Лукашенко обсудил развитие спорта с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил развитие спорта с президентом Национального олимпийского комитета страны Виктором Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Во время доклада подвели итоги участия белорусских атлетов в международных стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Белорусский лидер оценил высокие результаты, которых добились спортсмены, несмотря на ограничения. Также президент отметил, что нужно дальше укреплять сотрудничество в спортивной сфере с Россией, государствами СНГ и дружественными странами, а также активнее поддерживать детский спорт.

Состояние дел в отрасли обсудят во время большого разговора в будущем году, анонсировал Александр Лукашенко.