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Лукашенко обсудил развитие спорта с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси

15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил развитие спорта с президентом Национального олимпийского комитета страны Виктором Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Во время доклада подвели итоги участия белорусских атлетов в международных стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Белорусский лидер оценил высокие результаты, которых добились спортсмены, несмотря на ограничения. Также президент отметил, что нужно дальше укреплять сотрудничество в спортивной сфере с Россией, государствами СНГ и дружественными странами, а также активнее поддерживать детский спорт.

Состояние дел в отрасли обсудят во время большого разговора в будущем году, анонсировал Александр Лукашенко.



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Белорусский лидер отметил, что нужно дальше укреплять сотрудничество в спортивной сфере с Россией, государствами СНГ и дружественными странами, а также активнее...
 
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