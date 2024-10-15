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Лукашенко обсудил развитие спорта с президентом Национального олимпийского комитета Беларуси
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Во время доклада подвели итоги участия белорусских атлетов в международных стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Белорусский лидер оценил высокие результаты, которых добились спортсмены, несмотря на ограничения. Также президент отметил, что нужно дальше укреплять сотрудничество в спортивной сфере с Россией, государствами СНГ и дружественными странами, а также активнее поддерживать детский спорт.
Состояние дел в отрасли обсудят во время большого разговора в будущем году, анонсировал Александр Лукашенко.
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Белорусский лидер отметил, что нужно дальше укреплять сотрудничество в спортивной сфере с Россией, государствами СНГ и дружественными странами, а также активнее...
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