление контроля за сделками между взаимозависимыми лицами. К контролируемым планируют относить сделки со взаимозависимым лицом или с плательщиком, применяющим особые режимы налогообложения:

по реализации или приобретению акций (долей в уставном фонде) организации;

по предоставлению (получению) займа.

По предоставлению займов попадут сделки, превышающие 400 тысяч белорусских рублей. Пороговым значением предлагается считать сумму остатка невозвращенных контрагентом кредитов (займов) на начало года.

Отрицательные курсовые разницы не будут влиять на налоговую базу при учете обязательств по займам в валютном эквиваленте. Цель этой меры — пресечение злоупотреблений, связанных с предоставлением и получением займов.

Планируемые изменения также расширяют перечень взаимозависимых лиц: руководитель организации и его родственники, наниматель и работники, организации, у которых руководителем является одно и тоже лицо.

Вера Солянкова:

— С 2025 года под обложение налогом на доходы в размере 15% будут попадать любые виды работ и услуг (кроме тех, которые указаны в других пунктах перечня объектов налогообложения), если налоговый агент является взаимозависимым лицом иностранной организации, выполняющей (оказывающей) работы (услуги). (абз. 8 и 9 п. 82, абз. 6 п. 84 ст. 1 Проекта).

Пример Белорусская компания «Альфа» приобретает услуги у Немецкой компании «Гамма» по разработке ПО. Учредитель двух компаний — одно физическое лицо. Со всей суммы сделки нужно удержать и уплатить в бюджет налог на доходы в размере 15%.

По дивидендам вводится ставка 25% независимо от страны резидентства иностранного акционера. В настоящее время п. 1 постановления Совмина N 164 c 01.04.2024 по 31.12.2026 установлена ставка 25% в отношении дивидендов иностранных организаций, местом нахождения которых является государство, включенное в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц.





Пример Российская компания «Альфа» является учредителем белорусской компании «Бетта». Начислены и выплачены дивиденды в 2025 году, справка подтверждающая налоговое резидентство не предоставлена. Нужно уплатить налог на доходы по ставке 25%.

НДС

Татьяна Дайлид:

— При реализации на территории РБ товаров с дополнительной выгодой иностранными организациями и ИП — резидентами ЕАЭС на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных договоров, заключенных с организациями и ИП состоящими на учете в налоговых органах РБ, такая дополнительная выгода будет признаваться объектом НДС.

Не подлежат вычету суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав, в отношении которых расходы признаны экономически необоснованными затратами.

При необходимости исчисления НДС от деятельности индивидуального предпринимателя предлагается определить отчетным периодом по этому налогу квартал.

Вносятся изменения в части определения места реализации работ, услуг, имущественных прав. Будет расширен перечень услуг в электронной форме, место реализации которых определяется по месту нахождения покупателя.

К ним будут добавлены:

маркетинговые услуги в интернете;

услуги по предоставлению через интернет технических, организационных, информационных и иных возможностей, осуществляемых с использованием информационных технологий и систем, для увеличения (стимулирования) продаж через электронную торговую площадку;

услуги по подборке (выборке) информации, при условии что лицо, предоставившее эту информацию, или иной пользователь, имеет к ней доступ через интернет, а для цели признания услугами в электронной форме услуг по хранению и обработке информации расширено условие о возможности доступа к информации через интернет не только лицам, предоставившим информацию, но и иным пользователям;

услуги обработки и предоставления результатов обработки статистики на сайтах в интернете; автоматизированное дистанционное обучение через информационную сеть за исключением случая, когда информационная сеть используется как средство коммуникации.

Объектом налогообложения НДС не будут признаваться обороты по отчуждению цифровых знаков (токенов), в том числе обороты по их отчуждению иностранными организациями (иностранными ИП), не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь. В то же время, с 1 января 2025 года не будут подлежать вычету суммы «входного» НДС по приобретенным (ввезенным) объектам, связанным с осуществлением деятельности и (или) операций по майнингу, созданию, размещению, приобретению и (или) отчуждению цифровых знаков (токенов).

