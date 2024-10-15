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Головченко обсудил в Минске с председателем Госсовета султаната Оман сотрудничество в экономике

15.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко обсудил в Минске с председателем Госсовета султаната Оман сотрудничество в экономике
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь видит открытость и готовность государства Оман к развитию отношений. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко. Он встретился с председателем Госсовета султаната во время официального визита в эту страну, сообщает «МИР 24».

Глава белорусского правительства отметил: Минск и Маскат готовы к партнерству во всех сферах – межпарламентской, политической и торгово-экономической. Оман в качестве приоритета выделяет промышленное развитие, производство сельхозпродукции и переработку продуктов питания, и Беларусь готова поделиться опытом в этих отраслях.

«Все это Беларусь может предложить нашим оманским друзьям с учетом того непростого пути, который мы прошли. Но, со своей стороны, нам нужно то, что уже прекрасно развито в Омане: это логистика, это реэкспорт товаров, это функционирование свободных экономических зон и развитие нефтепереработки и химической промышленности. Поэтому поле для совместной деятельности просто огромное», – подчеркнул Роман Головченко.

По итогам официального визита состоится подписание документов о сотрудничестве.



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Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского правительства отметил: Минск и Маскат готовы к партнерству во всех сферах – межпарламентской, политической и торгово-экономической.
 
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