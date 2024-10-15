«Все новое — это риск, но еще и шанс». Тестируем смарт-часы вместе с предпринимателем

Источник материала: ProBusiness





Для успешного развития бизнеса необходимо идти в ногу со временем и регулярно обновлять свои подходы. Поэтому мы предложили белорусским предпринимателям протестировать новинку — смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 PRO , которые не только привлекают к себе внимание премиальным дизайном, но и способны обеспечить комплексный мониторинг параметров организма, а также поддерживают множество режимов тренировок как для любителей, так и профессиональных спортсменов.

Одним из первых новые смарт-часы протестировал Павел Бердник, руководитель группы компаний «БСВ», который с 2017 года активно развивает швейное производство в Витебской области. Новый гаджет стал не только стильным аксессуаром, но и помощником в мониторинге показателей на тренировках.

Павел тестировал смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro в течение недели. Но с первых минут молодой человек оценил именно дизайн. — Они очень стильные и при этом универсальные. Я могу носить их не только с рубашкой или костюмом, но и с любимым худи. Несмотря на то, что корпус — титановый, часы легкие и эргономичные. Их практически не ощущаешь на руке. Экран защищен сапфировым стеклом, оно прочное, я был спокоен во время тренировок.



Павел в прошлом профессиональный спортсмен — более 10 лет посвятил фехтованию на шпагах, был в составе национальной команды Беларуси и участвовал в международных соревнованиях. Но в 20 лет понял, что связывать всю свою жизнь со спортом, он не готов. 10-12 тренировок в неделю просто изматывали молодого человека, а реальных перспектив не предвиделось. Отец Павла предложил ему заняться семейным делом.

— У отца и брата уже были 2 швейных цеха в Витебской области. Мне они предложили запустить еще один в другом городе. Купили помещение и почти сразу же заключили контракт на пошив с крупным белорусским брендом одежды. Было непросто запустить и наладить производство, потому что я не сильно в этом разбирался. Но быстро учился и вскоре понял, что бизнес может приносить хорошую прибыль.

«Три года растем в выручке х2 от года к году»

Еще в 2019 году Павел задумался о запуске собственного бренда одежды. Даже успел вместе с командой разработать первую линейку. Но в 2020 компании пришлось переключиться на пошив СИЗ, было заключено несколько крупных контрактов на поставку масок и комбинезонов.





— С этого начался наш путь как производителя, а не подрядчика. Мы сфокусировались на пошиве рабочей одежды, мерча для компаний. Спрос оказался настолько высоким, что в 2023 году мы запустили еще один швейный цех в Витебской области и сейчас рассматриваем запуск цеха в Минске.

Сейчас мы в стадии активного роста: 4 цеха, в штате 80 человек. Последние три года растем в выручке х2 от года к году. Планируем дальнейшее расширение и увеличение команды.





Именно увеличение команды является приоритетным для развития швейного бизнеса, ведь основной актив — это швеи и оборудование.

— В нашем деле точка масштабирования — это машина и сотрудник. Но если закупить оборудование можно, то удерживать на работе швей — задача со звездочкой. Это дефицитные кадры на рынке, их постоянно переманивают. Поэтому мы часто брали даже людей без опыта и обучали их сами. И, честно говоря, иногда эти специалисты в итоге были даже более профессиональными и эффективными. Новичок, готовый учиться, — это ценный ресурс. Поэтому мы запустили на производстве обучение с доплатой ученических в первые 3 месяца. Это принесло свои плоды — мы сумели набрать достойную команду и теперь стараемся ее сохранять.





Компания Павла также пришла к аутсорсингу некоторых процессов. По словам предпринимателя, не было смысла постоянно направлять усилия только на рост штата.

— Некоторые заказы мы отдаем на аутсорс — это оптимизация. Например, пошив лежанок для домашних животных мы отдали ребятам, у которых есть большой опыт в изготовлении таких изделий. Так мы экономим время наших швей и конструкторов, которым бы пришлось с нуля разрабатывать и обучаться. Да, мы зарабатываем на таких кейсах меньше, но при этом можем браться за более крупные заказы, не теряя клиентов.

У Павла масштабные планы по развитию компании, поэтому в рабочем графике масса горящих задач. Это значит, что предпринимателю просто необходим надежный гаджет, который будет постоянно активен и готов к работе. А Huawei Watch GT 5 Pro как раз работают до 2 недель без подзарядки. — За неделю использования после полной зарядки осталось 17%, снимал их за это время лишь 2 раза. При этом у меня было много разных тренировок. А еще я отслеживал сон, силовые тренировки и фехтование, считал сожженные калории.



Несмотря на успешную работу в B2B-направлении, мысли о запуске собственного бренда одежды Павла не покидают до сих пор. Более того, предприниматель активно работает в этом направлении и планирует до конца года запустить производство и маркетинг.