Вера Солянкова:

— Планируется исключение двойного налогообложения НДС в электронной торговле товарами в ЕАЭС. В частности, в НК-2025 дополнено, что положения ст. 141−1 НК-2025 не применяются при реализации товаров покупателям Республики Беларусь при электронной дистанционной продаже товаров, когда в соответствии с Договором о ТК ЕАЭС обязанность по уплате НДС возложена на оператора электронной торговли.

Согласно Протоколу о внесении изменений в Договор о ТК ЕАЭС по товарам, реализуемым иностранными организациями в рамках дистанционной электронной торговли, ввозимым в Беларусь из третьих стран и помещаемых под таможенную процедуру таможенного склада для последующей реализации физическим лицам из ЕАЭС через электронные торговые площадки, обязанность уплаты НДС возлагается на оператора электронной торговли. Именно он выступает декларантом и осуществляет таможенное оформление таких товаров. Это означает, что после вступления в силу указанного Протокола при реализации иностранными организациями белорусским покупателям товаров, ввозимых с применением вышеуказанной таможенной процедуры, белорусскими таможенными органами будет взиматься «ввозной» НДС при выпуске товаров для внутреннего потребления и у иностранных организаций не будет возникать обязанности уплаты НДС с оборотов по реализации.





Белорусские организации и ИП не должны будут исчислять НДС при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее — объектов) у иностранных организаций, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, не только в связи с наличием оснований, указанных в подп. 1.2 ст. 180 НК-2025, но и в связи с открытием ими филиала (п. 46 ст. 1, абз. 2 ст. 6 проекта; п. 1 ст. 114 НК-2025).

Данное новшество обусловлено тем, что с 19 ноября 2024 года вступит в силу новая редакция ст. 51−1 ГК, в соответствии с п. 3 которой осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Республики Беларусь иностранное юридическое лицо обязано посредством открытия филиала (п. 23 Закона от 13.11.2023 N 312-З «Об изменении кодексов»).

Акцизы

Татьяна Дайлид:

— Ожидается, что с 2025 года электронные системы курения и системы для потребления табака будут исключены из перечня подакцизных товаров. Планируется увеличение ставок акцизов, но по бензину, дизельному и судовому топливу ставки предлагается сохранить на уровне 2024 года.

Транспортный налог

Татьяна Дайлид:

— Предполагается повышение ставок транспортного налога для организаций и физлиц в среднем на 5,3%. Корректируется состав льгот по налогу. От налога будут освобождены транспортные средства: военнослужащих срочной военной службы и физлиц, проходящих альтернативную службу.

Вера Солянкова:

— Например, для легкового автомобиля, купленного на организацию, массой более 3 тонн установлен налог 368 рублей. Если авто куплено на физическое лицо, то налог составит 253 рубля.

Татьяна Дайлид:

— Как и ранее, десятикратная ставка транспортного налога будет применяться в отношении ТС повышенной комфортности, включенных в перечень, определяемый Совмином. При этом условие о том, что такие ТС должны быть не старше 3 лет, будет исключено. Количество лет, прошедших с года выпуска ТС, для целей применения увеличенной ставки будет указано в перечне, определяемом Совмином.

УСН

Татьяна Дайлид:

— Проект изменений НК предусматривает с 2025 году увеличение критериев валовой выручки, позволяющих перейти на УСН и применять ее:

для перехода на УСН значение валовой выручки за первые 9 месяцев года, предшествующего календарному году, в котором претендуют на начало применения УСН, увеличивается с 1.733.440 рублей до 1.827.045 рублей;

для сохранения права применения УСН валовая выручка нарастающим итогом в течение календарного года не может превышать 2.436.060 рублей. В 2024 году этот показатель не должен превышать 2.311.250 белорусских рублей.

