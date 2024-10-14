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Погода в СНГ: порывистый ветер и дождь в Беларуси, снег выпал в горах Кыргызстана
14.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве – резкое похолодание. В понедельник в столице дождь, а местами синоптики обещают даже
Казахстан
На севере Казахстана продолжают бушевать метели, на дорогах гололедица. Минус держится с конца прошлой недели. В понедельник штормовое предупреждение объявлено в 14 областях республики.
В двух регионах из-за непогоды закрыты четыре участка автодорог. «КазАвтоЖол» просит водителей Северо-Казахстанской и Акмолинской областей воздержаться от загородных поездок, соблюдать скоростной режим и резко не тормозить.
Азербайджан
В Баку и на Апшеронском полуострове +17, ветер и дождь. Температура воздуха в сравнении с предыдущими днями снизилась почти на семь градусов.
В нескольких районах страны идут ливни с грозами, а в высокогорных областях ожидаются снегопады и туман. Из-за непогоды фермеры вынуждены были приостановить сбор урожая. По прогнозам синоптиков, дожди и ветреная погода сохранятся до конца недели.
Кыргызстан
В Кыргызстане наконец наступила осень. На всей территории республики – резкое похолодание. В Бишкеке сегодня +14, временами дождь. Осадки и в горной местности. На перевале Тоо-Ашуу с утра идет снег. Заторов нет. Дорожные службы постоянно очищают трассу и посыпают ее инертными материалами.
Беларусь
В Беларуси в понедельник дождливо. Синоптики прогнозируют местами порывистый ветер. При этом днем столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
В лесах страны из-за такой погоды появилось много грибов. Но не для всех походы за дарами природы оборачиваются удачно. Все больше белорусов теряются в лесных массивах. Чаще всего это пенсионеры. Для поисков привлекают волонтеров и спасателей с современной техникой. Они просят не ходить в лес по одиночке и сообщать о маршруте прогулки родственникам.
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