— Свой бренд мы назвали Renew. Это будет новое для компании B2C-направление, где выше чек. Хочется создавать что-то крутое для всех людей, а не только компаний.

Наша философия — менять отношение к жизни через стиль. Одежда не просто предмет гардероба, а способ показать свой характер, позицию, видение мира. Люди часто стараются соответствовать трендам, забывая о том, что есть их собственная эстетика и стиль. Renew напоминает, что вы личность, которая может не следовать, а выбирать.





«Адаптироваться и внедрять то, что позволит компании расти»

Несмотря на то, что с профессиональным спортом Павел завязал, тренировки не ушли из его жизни насовсем. Друзья предпринимателя открыли частный клуб фехтования, и он регулярно приходит позаниматься, но уже для души и поддержания формы.





— У меня было 6 лет паузы, когда я не занимался вообще ничем спортивным. Но понял, что мне просто необходимо это, чтобы чувствовать Себя хорошо. Фехтование — это серьезное кардио. Поэтому даже получасовая тренировка дает заметные результаты. А еще фехтование очень дисциплинирует.

Побеждает тот, кто быстрее, ловчее и с минимальными затратами сил показывает себя в бою. Все это как будто про бизнес, правда? В целом спорт позволяет отвлечься, выпустить пар, перезагрузиться и поддерживает настроение и тело в отличном состоянии. Он дает яркие эмоции, которые позволяют с еще большей силой «маньячить» свое дело.

Павел продолжает вести активный образ жизни: посещает тренировки по фехтованию, катается на роликах и сапборде, недавно попробовал встать на вейкборд. Поэтому большой выбор режимов тренировок для него — весомый плюс нового гаджета.

— Фехтование требует максимальной концентрации в процессе занятий, поэтому оценить свои показатели и результаты можно только постфактум. Очень важно, чтобы гаджет корректно фиксировал все показатели. И Huawei Watch GT 5 Pro прекрасно с этим справились.

Я отметил, что пульс выше 180. Часы предупредили, что нагрузка — высокая. Организм испытал сильное напряжение. Но гаджет сразу просчитал требуемое время на восстановление — 39 часов! Поэтому я послушно отдыхал.



В жизни, работе и даже на тренировках Павла много вызовов. Запуск цехов, бизнес-направлений, собственного бренда — все это постоянно требует освоения нового. Нужны не только знания, но и технологическое обновление.

— Я человек постоянства. Но понимаю, что игнорировать новое — нельзя. Особенно если оно способствует росту и развитию. Например, мы в свое время внедрили удаленное управление производством из компании в Минске. Это значительно облегчило жизнь мне как руководителю, ускорило многие процессы.

Считаю, что любому предпринимателю нужно постоянно держать руку на пульсе, отслеживать новые фишки, адаптировать и внедрять их, если они помогают компании расти. Мы предложили Павлу протестировать новые Huawei Watch GT 5 Pro. До этого у молодого человека был только фитнес-браслет. Поэтому разницу он ощутил сразу же.





— Я уже подумывал купить смарт-часы. Поэтому было интересно потестить новинку, причем одним из первых в Беларуси.

Я стремлюсь пробовать что-то новое и внедрять инновации в свой бизнес, и эти часы идеально вписались в мою активную жизнь. Они легкие, идеальны для повседневного использования.

Есть удобное приложение Huawei Здоровье, быстро синхронизировалось с телефоном. В нем же все данные об активности, тренировках, состоянии организма. Можно самостоятельно проверять важные для себя аспекты: сердечный ритм, пульс, насыщение крови кислородом и даже эмоциональное состояние. При этом часы дают полезные рекомендации, например, рекомендуют дыхательные упражнения или медитации.





Удобно управлять уведомлениями, не нужно постоянно дергать телефон, достаточно поднять руку. Это хороший помощник в управлении временем и организацией рабочего процесса. Я уверен, что технологии играют ключевую роль в развитии бизнеса, и эти часы — отличный пример того, как можно улучшить качество жизни и работы.

Смарт-часы серии Huawei Watch GT 5 можно найти в сетях «Электросила», «5 элемент», 21vek, «Алло», «На Связи», МТС и А1. Рекомендованные розничные цены: Базовая модель Huawei Watch GT 5 46 мм — 749 рублей;

Версии часов Huawei Watch GT 5 41 мм (с плетеным, кожаным и ремешком из фторэластомера) — 749 рублей, с ремешком миланского плетения — 849 рублей;

Модель Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм с ремешком из фторэластомера — 999 рублей, с титановым браслетом — 1399 рублей;

Смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм появятся в продаже позже. Рекомендованная розничная цена на версию с ремешком из фторэластомера — 1199 рублей, а с керамическим браслетом — 1499 рублей. Для покупателей по 28 октября предусмотрен бонус — беспроводные наушники Huawei FreeBuds 6i в подарок или за 10 копеек. Наличие конкретных моделей и версий уточняйте в местах продаж.

* Huawei Watch GT 5 Pro не являются медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.