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Головченко обсудил в Минске с председателем Госсовета султаната Оман сотрудничество в экономике
15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь видит открытость и готовность государства Оман к развитию отношений. Об этом заявил премьер-министр
Глава белорусского правительства отметил: Минск и Маскат готовы к партнерству во всех сферах – межпарламентской, политической и торгово-экономической. Оман в качестве приоритета выделяет промышленное развитие, производство сельхозпродукции и переработку продуктов питания, и Беларусь готова поделиться опытом в этих отраслях.
По итогам официального визита состоится подписание документов о сотрудничестве.
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Глава белорусского правительства отметил: Минск и Маскат готовы к партнерству во всех сферах – межпарламентской, политической и торгово-экономической.
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