Вера Солянкова:

— Также расширен перечень случаев, когда поступление денежных средств, которые не являются выручкой, не лишают права компанию применять УСН (подп. 2.1.6 ст. 324 НК):

обмен электронных денег на наличные или безналичные денежные средства;

получение возмещения суммы денежного обязательства, не уплаченной должником и причитающейся ей по уступленному денежному требованию, осуществляемое по договору факторинга с правом обратного требования;

получение оплаты за приобретенное новым кредитором у этой организации денежное требование, возникшее из договоров по реализации товаров, услуг, иных имущественных прав.

Согласно п. 2 ст. 324 НК, организация, созданная в результате реорганизации (слияния, разделения или выделения), не вправе применять УСН в следующих случаях:

если валовая выручка реорганизованной организации нарастающим итогом за период применения ею УСН в календарном году, на который приходится дата государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, превысила предельную величину, действующую в таком году для применения УСН;

если валовая выручка реорганизованной организации, являвшейся плательщиком УСН на 31 декабря налогового периода, предшествующего календарному году, на который приходится дата реорганизации, нарастающим итогом за этот налоговый период превысила предельную величину, действующую в таком налоговом периоде для применения УСН.

Что это значит? Компания А в 2024 году превысила критерий применения УСН и ее выручка составила 2.500.000 белорусских рублей. В январе 2025 года компания А реорганизовывается посредством присоединения к компании Б. Компания Б не вправе в 2025 году применять УСН, т.к. к ней присоединилась компания А.

Токены и криптовалюта

Татьяна Дайлид:

— Проект Налогового кодекса определяет порядок налогообложения сделок с токенами и криптовалютой. Подоходный налог 13% будет взиматься с операций с токенами по договору (соглашению), заключенному с зарубежной торговой площадкой, иной иностранной организацией, иностранным индивидуальным предпринимателем, физическим лицом на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц.

Объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц не признаются доходы:

по операциям с токенами, в т.ч. по их приобретению и (или) реализации, созданными резидентами Парка высоких технологий и (или) через резидентов ПВТ;

по операциям с токенами, совершенным через резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

от деятельности по майнингу;

от обмена токенов на иные токены, за исключением доходов, полученных в рамках деятельности, которая в соответствии с законодательством является незаконной и (или) запрещается;

в виде наследства токенов;

в результате дарения токенов от физических лиц, по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, по совокупности с иными доходами, полученными в результате дарения, и в размере, не превышающем предел, установленный п. 22 ст. 208 НК, в течение налогового периода (11 516 рублей в 2025 году).

Вышеуказанная статья устанавливает исчерпывающий перечень операций, при которых сделки с токенами и криптовалютами облагаться подоходным налогом не будут.





У физических лиц по-прежнему остается право майнить, завещать и дарить токены, менять токены на токены можно даже на иностранных сервисах. В проекте кодекса уточняется, что доходы, полученные в виде токенов, при налогообложении пересчитывают в белорусские рубли по курсу Нацбанка на дату фактической передачи токенов. Если же эту дату определить невозможно, то на дату совершения операции с токенами.

Доход юрлица от размещения собственных цифровых знаков (токенов) признается объектом для налога на прибыль и облагается по ставке: 9% — для резидентов ПВТ; 20% — в иных случаях.

Электронная торговля и маркетплейсы

Татьяна Дайлид:

— Отчеты электронных торговых площадок не содержат адресов доставки и это часто проблема для бухгалтера с точки зрения применения прописанных норм законодательства для правильного налогообложения. Поэтому корректируются нормы пункта 2 статьи 116 об определении места реализации товаров при их электронной дистанционной продаже: выражение «по адресам, расположенным за пределами Республики Беларусь» будут заменены словами «на территорию иностранного государства».

В статье «Место реализации работ, услуг, имущественных прав» (ст. 117) планируются изменения в части наименования и разграничения услуг в электронной форме.

