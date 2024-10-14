Погода в СНГ: порывистый ветер и дождь в Беларуси, снег выпал в горах Кыргызстана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве – резкое похолодание. В понедельник в столице дождь, а местами синоптики обещают даже мокрый снег. Столбики термометров не покажут выше двух градусов тепла. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На севере Казахстана продолжают бушевать метели, на дорогах гололедица. Минус держится с конца прошлой недели. В понедельник штормовое предупреждение объявлено в 14 областях республики.

В двух регионах из-за непогоды закрыты четыре участка автодорог. «КазАвтоЖол» просит водителей Северо-Казахстанской и Акмолинской областей воздержаться от загородных поездок, соблюдать скоростной режим и резко не тормозить.



Опасная ситуация и на дорогах внутри городов. В холодное время года особое внимание уделяется пожарной безопасности. Спасатели расчищают подъездные пути к жилым домам.

«В рамках акции будут устраняться блоки различного характера, которые загромождают подъездные пути к очагу возгорания. Согласно правилам пожарной безопасности, все подъездные пути к зданиям, сооружениям должны быть исправными и с открытым доступом», – отметил старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям Кокшетау Руслан Молдагулов.

Азербайджан

В Баку и на Апшеронском полуострове +17, ветер и дождь. Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями снизилась почти на семь градусов.

В нескольких районах страны идут ливни с грозами, а в высокогорных областях ожидаются снегопады и туман. Из-за непогоды фермеры вынуждены были приостановить сбор урожая. По прогнозам синоптиков, дожди и ветреная погода сохранятся до конца недели.