Сведения о продажах товаров, которые белорусские юрлица реализуют посредством электронной торговли покупателям за пределами Республики Беларусь, будут направляться в МНС. Это также предусматривает проект изменений в Налоговый кодекс: «Белорусская организация, организующая электронную дистанционную продажу товаров белорусских организаций, белорусских индивидуальных предпринимателей покупателям товаров Республики Беларусь и покупателям товаров, находящимся за пределами Республики Беларусь, а также расчеты с покупателями таких товаров, обязана представлять ежеквартально не позднее срока, установленного для представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость, на безвозмездной основе в Министерство по налогам и сборам по установленным форме и формату в электронном виде сведения о таких белорусских организациях, белорусских индивидуальных предпринимателях, их оборотах по реализации товаров по государствам, на территорию которых товар доставлен покупателю (далее — сведения о продажах).

Представлению подлежат сведения о продажах товаров, заказ которых белорусская организация, белорусский индивидуальный предприниматель получают посредством электронной торговой площадки белорусской организации, организующей электронную дистанционную продажу товаров.

Формы, формат и порядок представления сведений о продажах устанавливаются Министерством по налогам и сборам».

Налог на недвижимость

Вера Солянкова:

— Налоговая база по капитальным строениям, арендованным у физических лиц или иностранных организаций будет определяться по стоимости, указанной в договоре аренды и/или иного возмездного, безвозмездного пользования, но не менее:

стоимости, отраженной в заключении о независимой оценке рыночной стоимости, определенной в ценах на 1 января отчетного года;

расчетной стоимости (подп. 2.2 и 2.3 ст. 229 НК, абз. 2 — 7 п. 109 ст. 1 Проекта).

Планируется закрепить, что рыночная стоимость для цели исчисления налога на недвижимость принимается без учета суммы НДС (подп. 2.2 ст. 229 НК, абз. 6 п. 109 ст. 1 Проекта).

Местные исполнительные и распорядительные органы будут представлять налоговым органам сведения о жилых домах и дачах, которые не завершены строительством, но признаются объектом обложения налогом на недвижимость (абз. 4 ч. 1 п. 19 ст. 232 НК; абз. 14 — 16 п. 111 ст. 1 Проекта).

Уплатить налог физическое лицо сможет на основании извещения и сведений, содержащихся в системе ЕРИП (ч. 1 п. 4 ст. 233 НК; абз. 4 п. 112 ст. 1 Проекта).





Земельный налог

Вера Солянкова:

— Если на земельных участках плательщиков отсутствуют капстроения, земельный налог за них исчисляется без применения повышающего коэффициента 3 (п. 117 ст. 1 Проекта). Норма распространяется на земельные участки, предоставленные:

управлениям капитального строительства;

организациям, согласно критериям определенным п. 7 ст. 146 НК-2025:

1. Основным видом деятельности является производство нефтепродуктов, перечисленных в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС;

2. Объем реализации на территории Республики Беларусь автомобильного бензина, дизельного топлива за налоговый период, предшествующий месяцу получения (оприходования) ввезенной на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации нефти, составляет не менее 50 000 тонн;

3. Осуществляется реализация инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции нефтеперерабатывающего завода, имеющего в своем составе взрывоопасные технологические блоки первой категории взрывоопасности, от налогового периода, на который приходится момент получения разрешительной документации на проектирование, до налогового периода, на который приходится дата ввода объекта строительства в эксплуатацию, включительно.

Налог на игорный бизнес

Вера Солянкова:

— С 2025 года предусмотрено повышение ставки налога на игорный бизнес с игрового дохода для деятельности виртуального игорного заведения с с 8 до 10% (абз. 3 ч. 6 п. 1 ст. 358 НК, абз. 8 п. 173 ст. 1 Проекта).

Для стимулирования обновления игрового оборудования в 2 раза увеличена ставка в отношении игровых автоматов, которые превысили 10-летний срок нахождения их моделей в Государственном реестре моделей игровых автоматов.

Повышенная ставка налога будет применяться, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекло 10 лет с даты включения модели игрового автомата в Реестр. Действует — с 2025 года (абз. 5 п. 173 ст. 1 Проекта).